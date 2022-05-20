https://tr.sputniknews.com/20220520/taskopruden-100-donum-arazi-aldi-sarimsak-yetistirdi-siyaha-donusturup-2-bin-euroya-satiyor-1056538452.html

Taşköprü'den 100 dönüm arazi aldı, sarımsak yetiştirdi: Siyaha dönüştürüp 2 bin euroya satıyor

Taşköprü'den 100 dönüm arazi aldı, sarımsak yetiştirdi: Siyaha dönüştürüp 2 bin euroya satıyor

Bursa'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firma tarafından Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen sarımsak, fermantasyon süreciyle siyaha... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T14:45+0300

2022-05-20T14:45+0300

2022-05-20T14:46+0300

sarımsak

yaşam

taşköprü

satış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1056537707_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b69bf0ad3e7b4b09e1326a4a9d9f3bd0.jpg

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen, Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescilli sarımsağı fermantasyon sürecinden geçirerek ‘siyah sarımsak’ elde eden girişimci, Almanya, ABD ve İngiltere'ye ihracat yapıyor.Bursa'da tekstil fabrikası bulunan Murat Ilıman, yurt dışı seyahatlerinde gördüğü ve tattığı siyah sarımsağı üretmeye karar verdi.Bunun için araştırma yapan Ilıman, coğrafi işaret tescilli Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinden 100 dönüm arazi satın aldı. Burada ata tohumuyla sarımsak üreten girişimci, beyaz sarımsağın siyaha dönüşmesi sırasındaki fermantasyon süreciyle içeriği zenginleşen ‘siyah sarımsak’ elde etti.‘Saç dökülmesi, iç organların yenilenmesi gibi birçok alanda sağlığa iyi geliyor’Ilıman, Bursa'da yaklaşık 10 yıldır tekstil sektöründe faaliyet gösterdiklerini ve sarımsakla beraber "Ajo 37400" markasıyla gıda sektörüne de girdiklerini söyledi.Siyah sarımsağın faydalarını öğrendikten sonra bu işe girmeye karar verdiğini anlatan Ilıman, "Siyah sarımsağı ülkemize ve dünyaya kazandırmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Araştırmalarımıza göre, insanoğluna çok faydalı bir ürün. Kansere iyi geldiği biliniyor. Saç dökülmesi, iç organların yenilenmesi gibi birçok alanda sağlığa iyi geliyor" dedi.Ilıman, sarımsak gibi bir sebzeyi katma değerli ürüne dönüştürüp, yurt dışına gönderdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:‘5 senedeki hedefimiz 25 ülkeye ihracat gerçekleştirmek’Sarımsağın fermantasyon işlemi hakkında da bilgi veren Ilıman, "Sarımsağı 1 ton kapasiteli fırınlarımıza koyuyoruz. 60-75 günde fermente ediyoruz. Bu süreç sonucunda sarımsak, 200 kilogram kadar kalıyor. Yani yüzde 80 fire veriyor. Biz bu fire olan kısmını da çöpe atmıyoruz. Bununla da sabun ve sarımsak tozu üretip, satıyoruz" ifadelerini kullandı.Ilıman, ihracata bu yıl Almanya ile başladıklarını ardından İngiltere ve ABD'ye ürün gönderdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:Ilıman, fırınların güneş enerjisiyle çalıştığını, karbon salınımı yapmadan çevreci bir anlayışla üretim gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

taşköprü

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sarımsak, taşköprü, satış