https://tr.sputniknews.com/20220520/tuikte-gorev-degisikligi-fiyat-istatistikleri-daire-baskani-gorevinden-affini-istedi-1056534072.html
TÜİK'te görev değişikliği: Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı görevinden affını istedi
TÜİK'te görev değişikliği: Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı görevinden affını istedi
Türkiye İstatistik Kurumu'nda görev değişimi yaşandı. Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş görevden alındı, yerine Dijital Dönüşüm Dairesi Başkanı Dr... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T13:00+0300
2022-05-20T13:00+0300
2022-05-20T13:00+0300
türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
görev değişimi
enflasyon
uzman
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TÜİK Başkanlığı tarafından yapılan iç bilgilendirme yazısında Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş'ın sağlık sorunları sebebiyle görevden affını talep ettiği, makam tarafından bu talebin uygun görüldüğü ifade edildi.Yazıda, Baş'ın yöneticilik yaptığı aynı dairede ‘uzman' olarak çalışmaya devam edeceği de belirtildi.Cem Baş'tan boşalan daire başkanlığına, TÜİK Dijital Dönüşüm Dairesi Başkanı Dr. Furkan Metin getirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220520/tuik-tuketici-guven-endeksi-yuzde-04-artti-1056526844.html
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), görev değişimi, enflasyon, uzman
TÜİK'te görev değişikliği: Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı görevinden affını istedi
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Türkiye İstatistik Kurumu'nda görev değişimi yaşandı. Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş görevden alındı, yerine Dijital Dönüşüm Dairesi Başkanı Dr. Furkan Metin getirildi.
TÜİK Başkanlığı tarafından yapılan iç bilgilendirme yazısında Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş'ın sağlık sorunları sebebiyle görevden affını talep ettiği, makam tarafından bu talebin uygun görüldüğü ifade edildi.
Yazıda, Baş'ın yöneticilik yaptığı aynı dairede ‘uzman' olarak çalışmaya devam edeceği de belirtildi.
Cem Baş'tan boşalan daire başkanlığına, TÜİK Dijital Dönüşüm Dairesi Başkanı Dr. Furkan Metin getirildi.