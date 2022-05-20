https://tr.sputniknews.com/20220520/ucretsiz-internet-istanbuldaki-tum-metro-hatlarinda-1056543371.html

Ücretsiz internet İstanbul'daki tüm metro hatlarında

Ücretsiz internet İstanbul'daki tüm metro hatlarında

İBB'nin ücretsiz internet hizmeti, İstanbul'daki tüm metro hatlarında kullanılmaya başlandı. 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T16:49+0300

2022-05-20T16:49+0300

2022-05-20T16:49+0300

yaşam

istanbul

metro

internet

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İstanbul metrosundaki ücretsiz internet hizmeti tüm hatlarda verilmeye başlandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinin ekim ayında aldığı metrolarda internet hizmeti kararı, ilk olarak Yenikapı-Hacıosman metro hattında hayata geçmişti.İBB ücretsiz Wi-Fi uygulaması, artık tüm kapalı istasyonlarda Mavi Bölge (Blue Zone) adı ile İstanbulluların kullanımına sunuldu.Bundan böyle tüm hatlarda yolcular ücretsiz Wi-Fi hizmetinden yararlanabilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220425/internet-alisverisinde-yeni-donem-1055825916.html

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istanbul, metro, internet