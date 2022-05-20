'Tsantsa'lar geldiği ülkeye iade edilecek

Bu ülkelere ait olan eserler tespit edildikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkelerin ilgili birimleriyle temas kurulacak ve eserler ülkelere iade edilecek" ifadelerini kullandı.



Her grubun kendi içerisinde dönemsel farklılıklar taşıdığını dile getiren Topal, "Ortalama 870 civarında eserin, yani büyük bir grubun Anadolu kökenli arkeolojik eser olduğu tespit edildi. Bir toplama koleksiyon olduğu için Anadolu'nun değişik yerlerinden toplanmış eserler. Bunlar zaten bizim müzemizin çalışma alanına giren eserler ve süreci tamamlandı. Tablolar konunun uzmanları tarafından incelendi. Halı, kilim gibi etnografik eşyalarda incelendi. Bu bir adli süreç. Süreç tamamlandığı zaman müzelerdeki kayıtlara girecek" dedi.