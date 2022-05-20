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'Tsantsa'lar geldiği ülkeye iade edilecek
'Tsantsa'lar geldiği ülkeye iade edilecek
Eserlerden 870’inin Anadolu kökenli arkeolojik eser olduğunun tespit edildiğini anlatan İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, "Tsantsalar' gibi Güney... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
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'Tsantsa'lar geldiği ülkeye iade edilecek

12:04 20.05.2022
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Eserlerden 870’inin Anadolu kökenli arkeolojik eser olduğunun tespit edildiğini anlatan İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, "Tsantsalar' gibi Güney Amerika, Afrika ve Mısır kökenli eserlerin raporları tamamlandığında ise bu eserler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkelerin ilgili birimleriyle temas kurularak iade edilecek" dedi.
© DHA

Aliağa ilçesinde bir ev ve depoya geçen yıl 14 Aralık'ta 3 gün arayla yapılan operasyonlarda farklı dönemlere ait tarihi eser, etnografik eser, yağlı boya tablo, kilise malzemeleri, kitap, ikona ve farklı kültürlere ait eserlerin içinde olduğu 1045 obje ele geçirildi.

Eserler arasında Peru ve Amazon'un derinliklerinde yaşayan Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemlerden geçirerek küçülttükleri, 'tsantsa' olarak adlandırılan insan başları dikkat çekti.

Aliağa ilçesinde bir ev ve depoya geçen yıl 14 Aralık&#x27;ta 3 gün arayla yapılan operasyonlarda farklı dönemlere ait tarihi eser, etnografik eser, yağlı boya tablo, kilise malzemeleri, kitap, ikona ve farklı kültürlere ait eserlerin içinde olduğu 1045 obje ele geçirildi.Eserler arasında Peru ve Amazon&#x27;un derinliklerinde yaşayan Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemlerden geçirerek küçülttükleri, &#x27;tsantsa&#x27; olarak adlandırılan insan başları dikkat çekti. - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA

Aliağa ilçesinde bir ev ve depoya geçen yıl 14 Aralık'ta 3 gün arayla yapılan operasyonlarda farklı dönemlere ait tarihi eser, etnografik eser, yağlı boya tablo, kilise malzemeleri, kitap, ikona ve farklı kültürlere ait eserlerin içinde olduğu 1045 obje ele geçirildi.

Eserler arasında Peru ve Amazon'un derinliklerinde yaşayan Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemlerden geçirerek küçülttükleri, 'tsantsa' olarak adlandırılan insan başları dikkat çekti.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmasıyla bulunan eserler, incelemelerin yapılması amacıyla İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Burada yapılan çalışmada, eserlerden 870'inin Anadolu kökenli arkeolojik eser olduğu belirlendi. Diğer eserlerden 76'sı etnografik eser, 23'ü kitap, 27'si tablo, 5'i ikona, 35'i de farklı kültürlere ait ürün gruplarında yer aldı.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmasıyla bulunan eserler, incelemelerin yapılması amacıyla İzmir Müze Müdürlüğü&#x27;ne teslim edildi.Burada yapılan çalışmada, eserlerden 870&#x27;inin Anadolu kökenli arkeolojik eser olduğu belirlendi. Diğer eserlerden 76&#x27;sı etnografik eser, 23&#x27;ü kitap, 27&#x27;si tablo, 5&#x27;i ikona, 35&#x27;i de farklı kültürlere ait ürün gruplarında yer aldı. - Sputnik Türkiye
2/5

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmasıyla bulunan eserler, incelemelerin yapılması amacıyla İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Burada yapılan çalışmada, eserlerden 870'inin Anadolu kökenli arkeolojik eser olduğu belirlendi. Diğer eserlerden 76'sı etnografik eser, 23'ü kitap, 27'si tablo, 5'i ikona, 35'i de farklı kültürlere ait ürün gruplarında yer aldı.

Objelerden 9 tanesinin ise ilk incelemelerde sahte olduğu tespit edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, raporlamaların bir kısmının tamamlandığını belirtti.

Objelerden 9 tanesinin ise ilk incelemelerde sahte olduğu tespit edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, raporlamaların bir kısmının tamamlandığını belirtti. - Sputnik Türkiye
3/5

Objelerden 9 tanesinin ise ilk incelemelerde sahte olduğu tespit edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, raporlamaların bir kısmının tamamlandığını belirtti.

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, DHA'ya yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"İzmir'in Aliağa ilçesinde yapılan bir operasyon sonucunda değişik gruplardan eserler ele geçirildi. Bunun üzerine incelemelerimiz devam ediyor. Arkeolojik eser kapsamına girenler için raporlamalar tamamlandı.

