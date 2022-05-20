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‘Türk şirketleri, Rus teknolojilerini Türkiye’de üretmeye büyük ilgi gösteriyor’
‘Türk şirketleri, Rus teknolojilerini Türkiye’de üretmeye büyük ilgi gösteriyor’
Tataristan’ın başkenti Kazan’da, İslam aleminin en önemli ekonomik olaylarından biri olan uluslararası 'Rusya-İslam Alemi: Kazan Summit 2022' forumu başladı. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T17:48+0300
2022-05-20T17:48+0300
görüş
türkiye
şirket
yatırım
rusya
iit
islam işbirliği teşkilatı (iit)
islam
helal
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'Rusya-İslam Alemi: Kazan Summit 2022' forumu, Tataristan'ın başkenti Kazan'da başladı.Bu yılki programın iş programının ana konusu, işbirlikçi tüketim ekonomisi ve helal üretimin genel yararı oldu. Etkinlik kapsamında ayrıca Russia Halal Expo 2022 fuarı, Makine Yapımı Forumu, Dünya Helal Günü ve İdil Ön Bulgarlarının İslam’ı kabulünün 1100. yıl dönümüyle ilgili etkinlikler düzenleniyor.Etkinlik sırasında, forum katılımcıları Rus ürünlerinin ve teknolojilerinin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerde üretimi konusunu değerlendirdi.Tataristan Bilimsel ve Teknik Bilgi Merkezi Akıllı Veri Bankası Tanıtım ve Destek Daire Başkanı, TatPatent projesinin Geliştirme Müdürü Vyaçeslav Buslayev, Sputnik’e açıklamasında, Türk şirketlerinin bu alandaki işbirliğine büyük ilgi duyduğunu anlattı:
https://tr.sputniknews.com/20220519/kommersant-rusya-ile-turkiye-arasindaki-ucuslarin-ucte-ikisini-turk-sirketler-gerceklestirecek-1056498838.html
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türkiye, şirket, yatırım, rusya, iit, islam işbirliği teşkilatı (iit), islam, helal

‘Türk şirketleri, Rus teknolojilerini Türkiye’de üretmeye büyük ilgi gösteriyor’

17:48 20.05.2022
© SputnikTataristan’ın başkenti Kazan’da, İslam aleminin en önemli ekonomik olaylarından biri olan uluslararası Rusya-İslam Alemi: KazanSummit 2022 forumu başladı.
Tataristan’ın başkenti Kazan’da, İslam aleminin en önemli ekonomik olaylarından biri olan uluslararası Rusya-İslam Alemi: KazanSummit 2022 forumu başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© Sputnik
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Amur Gadjiev
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Özel
Tataristan’ın başkenti Kazan’da, İslam aleminin en önemli ekonomik olaylarından biri olan uluslararası 'Rusya-İslam Alemi: Kazan Summit 2022' forumu başladı.
'Rusya-İslam Alemi: Kazan Summit 2022' forumu, Tataristan'ın başkenti Kazan'da başladı.Bu yılki programın iş programının ana konusu, işbirlikçi tüketim ekonomisi ve helal üretimin genel yararı oldu.
Etkinlik kapsamında ayrıca Russia Halal Expo 2022 fuarı, Makine Yapımı Forumu, Dünya Helal Günü ve İdil Ön Bulgarlarının İslam’ı kabulünün 1100. yıl dönümüyle ilgili etkinlikler düzenleniyor.
Etkinlik sırasında, forum katılımcıları Rus ürünlerinin ve teknolojilerinin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerde üretimi konusunu değerlendirdi.
Tataristan Bilimsel ve Teknik Bilgi Merkezi Akıllı Veri Bankası Tanıtım ve Destek Daire Başkanı, TatPatent projesinin Geliştirme Müdürü Vyaçeslav Buslayev, Sputnik’e açıklamasında, Türk şirketlerinin bu alandaki işbirliğine büyük ilgi duyduğunu anlattı:
“Türkiye'den düzenli olarak teknoloji talepleri alıyoruz. Özellikle bilgi teknolojileri alanında. Bugün Rusya’da aktif biçimde teknolojik şirketler doğuyor. Bu şirketler, İİT ülkeleri dahil yabancı yatırımcıların büyük ilgisini çekiyor. İİT ülkelerinden birçok şirket, Rus teknolojilerin ülkelerinde üretimine büyük ilgi gösteriyor. Bunların başında Türkiye geliyor. Ayrıca Endonezya, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve diğerleri de büyük ilgi gösteriyor.”
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