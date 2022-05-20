Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluğu sanal ortamda yeniden yaşadı

"İyi ki geldiniz, teşekkür ederiz. Hayatım boyunca unutamayacağımız anlar yaşadık. Burada bir çok genç kardeşimiz var, olgun abilerimiz çok bekledi bu anları ama onlar çok şanslılar ki küçük yaşta bu zaferin tadını aldılar. Bu bir son değil, bir başlangıç. Ben daha önce de söylemiştim, bizim bu ülkeden çok fazla kupa alacağımız var. O yüzden bu da başlangıç oldu. İnşallah bundan sonra da 'bu sene o sene, bundan sonra her sene' diyoruz."