Bu grubun içerisinde el yazması kitap, tablo ve başka kültürlere ait olabileceğini düşündüğümüz bazı eser grupları var. Bunları kendi uzman grupları aracılığıyla raporlatarak inceletmek istiyoruz. Kitaplar için yazma eserlerden, kilise malzemeleri için Ayasofya Müzesi'nden uzmanlarımız geldi.

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, DHA&#x27;ya yaptığı açıklamada, şunları söyledi:&quot;İzmir&#x27;in Aliağa ilçesinde yapılan bir operasyon sonucunda değişik gruplardan eserler ele geçirildi. Bunun üzerine incelemelerimiz devam ediyor. Arkeolojik eser kapsamına girenler için raporlamalar tamamlandı.Bu grubun içerisinde el yazması kitap, tablo ve başka kültürlere ait olabileceğini düşündüğümüz bazı eser grupları var. Bunları kendi uzman grupları aracılığıyla raporlatarak inceletmek istiyoruz. Kitaplar için yazma eserlerden, kilise malzemeleri için Ayasofya Müzesi&#x27;nden uzmanlarımız geldi. - Sputnik Türkiye
4/5

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, DHA'ya yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"İzmir'in Aliağa ilçesinde yapılan bir operasyon sonucunda değişik gruplardan eserler ele geçirildi. Bunun üzerine incelemelerimiz devam ediyor. Arkeolojik eser kapsamına girenler için raporlamalar tamamlandı.

Bu grubun içerisinde el yazması kitap, tablo ve başka kültürlere ait olabileceğini düşündüğümüz bazı eser grupları var. Bunları kendi uzman grupları aracılığıyla raporlatarak inceletmek istiyoruz. Kitaplar için yazma eserlerden, kilise malzemeleri için Ayasofya Müzesi'nden uzmanlarımız geldi.

Bu ülkelere ait olan eserler tespit edildikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkelerin ilgili birimleriyle temas kurulacak ve eserler ülkelere iade edilecek" ifadelerini kullandı.

Her grubun kendi içerisinde dönemsel farklılıklar taşıdığını dile getiren Topal, "Ortalama 870 civarında eserin, yani büyük bir grubun Anadolu kökenli arkeolojik eser olduğu tespit edildi. Bir toplama koleksiyon olduğu için Anadolu'nun değişik yerlerinden toplanmış eserler. Bunlar zaten bizim müzemizin çalışma alanına giren eserler ve süreci tamamlandı. Tablolar konunun uzmanları tarafından incelendi. Halı, kilim gibi etnografik eşyalarda incelendi. Bu bir adli süreç. Süreç tamamlandığı zaman müzelerdeki kayıtlara girecek" dedi.

Bu ülkelere ait olan eserler tespit edildikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkelerin ilgili birimleriyle temas kurulacak ve eserler ülkelere iade edilecek&quot; ifadelerini kullandı.Her grubun kendi içerisinde dönemsel farklılıklar taşıdığını dile getiren Topal, &quot;Ortalama 870 civarında eserin, yani büyük bir grubun Anadolu kökenli arkeolojik eser olduğu tespit edildi. Bir toplama koleksiyon olduğu için Anadolu&#x27;nun değişik yerlerinden toplanmış eserler. Bunlar zaten bizim müzemizin çalışma alanına giren eserler ve süreci tamamlandı. Tablolar konunun uzmanları tarafından incelendi. Halı, kilim gibi etnografik eşyalarda incelendi. Bu bir adli süreç. Süreç tamamlandığı zaman müzelerdeki kayıtlara girecek&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
5/5

Bu ülkelere ait olan eserler tespit edildikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkelerin ilgili birimleriyle temas kurulacak ve eserler ülkelere iade edilecek" ifadelerini kullandı.

Her grubun kendi içerisinde dönemsel farklılıklar taşıdığını dile getiren Topal, "Ortalama 870 civarında eserin, yani büyük bir grubun Anadolu kökenli arkeolojik eser olduğu tespit edildi. Bir toplama koleksiyon olduğu için Anadolu'nun değişik yerlerinden toplanmış eserler. Bunlar zaten bizim müzemizin çalışma alanına giren eserler ve süreci tamamlandı. Tablolar konunun uzmanları tarafından incelendi. Halı, kilim gibi etnografik eşyalarda incelendi. Bu bir adli süreç. Süreç tamamlandığı zaman müzelerdeki kayıtlara girecek" dedi.

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