Türkiye
SON DAKİKA| Erdoğan: Teröre destek verenlerin NATO'ya alınmasına evet diyemeyiz
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220520/turkiyenin-kulturel-mirasi-35-bin-eser-dijitalle-dunyaya-acilacak-1056536211.html
Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak
Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak
İstanbul Üniversitesi öncülüğünde başlatılan İstanbul Kültürel Miras Dijital Kütüphanesi projesi kapsamında kentteki kütüphanelerde muhafaza edilen kültürel... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T13:55+0300
2022-05-20T13:57+0300
atatürk
dijital
yaşam
istanbul üniversitesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1056536186_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_910168e3464924e42a9a2a6b9cb0bfee.jpg
Kültürel mirasın korunmasını ve gelecek nesillere güvenli şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle İstanbul Üniversitesi öncülüğünde İbn Haldun, Fatih Sultan Mehmet Vakıf ve İstinye üniversiteleri ortaklığında yürütülen DijitalKütüpİST projesi için çalışmalara başlandı.Proje kapsamında, ilk etapta İÜ Merkez Kütüphanesi ve Nadir Eserler Kütüphanesi koleksiyonlarında yer alan değerli eserler başta olmak üzere, İstanbul'daki kütüphanelerin elektronik ortamdaki kültürel miras ürünü koleksiyonları ortak bir dijital platform üzerinden erişime açılacak. Platforma içerik sağlamak üzere benzer kapsamdaki koleksiyonlar da elektronik ortama aktarılacak.Böylece kütüphanelerin kendi veri tabanlarında bulunan ve her biri ayrı erişime sahip oldukları için keşif ve erişim aşamalarında zaman kaybına sebebiyet veren unsurlar ortadan kaldırılarak. Projeyle, araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler ile meslek profesyonelleri için kültürel miras dijital kaynaklarına açık ve hızlı erişim imkanı sağlanacak.İstanbul'daki kütüphanelerin kültürel mirasının bir araya geleceği platformun, ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek entegre çalışmalar ve paydaş katılımlarının artmasıyla ulusal bir bilgi ağına dönüştürülmesi hedefleniyor.Osmanlı'dan Atatürk'e pek çok eser bir aradaDijitalKütüpİST projesi kapsamında oluşturulacak platformda, tarihi değeri olan yüzlerce yıllık yazma eserler ve bilimsel kitaplar ile gazete, fotoğraf, harita ve Osmanlı dönemi müzik notalarının yer aldığı özel koleksiyonlar yer alacak.İÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından daha önce dijital ortama aktarılan 'Gazeteden Tarihe Bakış', 'Zamana Direnen Eserler 1-2-3', 'Yazma Eserler', 'Müzik Eserleri 'Sırlanmış Sesler', 'Engelsiz Kütüphane', 'Cihan Hükümdarı' ve 'Atatürk'le Okumak' gibi pek çok proje de ortak platformda bir araya getirilecek.
https://tr.sputniknews.com/20210627/ataturk-kitapligindaki-190-yillik-gazetelere-jiletli-tahribat-1044829194.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1056536186_174:0:1014:630_1920x0_80_0_0_37d1091c68408b80bb5bd2365e1eb88b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
atatürk, dijital, istanbul üniversitesi

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak

13:55 20.05.2022 (güncellendi: 13:57 20.05.2022)
© AAKütüphane
Kütüphane - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© AA
Abone olTelegram
İstanbul Üniversitesi öncülüğünde başlatılan İstanbul Kültürel Miras Dijital Kütüphanesi projesi kapsamında kentteki kütüphanelerde muhafaza edilen kültürel miras ürünü eserler ve koleksiyonlar ortak dijital platformda bir araya getirilecek.
Kültürel mirasın korunmasını ve gelecek nesillere güvenli şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle İstanbul Üniversitesi öncülüğünde İbn Haldun, Fatih Sultan Mehmet Vakıf ve İstinye üniversiteleri ortaklığında yürütülen DijitalKütüpİST projesi için çalışmalara başlandı.
Proje kapsamında, ilk etapta İÜ Merkez Kütüphanesi ve Nadir Eserler Kütüphanesi koleksiyonlarında yer alan değerli eserler başta olmak üzere, İstanbul'daki kütüphanelerin elektronik ortamdaki kültürel miras ürünü koleksiyonları ortak bir dijital platform üzerinden erişime açılacak. Platforma içerik sağlamak üzere benzer kapsamdaki koleksiyonlar da elektronik ortama aktarılacak.
Böylece kütüphanelerin kendi veri tabanlarında bulunan ve her biri ayrı erişime sahip oldukları için keşif ve erişim aşamalarında zaman kaybına sebebiyet veren unsurlar ortadan kaldırılarak. Projeyle, araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler ile meslek profesyonelleri için kültürel miras dijital kaynaklarına açık ve hızlı erişim imkanı sağlanacak.
İstanbul'daki kütüphanelerin kültürel mirasının bir araya geleceği platformun, ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek entegre çalışmalar ve paydaş katılımlarının artmasıyla ulusal bir bilgi ağına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Osmanlı'dan Atatürk'e pek çok eser bir arada

DijitalKütüpİST projesi kapsamında oluşturulacak platformda, tarihi değeri olan yüzlerce yıllık yazma eserler ve bilimsel kitaplar ile gazete, fotoğraf, harita ve Osmanlı dönemi müzik notalarının yer aldığı özel koleksiyonlar yer alacak.
İÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından daha önce dijital ortama aktarılan 'Gazeteden Tarihe Bakış', 'Zamana Direnen Eserler 1-2-3', 'Yazma Eserler', 'Müzik Eserleri 'Sırlanmış Sesler', 'Engelsiz Kütüphane', 'Cihan Hükümdarı' ve 'Atatürk'le Okumak' gibi pek çok proje de ortak platformda bir araya getirilecek.
Atatürk Kitaplığı'ndaki 190 yıllık gazetelere jiletle zarar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2021
DÜNYA
Atatürk Kitaplığı'ndaki 190 yıllık gazetelere jiletli tahribat
27 Haziran 2021, 15:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала