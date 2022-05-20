https://tr.sputniknews.com/20220520/thy-avrupa-ligi-finalinde-anadolu-efesin-rakibi-real-madrid-oldu-1056519870.html
THY Avrupa Ligi finalinde Anadolu Efes'in rakibi Real Madrid oldu
THY Avrupa Ligi finalinde Anadolu Efes'in rakibi Real Madrid oldu
Barcelona'yı 86-83 mağlup eden Real Madrid, THY Avrupa Ligi finalinde Anadolu Efes'in rakibi oldu. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T00:12+0300
2022-05-20T00:12+0300
2022-05-20T00:34+0300
spor
thy avrupa ligi
thy avrupa ligi dörtlü final
real madrid
anadolu efes
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THY Euroleague Final Four mücadelesinde Real Madrid, Barcelona'yı 86-83 mağlup ederek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220519/yunanistan-ekibi-olympiakosu-maglup-eden-anadolu-efes-avrupa-ligi-finaline-yukseldi-1056516808.html
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thy avrupa ligi, thy avrupa ligi dörtlü final, real madrid, anadolu efes
THY Avrupa Ligi finalinde Anadolu Efes'in rakibi Real Madrid oldu
00:12 20.05.2022 (güncellendi: 00:34 20.05.2022) Abone ol
Barcelona'yı 86-83 mağlup eden Real Madrid, THY Avrupa Ligi finalinde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
THY Euroleague Final Four mücadelesinde Real Madrid, Barcelona'yı 86-83 mağlup ederek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.