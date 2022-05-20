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Türkiye'nin 'Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 531'e ulaştı
Türkiye'nin 'Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 531'e ulaştı
Dünyanın en çok 'Mavi Bayrak'lı 3'üncü ülkesi olan Türkiye, ödüllü plaj sayısını 531'e yükseltti. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T09:45+0300
2022-05-20T09:45+0300
yaşam
türkiye
kültür ve turizm bakanlığı
turizm
plaj
antalya
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) 2022 Mavi Bayrak ödüllerine ilişkin değerlendirmede bulundu.Ersoy, Türkiye'nin, İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok Mavi Bayrak'lı 3'üncü ülkesi olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin bu yıl da sıralamadaki yerini başarıyla koruduğunu belirtti.'Hedef dünya birinciliği'Bu yıl ödüllü plaj sayısının 531'e ulaştığını açıklayan Ersoy, 2023'te plaj sayısında, uluslararası Mavi Bayrak uygulaması yapan ülkeler arasında dünya birinciliğini hedeflediklerini vurguladı.Ersoy, Antalya ve Muğla'da hizmete sundukları halk plajlarında da bu yıl Mavi Bayrak dalgalanacağını, Antalya'da 5, Muğla'da 1 halk plajının Mavi Bayrak almaya hak kazandığını kaydetti.İznik Gölü ilk 'Mavi Bayrak'ına kavuştuFEE'nin 2022 Mavi Bayrak ödüllerine göre, geçen yıl 519 olan ödüllü plaj sayısını, bu sene 531'e yükselten Türkiye'de 24 marina ve 15 turizm teknesi ile 5 bireysel yat da Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı.Bursa’daki İznik Gölü'nde bulunan İnciraltı Halk Plajı'na da ilk kez bu yıl Mavi Bayrak ödülü verildi.Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya'da 229'a, Muğla'da 111'e, Mersin'de 11'e, Kırklareli ve Sakarya'da 2'ye yükseldi.İzmir, Balıkesir, Samsun, Çanakkale, Kocaeli, Bartın, İstanbul, Ordu ve Van'da ise geçen yılın rakamları korundu.Kültür ve Turizm Bakanlığının Antalya'daki Lara 1 ve Lara 2, Manavgat, Beldibi ve Çamyuva halk plajları ile Muğla'nın Marmaris ilçesindeki İçmeler halk plajı, bu yıl Mavi Bayrak almaya hak kazandı.Bu yılın ödüllerine ilişkin ayrıntılara, Bakanlığın öncülüğünde 1993'te Mavi Bayrak programının ulusal koordinasyonu için kurulan Türkiye Çevre Eğitim Vakfının (TÜRÇEV) 'http://www.mavibayrak.org.tr/internet' adresinden ulaşılabiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220511/kultur-ve-turizm-bakanindan-muzik-yasagi-aciklamasi-muzik-yasagi-yasam-tarzina-mudahale-degildi-1056292987.html
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türkiye, kültür ve turizm bakanlığı, turizm, plaj, antalya

Türkiye'nin 'Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 531'e ulaştı

09:45 20.05.2022
© AAMavi bayrak
Mavi bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© AA
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Dünyanın en çok 'Mavi Bayrak'lı 3'üncü ülkesi olan Türkiye, ödüllü plaj sayısını 531'e yükseltti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) 2022 Mavi Bayrak ödüllerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ersoy, Türkiye'nin, İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok Mavi Bayrak'lı 3'üncü ülkesi olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin bu yıl da sıralamadaki yerini başarıyla koruduğunu belirtti.

'Hedef dünya birinciliği'

Bu yıl ödüllü plaj sayısının 531'e ulaştığını açıklayan Ersoy, 2023'te plaj sayısında, uluslararası Mavi Bayrak uygulaması yapan ülkeler arasında dünya birinciliğini hedeflediklerini vurguladı.
Ersoy, Antalya ve Muğla'da hizmete sundukları halk plajlarında da bu yıl Mavi Bayrak dalgalanacağını, Antalya'da 5, Muğla'da 1 halk plajının Mavi Bayrak almaya hak kazandığını kaydetti.

İznik Gölü ilk 'Mavi Bayrak'ına kavuştu

FEE'nin 2022 Mavi Bayrak ödüllerine göre, geçen yıl 519 olan ödüllü plaj sayısını, bu sene 531'e yükselten Türkiye'de 24 marina ve 15 turizm teknesi ile 5 bireysel yat da Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı.

Bursa’daki İznik Gölü'nde bulunan İnciraltı Halk Plajı'na da ilk kez bu yıl Mavi Bayrak ödülü verildi.

Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya'da 229'a, Muğla'da 111'e, Mersin'de 11'e, Kırklareli ve Sakarya'da 2'ye yükseldi.

İzmir, Balıkesir, Samsun, Çanakkale, Kocaeli, Bartın, İstanbul, Ordu ve Van'da ise geçen yılın rakamları korundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Antalya'daki Lara 1 ve Lara 2, Manavgat, Beldibi ve Çamyuva halk plajları ile Muğla'nın Marmaris ilçesindeki İçmeler halk plajı, bu yıl Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

Bu yılın ödüllerine ilişkin ayrıntılara, Bakanlığın öncülüğünde 1993'te Mavi Bayrak programının ulusal koordinasyonu için kurulan Türkiye Çevre Eğitim Vakfının (TÜRÇEV) 'http://www.mavibayrak.org.tr/internet' adresinden ulaşılabiliyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
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