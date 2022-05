https://tr.sputniknews.com/20220520/talibandan-neo-nazilere-abd-kimlere-ne-kadar-askeri-yardim-sagliyor-1056543759.html

Taliban'dan neo-Nazilere: ABD kimlere, ne kadar askeri yardım sağlıyor?

Taliban’dan neo-Nazilere: ABD kimlere, ne kadar askeri yardım sağlıyor?

Silah ihracatında ilk sırada olan ABD, aynı zamanda diğer devletlere en çok 'askeri yardım ve hibe' sağlayan ülke konumunda. Peki ABD'nin en çok 'yardım'... 20.05.2022

Amerika Birleşik Devletleri her yıl ortaklık kurduğu ülkelerin ordularını finanse etmek için milyarlarca dolar harcıyor. ABD dış yardımının yaklaşık yüzde 30'u askeri olarak sınıflandırılırken ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ve Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, her yıl yaklaşık 157 farklı ülkeye askeri yardım gönderiliyor. Bu yardımların neredeyse hepsi ABD firmalarından askeri teçhizat, yedek parça, eğitim ve bakım satın almak için kullanılıyor.Batılı haber kaynaklarına göre dahi ABD bu finansman desteğini, ‘ülkelerin iç ve dış ilişkilerine müdahale etmek için kıymetli bir araç olarak’ görüyor. Öyle ki 2021’de ABD, Hindistan'a silah yardım paketi sağlayarak ülkeyi Rus silahlarını kullanmaktan vazgeçirmek için harekete geçmişti. Konu ile ilgili yayınlanan makaleye göre bu hamle aynı zamanda Hindistan’ı İsrail ve Mısır’a yakınlaştırma çabasıydı. Ayrıca İsrail ve Mısır, ABD’den askeri yardım alan ülkeler arasında ilk ikide bulunuyordu. Ancak üç aydan kısa bir süre içinde Rusya’nın Donbass operasyonunun başlamasının ardından Ukrayna'ya verilen taahhütler bu rakamları aştı. Daha önce bu konum, ABD tarafından işgal altında olan Afganistan’a aitti.ABD tarafından ‘NATO dışı önemli müttefik’ olarak belirlenen bu ülkelere yıllar içinde ne kadar ‘askeri yardım’ yapıldığını Sputnik derledi.ABD’nin sağladığı yardım, Ukrayna’nın askeri bütçesinin yarısından fazlasına eşitUkrayna'ya en büyük askeri yardım bağışçısı konumunda olan ABD’nin operasyonun başından bu yana sağladığı tüm destek paketleri, Ukrayna’nın 2021 yılı için askeri bütçesine ayırdığı meblağın yarısından fazlasına eşit durumda.Bu yardımlar, 25 Şubat’ta ABD Başkanı Joe Biden’ın yetkisi ile 350 milyon dolarlık silah destek paketinin açıklanmasının ardından başladı. ABD Savunma Başkanlığı’na göre çeşitli silahlardan ve mühimmattan oluşan bir paket, zırhlı teçhizatlar da içeriyordu. 12 Mart’ta 200 milyon dolarlık silah yardım paketi daha duyuruldu.16 Mart’a gelindiğinde Biden yönetimi, büyük ölçüde stinger ve 2.000 Javelin tanksavar füzelerinden oluşan 800 milyon dolarlık ek bir yardım açıkladı.Nisan ayına da iki ayrı paket açıklayarak Ukrayna’ya toplam 800 milyon dolar silah ve mühimmat desteği sağlayan ABD, bu yardımın ‘o an için ihtiyaçlarını karşılayacağını’ söyledi. 13 Nisan’da tekrar yardım açıklayan ABD, Ukrayna’ya 18 obüs ve uzun menzilli silah gönderdi. Ağır silah kategorisine giren obüsler, 38 kilometre mesafeye kadar top mermileri ateşleyebiliyor.Ukrayna’da ABD menşeili yeni insansız hava aracı Phoenix Ghost ‘görücüye çıktı’21 Nisan’a gelindiğinde ABD’nin Ukrayna’ya göndereceği bir askeri yardım paketinin daha ayrıntıları açıklandı. 