https://tr.sputniknews.com/20220520/tuik-tuketici-guven-endeksi-yuzde-04-artti-1056526844.html

TÜİK: Tüketici güven endeksi yüzde 0.4 arttı

TÜİK: Tüketici güven endeksi yüzde 0.4 arttı

Tüketici güven endeksi, Mayıs ayında sınırlı artış kaydetse de tarihi düşük seviyelerdeki seyrini sürdürüyor. 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T10:39+0300

2022-05-20T10:39+0300

2022-05-20T10:39+0300

ekonomi

tüketici güven endeksi

tüik

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici güven endeksi açıklandı.Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında arttı; Nisan ayında 67,3 olan endeks, Mayıs ayında 67,6 oldu.Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması Tüketici Güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

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2022

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tüketici güven endeksi, tüik