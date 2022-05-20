https://tr.sputniknews.com/20220520/ukraynali-ve-abdli-neo-naziler-telegram-uzerinden-gizlice-haberlesiyor-savasacak-asker-topluyor-1056527245.html

'Ukraynalı ve ABD'li neo-Naziler, Telegram üzerinden gizlice haberleşiyor, savaşacak asker topluyor'

'Ukraynalı ve ABD'li neo-Naziler, Telegram üzerinden gizlice haberleşiyor, savaşacak asker topluyor'

Eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Yarbayı Vasiliy Prozorov, Ukrayna, ABD ve diğer ülkelerin Nazilerinin Telegram'da gizlice haberleştiklerini ve irtibat... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T10:53+0300

2022-05-20T10:53+0300

2022-05-20T10:56+0300

ukrayna krizi

ukrayna

abd

neo-naziler

vladimir zelenskiy

azov taburu

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Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) eski yarbaylarından Vasiliy Prozorov, Ukraynalı neo-Nazilerin yurt dışı bağlantılarına ilişkin bilgi verdi.Sputnik'e konuşan Prozorov, Ukrayna, ABD ve diğer ülkelerin Nazilerinin Telegram'da gizlice haberleştiklerini belirtti. Prozorov, takma adı 'Bone Face' olan Kent McLellan adındaki ABD'li bir neo-Nazinin, konuşmalarda Azov Taburu'nun, ne ABD ne Avrupa Birliği (AB) ne de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy için savaştığını, örgütün basit bir askeri birlik olmaktan ziyade 'beyaz ırkın yeniden canlanması' amacına hizmet ettiğini söylediğini aktardı.Eski yetkili, "ABD vatandaşları da dahil olmak üzere birçok katılımcı, Ukrayna milliyetçilerin tarafından savaşa katıldıklarından açıkça bahsediyor. Özellikle Azov ve Sağ Sektör'den bahsediyoruz. Sohbet grubu, tabur için asker toplama kampanyasını bile destekliyor" ifadelerini kullandı.McLellan, ABD Nasyonal Sosyalist Hareketi mensubu ve kendi Telegram kanalı da mevcut. Prozorov'a göre, 2016'dan 2021'e kadar Azov'da asker toplamaktan sorumluydu.Prozorov'un sözünü ettiği sohbet grubunda, ayrıca yöneticinin okurlara 'savaşta kimden yana olduklarını' sorduğu bir anket yayınlandığı ve yüzde 42'lik bir oranla yanıtın 'Nasyonal Sosyalist Ukrayna' olduğu görüldü.Öte yandan Prozorov'a göre neo-Nazilerin 'paralı askerlerle aras iyi değil.' McLellan, sohbet sırasında su ve mühimmatın az olduğuna ve Ukrayna ordusu ve Zelenskiy'in 'ihanetine uğradıklarını' anlattığı görüldü. McLellan, kısa bir süre önce Rusya ordusu ile yaşanan çatışmalarda yaralanmıştı.

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