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Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluğu sanal ortamda yeniden yaşadı
Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluğu sanal ortamda yeniden yaşadı
Trabzonsporlu futbolcular Berat Özdemir, Yusuf Erdoğan, Stefano Denswil ve Tymoteusz Puchacz, şampiyonluk anlarını VR (sanal gerçeklik) gözlük teknolojisiyle... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T16:44+0300
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trabzonspor
spor
şampiyonluk
vr
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Kentteki bir alışveriş merkezinde kurulan ‘Maximum Gerçeklik’ standını ziyaret eden futbolcular, bordo-mavili takımla mutlu sona ulaştıkları sezonda şampiyonluğu ilan ettikleri Antalyaspor maçının öncesi ve sonrasını, şampiyonluk kutlamaları ve kupa töreninde yaşananların da yer aldığı anları, sanal gerçeklik gözlükleriyle izledi.Futbolcuların, görüntüleri izlerken zaman zaman heyecanlandıkları ve neşeli anlar yaşadıkları görüldü. Bu sırada bazı taraftarlar da Trabzonspor'a ve futbolculara tezahüratta bulundu.‘Şu an çok heyecanlıyım, ayaklarım titriyor'Berat Özdemir, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, görüntüleri izlerken çok keyif aldığını söyledi.Özdemir, Antalyaspor maçından önce soyunma odasında herkesin heyecandan ayaklarının titrediğini, karşılaşmanın bitimiyle birlikte müthiş bir sevinç yaşadıklarını anlattı:‘Bu bir son değil bir başlangıç’Yusuf Erdoğan, insanın yaşadığı duyguları o an anlayamadığının altını çizdi:Erdoğan, taraftarlara da teşekkür etti:Stefano Denswil ise şampiyonluk günü hissettiklerinin şu anda farkında vardığını, özellikle maç günü çok stresli olduklarını anlattı:Tymoteusz Puchacz da Antalyaspor maçında çok rahat ve sakin davrandığını düşündüğünü ancak görüntüleri izleyince çok stresli olduğunun farkında vardığını dile getirdi.Bordo-mavili takımın oyuncuları, etkinliğin sonunda taraftarlara forma imzaladı.
https://tr.sputniknews.com/20220515/fifadan-yeni-trabzonspor-paylasimi-sampiyonluk-boyle-kutlanir-1056386218.html
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trabzonspor, şampiyonluk, vr

Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluğu sanal ortamda yeniden yaşadı

16:44 20.05.2022 (güncellendi: 16:47 20.05.2022)
© AATrabzonsporlu futbolcular Berat Özdemir, Yusuf Erdoğan, Stefano Denswil ve Tymoteusz Puchacz
Trabzonsporlu futbolcular Berat Özdemir, Yusuf Erdoğan, Stefano Denswil ve Tymoteusz Puchacz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© AA
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Trabzonsporlu futbolcular Berat Özdemir, Yusuf Erdoğan, Stefano Denswil ve Tymoteusz Puchacz, şampiyonluk anlarını VR (sanal gerçeklik) gözlük teknolojisiyle yeniden yaşadı.
Kentteki bir alışveriş merkezinde kurulan ‘Maximum Gerçeklik’ standını ziyaret eden futbolcular, bordo-mavili takımla mutlu sona ulaştıkları sezonda şampiyonluğu ilan ettikleri Antalyaspor maçının öncesi ve sonrasını, şampiyonluk kutlamaları ve kupa töreninde yaşananların da yer aldığı anları, sanal gerçeklik gözlükleriyle izledi.
Futbolcuların, görüntüleri izlerken zaman zaman heyecanlandıkları ve neşeli anlar yaşadıkları görüldü. Bu sırada bazı taraftarlar da Trabzonspor'a ve futbolculara tezahüratta bulundu.

‘Şu an çok heyecanlıyım, ayaklarım titriyor'

Berat Özdemir, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, görüntüleri izlerken çok keyif aldığını söyledi.
Özdemir, Antalyaspor maçından önce soyunma odasında herkesin heyecandan ayaklarının titrediğini, karşılaşmanın bitimiyle birlikte müthiş bir sevinç yaşadıklarını anlattı:
"Maçın son düdüğünden sonra, bu kadar kalabalığın saha içinde olduğunun farkında değildik. Hepinize teşekkür ediyoruz, bu güzel coşku ve ambiyanslarda yanımızda olduğunuz, bu güzel ortamı bize sağladığınız için. Ben bu kadar maksimum gerçeklik beklemiyordum. Şu an çok heyecanlıyım, ayaklarım titriyor. Sanki birazdan maç var, maça çıkacağız gibi. Çok güzel bir sezonun sonuna geldik hep birlikte. Ne güzel ki Trabzonsporluyum, ne güzel ki Trabzonsporluyuz, şampiyon Trabzonspor."

‘Bu bir son değil bir başlangıç’

Yusuf Erdoğan, insanın yaşadığı duyguları o an anlayamadığının altını çizdi:
"İnanılmaz bir stres, inanılmaz sevinçler, inanılmaz bir gerilim yaşamışız. Antalya maçının sabahında yataktan kalktığım an, arka iki adalemde de kramp hissettim. Çünkü o kadar stresli bir gündü. Unutamayacağımız bir güne uyanmıştık. Şu an izleyince ne kadar doruklarda bir adrenalin yaşadığımı şimdi fark ettim. İnanılmaz bir teknoloji."
Erdoğan, taraftarlara da teşekkür etti:
"İyi ki geldiniz, teşekkür ederiz. Hayatım boyunca unutamayacağımız anlar yaşadık. Burada bir çok genç kardeşimiz var, olgun abilerimiz çok bekledi bu anları ama onlar çok şanslılar ki küçük yaşta bu zaferin tadını aldılar. Bu bir son değil, bir başlangıç. Ben daha önce de söylemiştim, bizim bu ülkeden çok fazla kupa alacağımız var. O yüzden bu da başlangıç oldu. İnşallah bundan sonra da 'bu sene o sene, bundan sonra her sene' diyoruz."
Stefano Denswil ise şampiyonluk günü hissettiklerinin şu anda farkında vardığını, özellikle maç günü çok stresli olduklarını anlattı:
"Biz bu şampiyonluğu taraftarlar için kazandık. Bunu yaptığımız için de çok mutluyum. Umarım bu şekilde kutlayacak başka tecrübelerimiz de olur."
Tymoteusz Puchacz da Antalyaspor maçında çok rahat ve sakin davrandığını düşündüğünü ancak görüntüleri izleyince çok stresli olduğunun farkında vardığını dile getirdi.
Bordo-mavili takımın oyuncuları, etkinliğin sonunda taraftarlara forma imzaladı.
Trabzonspor kutlamaları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
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