800 milyon dolarlık yeni yardım paketinde Phoenix Ghost olarak adlandırılan yeni bir insansız hava aracı da vardı. Pentagon Sözcüsü John Kirby, bir ABD şirketi olan Aevex Aerospace tarafından üretilen insansız hava araçlarının özellikle Donbass bölgesinin düz ve açık arazisinde savaşmak için çok uygun olduğunu belirtmişti. Asıl odak noktasının saldırı olduğu açıklanan 121’den fazla Phoenix Ghost, ABD’den Ukrayna’ya gönderildi. Ayrıca 72 obüs, obüsleri çekecek araçlar, saha ekipmanı ve yedek parçalar da bölgeye sevk edilen mühimmat arasındaydı.7 yılda 2.7 milyar dolar askeri yardım gönderen ABD’den, 3 ayda 3.8 milyar dolar hibeBöylelikle ABD, Rusya’nın Donbass operasyonunun başlamasından bu yana Ukrayna’ya toplamda 3.8 milyarlık askeri yardım göndermiş oldu. Bu yardım Ukrayna’yı ABD’nin en çok askeri yardım sağladığı ülke konumuna getirdi. Daha önce, Ukrayna’da 2014’te neo-Nazi destekli gerçekleştirilen darbe ile 2021 sonuna kadar olan süreç içinde ABD’nin bu bölgeye silah yardımı toplam 2.7 milyar dolara ulaşabilmişti.Son yardım ABD’ye toplam 40 milyar dolara mal olacakOperasyonun başlamasıyla toplam 4 milyar liralık silah yardımı sağlayacağını açıklayan Biden, mayısın ilk haftasında Ukrayna'ya yapılacak sevkiyatlar için bu paranın 10 gün içinde tükeneceğini iddia edereki kongreyi yeni teklifini onaylamaya çağırmıştı. Aynı hafta içinde onaylanan ve yaklaşık 20 milyar dolarlık savunma yardımını içeren yeni paket, ABD’ye toplam 40 milyar dolara mal olacak. Sağlanan destek, Ukrayna'ya gönderilen önemli miktarda silahın yenilenmesi ve silah stoklarının üretimini artırmak amaçlı da kullanılacak.İsrail, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana toplam pay olarak ABD'den en fazla dış yardım alan ülke2022 Şubat’tan itibaren Ukrayna’dan sonra ikinci sırada yer edinen İsrail, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’na (USAID) göre, 2019’da da en çok askeri yardım götürülen Afganistan’dan sonra geliyordu. ABD tarafından ‘NATO dışı önemli müttefik’ olarak belirlenen İsrail, 1987'de Mısır'la birlikte bu statüyü alan ilk ülke olmuştu. Ayrıca İsrail, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana toplam pay olarak ABD'den en fazla dış yardım alan ülke konumunda. ABD hükümetinin dış yardım ajansına göre bu durum, on yıllardır hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi cumhurbaşkanları için ABD dış politikasının temel taşı.Her 10 yılda bir İsrail’e 30 ila 40 milyar dolar arasında hibeABD Kongre Araştırma Servisi'ne göre İsrail'in en büyük askeri teçhizat tedarikçisi olan ABD, 1998-2005 yılları arasında İsrail'in silah transferi anlaşmalarının büyük çoğunluğunu oluşturmuştu.1987'den beri ABD, Yabancı Askeri Satışlar (FMS) ve Yabancı Askeri Finansman (FMF) ile araştırma-geliştirmeyi desteklemek için fonlar sağlayacak şeklinde İsrail’e yıllık ortalama 1.8 milyar dolar sağladı. Clinton yönetiminin sonunda, Ocak 2001'de, savunma yardımının yıllık 1.8 milyar dolardan 2.4 milyar dolara çıkarıldığı bir anlaşma imzalanmasıyla genişletilen meblağ, 2007'de yüzde 25'in üzerinde artırılarak on yıllık dönem için yılda ortalama 3 milyar dolara çıkarıldı. Böylelikle ABD, İsrail'e on yılda toplam 30 milyar dolarlık askeri yardım sağladığı bir anlaşmayı da imzalamış oldu.Bu anlaşmalara ek olarak Eski ABD Başkanı Barack Obama, yıllık bir taahhüdün parçası olarak İsrail'e 3.8 milyar dolarlık bir yardım daha gönderdi. Bu yardımların tamamına yakını askeri amaçlı olmasının yanı sıra, Obama yönetimi tarafından 2016 yılında imzalanan ve 2017-2028 yılları arasında İsrail’e toplam 38 milyar dolarlık askeri yardım sağlanmasını içeren başka bir anlaşmaya yeni