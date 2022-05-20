https://tr.sputniknews.com/20220520/turkiyenin-kulturel-mirasi-35-bin-eser-dijitalle-dunyaya-acilacak-1056536211.html
Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak
Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak
İstanbul Üniversitesi öncülüğünde başlatılan İstanbul Kültürel Miras Dijital Kütüphanesi projesi kapsamında kentteki kütüphanelerde muhafaza edilen kültürel... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T13:55+0300
2022-05-20T13:55+0300
2022-05-20T13:57+0300
atatürk
dijital
yaşam
istanbul üniversitesi
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Kültürel mirasın korunmasını ve gelecek nesillere güvenli şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle İstanbul Üniversitesi öncülüğünde İbn Haldun, Fatih Sultan Mehmet Vakıf ve İstinye üniversiteleri ortaklığında yürütülen DijitalKütüpİST projesi için çalışmalara başlandı.Proje kapsamında, ilk etapta İÜ Merkez Kütüphanesi ve Nadir Eserler Kütüphanesi koleksiyonlarında yer alan değerli eserler başta olmak üzere, İstanbul'daki kütüphanelerin elektronik ortamdaki kültürel miras ürünü koleksiyonları ortak bir dijital platform üzerinden erişime açılacak. Platforma içerik sağlamak üzere benzer kapsamdaki koleksiyonlar da elektronik ortama aktarılacak.Böylece kütüphanelerin kendi veri tabanlarında bulunan ve her biri ayrı erişime sahip oldukları için keşif ve erişim aşamalarında zaman kaybına sebebiyet veren unsurlar ortadan kaldırılarak. Projeyle, araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler ile meslek profesyonelleri için kültürel miras dijital kaynaklarına açık ve hızlı erişim imkanı sağlanacak.İstanbul'daki kütüphanelerin kültürel mirasının bir araya geleceği platformun, ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek entegre çalışmalar ve paydaş katılımlarının artmasıyla ulusal bir bilgi ağına dönüştürülmesi hedefleniyor.Osmanlı'dan Atatürk'e pek çok eser bir aradaDijitalKütüpİST projesi kapsamında oluşturulacak platformda, tarihi değeri olan yüzlerce yıllık yazma eserler ve bilimsel kitaplar ile gazete, fotoğraf, harita ve Osmanlı dönemi müzik notalarının yer aldığı özel koleksiyonlar yer alacak.İÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından daha önce dijital ortama aktarılan 'Gazeteden Tarihe Bakış', 'Zamana Direnen Eserler 1-2-3', 'Yazma Eserler', 'Müzik Eserleri 'Sırlanmış Sesler', 'Engelsiz Kütüphane', 'Cihan Hükümdarı' ve 'Atatürk'le Okumak' gibi pek çok proje de ortak platformda bir araya getirilecek.
https://tr.sputniknews.com/20210627/ataturk-kitapligindaki-190-yillik-gazetelere-jiletli-tahribat-1044829194.html
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atatürk, dijital, istanbul üniversitesi
Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak
13:55 20.05.2022 (güncellendi: 13:57 20.05.2022) Abone ol
İstanbul Üniversitesi öncülüğünde başlatılan İstanbul Kültürel Miras Dijital Kütüphanesi projesi kapsamında kentteki kütüphanelerde muhafaza edilen kültürel miras ürünü eserler ve koleksiyonlar ortak dijital platformda bir araya getirilecek.
Kültürel mirasın korunmasını ve gelecek nesillere güvenli şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle İstanbul Üniversitesi öncülüğünde İbn Haldun, Fatih Sultan Mehmet Vakıf ve İstinye üniversiteleri ortaklığında yürütülen DijitalKütüpİST projesi için çalışmalara başlandı.
Proje kapsamında, ilk etapta İÜ Merkez Kütüphanesi ve Nadir Eserler Kütüphanesi koleksiyonlarında yer alan değerli eserler başta olmak üzere, İstanbul'daki kütüphanelerin elektronik ortamdaki kültürel miras ürünü koleksiyonları ortak bir dijital platform üzerinden erişime açılacak. Platforma içerik sağlamak üzere benzer kapsamdaki koleksiyonlar da elektronik ortama aktarılacak.
Böylece kütüphanelerin kendi veri tabanlarında bulunan ve her biri ayrı erişime sahip oldukları için keşif ve erişim aşamalarında zaman kaybına sebebiyet veren unsurlar ortadan kaldırılarak. Projeyle, araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler ile meslek profesyonelleri için kültürel miras dijital kaynaklarına açık ve hızlı erişim imkanı sağlanacak.
İstanbul'daki kütüphanelerin kültürel mirasının bir araya geleceği platformun, ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek entegre çalışmalar ve paydaş katılımlarının artmasıyla ulusal bir bilgi ağına dönüştürülmesi hedefleniyor.
Osmanlı'dan Atatürk'e pek çok eser bir arada
DijitalKütüpİST projesi kapsamında oluşturulacak platformda, tarihi değeri olan yüzlerce yıllık yazma eserler ve bilimsel kitaplar ile gazete, fotoğraf, harita ve Osmanlı dönemi müzik notalarının yer aldığı özel koleksiyonlar yer alacak.
İÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından daha önce dijital ortama aktarılan 'Gazeteden Tarihe Bakış', 'Zamana Direnen Eserler 1-2-3', 'Yazma Eserler', 'Müzik Eserleri 'Sırlanmış Sesler', 'Engelsiz Kütüphane', 'Cihan Hükümdarı' ve 'Atatürk'le Okumak' gibi pek çok proje de ortak platformda bir araya getirilecek.