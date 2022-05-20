https://tr.sputniknews.com/20220520/tuikte-gorev-degisikligi-fiyat-istatistikleri-daire-baskani-gorevinden-affini-istedi-1056534072.html

TÜİK'te görev değişikliği: Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı görevinden affını istedi

TÜİK'te görev değişikliği: Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı görevinden affını istedi

Türkiye İstatistik Kurumu'nda görev değişimi yaşandı. Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş görevden alındı, yerine Dijital Dönüşüm Dairesi Başkanı Dr... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T13:00+0300

2022-05-20T13:00+0300

2022-05-20T13:00+0300

türkiye

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

görev değişimi

enflasyon

uzman

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TÜİK Başkanlığı tarafından yapılan iç bilgilendirme yazısında Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş'ın sağlık sorunları sebebiyle görevden affını talep ettiği, makam tarafından bu talebin uygun görüldüğü ifade edildi.Yazıda, Baş'ın yöneticilik yaptığı aynı dairede ‘uzman' olarak çalışmaya devam edeceği de belirtildi.Cem Baş'tan boşalan daire başkanlığına, TÜİK Dijital Dönüşüm Dairesi Başkanı Dr. Furkan Metin getirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220520/tuik-tuketici-guven-endeksi-yuzde-04-artti-1056526844.html

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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), görev değişimi, enflasyon, uzman