bir ek olarak yapıldı.Sadece Demir Kubbe savunma sistemine toplam 1.6 milyar dolarlık yardım2020 yılına gelindiğinde ise İsrail için bir yıllık bir bütçe hesaplanarak 3.8 milyar ABD doları askeri amaçlı hibe edildi. Bunun 500 milyonu, İsrail'in Demir Kubbe'sine ve gelen roketleri engelleyebilecek diğer sistemlere yapılan yatırımlar da dahil olmak üzere füze savunması için ayrıca gönderilmişti. Bununla birlikte, 2011'den bu yana ABD, sadece Demir Kubbe savunma sistemine toplam 1.6 milyar dolar katkıda bulunmuş oldu.İsrail, ABD dışında F-35'e sahip olan ilk ülkeYıllar içinde ABD'den gelişmiş askeri teçhizat satın almasına imkan sağlayan fonlarla İsrail, uzmanlar tarafından da ‘dünyanın en gelişmiş ordularından biri’ olarak nitelendirilmeye başlamış oldu. Bunun en güncel örneği dünyanın en güçlü savaş uçağı motoruna sahip olan F-35 hayalet savaş uçaklarının İsrail’e gönderilmesiyle yaşandı. Gönderilen uçaklarla birlikte İsrail, ABD dışında F-35'e sahip olan ilk ülke olmuş oldu. Mevcut durumda 33 tane F-35’i olan İsrail, 2024 yılına kadar bu sayıyı 50'ye çıkarma misyonuyla ABD’den 17 tane daha F-35 alacak.ABD, İsrail’e önemli savunma projeleri için de ayrıca fon sağlıyorABD askeri teçhizatının önemli bir alıcısı ve kullanıcısı olan İsrail, aynı zamanda askeri teknolojinin geliştirilmesinde yer alarak düzenli olarak ABD ve diğer kuvvetlerin dahil olduğu ortak askeri tatbikatlara da katılmasıyla ön plana çıkıyor. Tüm bunların yanında ABD, İsrail'in bazı silah araştırma ve geliştirme çalışmalarını üstlendiği gibi, İsrail savunma projelerine önemli miktarda maddi katkıda bulunmaya da devam ediyor.Tüm bu verilerle İsrail, Ortadoğu'da açık ara ABD’den en çok askeri desteği alan ülke konumunda olsa da Mısır ve Ürdün de bu yardımların başlıca alıcıları konumunda. Bu ülkelerden her biri neredeyse son 8 yıldır yaklaşık 1.5 milyar dolar değerinde ABD yardımı aldı.Mısır’a toplam 50 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, sağladığı bu fonu 'baskı unsuru' olarak kullanıyorMısır’a gelindiğinde ise veriler, 1978'den beri ABD’nin, bu ülkeye toplam 50 milyar doların üzerinde askeri yardım sağladığına işaret ediyor. Fakat 2017’de ABD, Mısır’ın Kuzey Kore ile iletişiminin kuvvetlenmesi üzerine, yapacağı 195 milyon dolarlık askeri finansmanı erteleyerek bir ilke imza atmış oldu. Ancak 2021’de Trump yönetimi, Dış Askeri Finansman olarak Mısır’a toplam 1.38 milyar dolar yardımda bulundu. Bu, kongrenin 2020 mali yılında tahsis ettiği miktarla aynıydı. Bunu takip eden süreçte Biden, Mısır yönetimi üzerindeki baskıyı tekrar artırmak amacıyla ülkeye yıllık 130 milyon dolarlık güvenlik yardımı vermeyeceğini dile getirdi. Fakat çok geçmeden 2022 yılı için Biden, 1.43 milyar dolar tutarında dış yardım sağlanmasını yine aynı kongreden talep etti.Ürdün’e verilen askeri yardım, bu ülkenin toplam askeri savunma bütçesinin en az yüzde 20'sini oluşturuyorABD, İsrail ve Ukrayna’da olduğu gibi, Ürdün de de en büyük askeri yardım sağlayan ülke konumunda. Çünkü ABD’li yetkililere göre Ürdün’ün güvenliği İsrail’in güvenliğinden ‘bağımsız değil’. Bu yardım öncelikle, Ürdün ordusunun ABD menşeli konvansiyonel silah sistemlerini tedarik etmesini ve bakımını yapmasını sağlamaya yönelik olarak kullanılıyor. Ayrıca ABD’nin bu ülkeye sağladığı askeri yardım, Ürdün'ün toplam askeri savunma bütçesinin en az yüzde 20'sini temsil ediyor. 