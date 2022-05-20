https://tr.sputniknews.com/20220520/ucretsiz-internet-istanbuldaki-tum-metro-hatlarinda-1056543371.html
Ücretsiz internet İstanbul'daki tüm metro hatlarında
Ücretsiz internet İstanbul'daki tüm metro hatlarında
İBB'nin ücretsiz internet hizmeti, İstanbul'daki tüm metro hatlarında kullanılmaya başlandı. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T16:49+0300
2022-05-20T16:49+0300
2022-05-20T16:49+0300
yaşam
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internet
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İstanbul metrosundaki ücretsiz internet hizmeti tüm hatlarda verilmeye başlandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinin ekim ayında aldığı metrolarda internet hizmeti kararı, ilk olarak Yenikapı-Hacıosman metro hattında hayata geçmişti.İBB ücretsiz Wi-Fi uygulaması, artık tüm kapalı istasyonlarda Mavi Bölge (Blue Zone) adı ile İstanbulluların kullanımına sunuldu.Bundan böyle tüm hatlarda yolcular ücretsiz Wi-Fi hizmetinden yararlanabilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220425/internet-alisverisinde-yeni-donem-1055825916.html
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istanbul, metro, internet
Ücretsiz internet İstanbul'daki tüm metro hatlarında
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İBB'nin ücretsiz internet hizmeti, İstanbul'daki tüm metro hatlarında kullanılmaya başlandı.
İstanbul metrosundaki ücretsiz internet hizmeti tüm hatlarda verilmeye başlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinin ekim ayında aldığı metrolarda internet hizmeti kararı, ilk olarak Yenikapı-Hacıosman metro hattında hayata geçmişti.
İBB ücretsiz Wi-Fi uygulaması, artık tüm kapalı istasyonlarda Mavi Bölge (Blue Zone) adı ile İstanbulluların kullanımına sunuldu.
Bundan böyle tüm hatlarda yolcular ücretsiz Wi-Fi hizmetinden yararlanabilecek.