https://tr.sputniknews.com/20220520/turk-sirketleri-rus-teknolojilerini-turkiyede-uretmeye-buyuk-ilgi-gosteriyor-1056545269.html

‘Türk şirketleri, Rus teknolojilerini Türkiye’de üretmeye büyük ilgi gösteriyor’

‘Türk şirketleri, Rus teknolojilerini Türkiye’de üretmeye büyük ilgi gösteriyor’

Tataristan’ın başkenti Kazan’da, İslam aleminin en önemli ekonomik olaylarından biri olan uluslararası 'Rusya-İslam Alemi: Kazan Summit 2022' forumu başladı. 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T17:48+0300

2022-05-20T17:48+0300

2022-05-20T17:48+0300

görüş

türkiye

şirket

yatırım

rusya

iit

islam işbirliği teşkilatı (iit)

islam

helal

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'Rusya-İslam Alemi: Kazan Summit 2022' forumu, Tataristan'ın başkenti Kazan'da başladı.Bu yılki programın iş programının ana konusu, işbirlikçi tüketim ekonomisi ve helal üretimin genel yararı oldu. Etkinlik kapsamında ayrıca Russia Halal Expo 2022 fuarı, Makine Yapımı Forumu, Dünya Helal Günü ve İdil Ön Bulgarlarının İslam’ı kabulünün 1100. yıl dönümüyle ilgili etkinlikler düzenleniyor.Etkinlik sırasında, forum katılımcıları Rus ürünlerinin ve teknolojilerinin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerde üretimi konusunu değerlendirdi.Tataristan Bilimsel ve Teknik Bilgi Merkezi Akıllı Veri Bankası Tanıtım ve Destek Daire Başkanı, TatPatent projesinin Geliştirme Müdürü Vyaçeslav Buslayev, Sputnik’e açıklamasında, Türk şirketlerinin bu alandaki işbirliğine büyük ilgi duyduğunu anlattı:

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türkiye, şirket, yatırım, rusya, iit, islam işbirliği teşkilatı (iit), islam, helal