1951'den beri ABD’nin, Ürdün'e 20 milyar dolardan fazla yardım sağladığı da kayıtlara geçen bilgiler arasında.15 yılda 4 katına çıkan destekKongre Araştırma Servisi raporuna göre, ABD’den aldığı yardım son 15 yılda neredeyse dört katına çıkan Ürdün, 2017’de 1.3 milyar dolarlık ikili dış yardım ve 200 milyon dolarlık Savunma Bakanlığı desteği almıştı.14 Şubat 2018'de ise, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ürdün hükümeti ile beş yıllık bir mutabakat zaptı imzaladı. Buna göre ABD, 2022’nin sonuna kadar Ürdün'e yaklaşık 6.5 milyar dolarlık yardım sözü vermişti. ABD ile ürdün arasında daha önce 2009-2014 ve 2015-2017 yılları arasında da beş yıllık benzer yardım paketleri hazırlandı. Bu yardımlar, krallığın Suriye ve Irak sınırları için entegre koruma kuleleri, gözetleme kameraları ve radar ağından oluşan Ürdün Sınır Güvenlik Sistemi’nin oluşturulmasının finanse edilmesine yardımcı oldu.3 bin Amerikan askerine ev sahipliği yapan Ürdün’e mühimmat da hibe ediliyorAralık 2021'de ABD Hava Kuvvetleri, Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne üç adet C-130 nakliye uçağı hibe etti. Böylece geçen on yılda ABD, Ürdün'e üç adet AH-1 Kobra Helikopteri, mayına dayanıklı ve pusuya karşı korumalı 45 araç da dahil olmak üzere 83.3 milyon dolar değerinde savunma malzemesi sağlamış oldu. Ayrıca Ürdün, şu anda yaklaşık 3 bin Amerikan askerine de ev sahipliği yapıyor.ABD’den Taliban’a kalan askeri miras: Uçak, havadan karaya cephane, askeri araçlar, silahlar, iletişim teçhizatlarıDönemin ABD Başkanı George W. Bush önderliğinde 11 Eylül saldırılarına misilleme olarak ‘demokrasi götürme’ vaadiyle başlayan Afganistan işgali, ABD’nin bir çok kayıpla bölgeden ayrılması ile sonuçlandı. Bu süreçte Afganistan, ABD’nin uzun yıllar boyunca İsrail ile birlikte en çok askeri yardım alan ülkesiydi.20 yıllık dilim içinde sadece Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve teçhizatına yapılan 83 milyar dolar da bunlardan biri. Tabii bu ‘askeri yardımlar’ sadece hibe edilen paralar ile bitmedi. ABD Sayıştayı’nın 2017 yılı raporuna göre, bölgeye en yoğun şekilde mühimmat taşınan 2003-2016 yıllarında Afgan güçlerine yaklaşık 76 bin araç, 600 bin silah, 163 bin komünikasyon teçhizatı, 208 hava aracı verilmişti.Pentagon raporunda, bu teçhizatın 7.12 milyar dolar değerindeki kısmının, ABD'nin 30 Ağustos 2021'de Afganistan'dan çekilmesi tamamlandıktan sonra bu ülkede, dolayısıyla da Taliban’a kaldığı kabul edildi. Bu mühimmat içerisinde uçak, havadan karaya cephane, askeri araçlar, silahlar, iletişim teçhizatı ve diğer malzemeler bulunduğu da eklenen bilgiler arasındaydı. Bunların yanı sıra Afganistan’da, 6 milyon dolardan fazla değere sahip 9 bin 524 havadan karaya mühimmatın, 40 binden fazla askeri aracın, 300 binden fazla silahın kaldığıda ABD yetkilileri tarafından açıklandı.‘Taliban’ın modern silahlara erişimi muazzam bir başarısızlık’ABD’nin bırakmayı tercih ettiği tüm bu mühimmat konusu oldukça tepki topladı. ABD’nin Taliban ile bir anlaşma yaparak silahları örgüte hibe ettiğini düşünenler de vardı. Bunlardan biri olan Washington'daki Wilson Merkezi Müdür Yardımcısı Michael Kugelman, Taliban'ın, bu tür modern silahlara erişiminin ABD için ‘muazzam bir başarısızlık’ olduğunu aktarmıştı. Bu tepkilerin üstünden çok zaman geçmemişti ki, sosyal medyada Taliban savaşçılarını, M4 karabinaları ve M16 tüfekleriyle Amerikan yapımı Humvee ve zırhlı araçlarla gösteren fotoğraflar yayınlanması gündemi uzun bir süre daha meşgul etti.

