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Türkiye rekoru: 16 yaşındaki Berat, Pi sayısının virgülden sonraki 3 bin 600 basamağını ezberledi
Türkiye rekoru: 16 yaşındaki Berat, Pi sayısının virgülden sonraki 3 bin 600 basamağını ezberledi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Berat Yakar, 'Pi' sayısının virgülden sonraki 3 bin 600 basamağını 26 dakikada ezbere okuyup... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T15:25+0300
2022-05-20T15:33+0300
pi sayısı
yaşam
rekor
hakkari
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Matematik dersini öğrencilere sevdirmek için başlatılan 'Matematik seferberliği' kapsamında, Yüksekova'da 'Pi' sayısı okuma etkinliği yapıldı.İlçedeki İsmet Alkan Anadolu Lisesi'nin 11. sınıf öğrencisi Berat Yakar, Pi sayısının virgülden sonraki 3 bin 600 basamağını noter huzurunda 26 dakikada ezbere okuyup Türkiye rekoru kırdı.Çalışma sürecini anlatan Yakar, "Okulumuzun matematik öğretmeni Mehmet Çiçekli sayesinde Pi sayısını ezberledim. Yaptığım çalışmada önce 500, sonra bin 500, en son 3 bin 600 basamağını ezberledim. Yarışmada rekor kırdığım için çok mutluyum. Bu konuda beni çalıştıran öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Okulumuzun idaresi tarafından getirilen noter huzurunda 26 dakika süreyle, 3 bin 600 basamağı doğru bir şekilde okuyarak Türkiye rekoru kırdım" dedi.2017 yılında Sivas'ta, yine noter huzurunda yapılan denemede, 12. sınıf öğrencisi Burak Şahin, virgülden sonra 2 bin 17 basamağı 11 dakikada okumuştu.
https://tr.sputniknews.com/20190314/dunya-pi-sayisi-rekorunu-kirdi-1038198148.html
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pi sayısı, rekor, hakkari

Türkiye rekoru: 16 yaşındaki Berat, Pi sayısının virgülden sonraki 3 bin 600 basamağını ezberledi

15:25 20.05.2022 (güncellendi: 15:33 20.05.2022)
© DHA11. sınıf öğrencisi Berat Yakar, rekor
11. sınıf öğrencisi Berat Yakar, rekor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© DHA
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Berat Yakar, 'Pi' sayısının virgülden sonraki 3 bin 600 basamağını 26 dakikada ezbere okuyup Türkiye rekoru kırdı.
Matematik dersini öğrencilere sevdirmek için başlatılan 'Matematik seferberliği' kapsamında, Yüksekova'da 'Pi' sayısı okuma etkinliği yapıldı.
İlçedeki İsmet Alkan Anadolu Lisesi'nin 11. sınıf öğrencisi Berat Yakar, Pi sayısının virgülden sonraki 3 bin 600 basamağını noter huzurunda 26 dakikada ezbere okuyup Türkiye rekoru kırdı.
Çalışma sürecini anlatan Yakar, "Okulumuzun matematik öğretmeni Mehmet Çiçekli sayesinde Pi sayısını ezberledim. Yaptığım çalışmada önce 500, sonra bin 500, en son 3 bin 600 basamağını ezberledim. Yarışmada rekor kırdığım için çok mutluyum. Bu konuda beni çalıştıran öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Okulumuzun idaresi tarafından getirilen noter huzurunda 26 dakika süreyle, 3 bin 600 basamağı doğru bir şekilde okuyarak Türkiye rekoru kırdım" dedi.
2017 yılında Sivas'ta, yine noter huzurunda yapılan denemede, 12. sınıf öğrencisi Burak Şahin, virgülden sonra 2 bin 17 basamağı 11 dakikada okumuştu.
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