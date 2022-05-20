https://tr.sputniknews.com/20220520/yaya-gecidinde-olumlu-kazaya-neden-olup-kacan-ehliyetsiz-surucu-tahliye-edildi-1056531392.html

Yaya geçidinde ölümlü kazaya neden olup kaçan ehliyetsiz sürücü tahliye edildi

Yaya geçidinde ölümlü kazaya neden olup kaçan ehliyetsiz sürücü tahliye edildi

Maltepe'de yaya geçidince 108 km hızla çarptığı 38 yaşındaki Seda Doğan'ın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tahliye edildi. Karara Doğan'ın ailesinden... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T12:29+0300

2022-05-20T12:29+0300

2022-05-20T12:29+0300

türkiye

yaya geçidi

ehliyet

kaza

tahliye

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İstanbul Maltepe'de yaya geçidinde çarptığı kişinin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücünün tahliye edilmesine tepki gösterildi.Kaza 18 Ocak 2022 tarihinde saat 07.30 sıralarında Fil Yokuşu Sokak'taki yaya geçidinde meydana geldi. Bir marketin bilgi işlem servisinde görev yapan Seda Doğan (38), Maltepe'deki işine gitmek için yola çıktı.Yaya geçidinden geçmek isteyen Seda Doğan'a Nurullah U.'nun kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 38 yaşındaki kadın metrelerce savruldu.Nurullah U. durmayarak yoluna devam etti. Seda Doğan'ın yardımına ise çevredekiler koştu. Doğan ambulansla hastaneye götürüldü, ardından yoğun bakıma alındı.1 hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi1 hafta hastanede yoğun bakımda tedavisi süren kadın ise hayatını kaybetti. İddiaya göre kaza sonrası çalışmak için iş yerine giden Nurullah U. burada polis tarafından gözaltına alındı. Nurullah U.'nun ehliyetinin olmadığı belirlendi.Kazayı yapan sürücü: Ertesi gün ehliyet sınavım vardıNurullah U. mahkemede kendisini ," Ehliyetim kaza günü yoktu. Gözlüğüm 7 numaradır. O gün hava yağışlı olduğu için aracı almıştım. Ertesi gün ehliyet sınavım vardı. Araç kullanmayı biliyorum ancak çok fazla araç sürmüşlüğüm yoktur" diyerek kendini savundu.Bilirkişi raporuna göre; 108 kilometre hızla kaza yaptığı belirlenen Nurullah U.'ya mahkemece 4 yıl 6 ay ceza aldı. Nurullah U. serbest kaldı.'Serbest bırakılmasıyla biz de öldük'Seda Doğan'ın ailesi karara tepki gösterdi. Doğan'ın kardeşi Esra Doğan Yavuz "Yaya geçidinden geçerken, saatte 108 kilometre hızla ablama çarpıyor. 20 metre savuruyor, hiç durmadan basıp gidiyor. Çarpan kişinin 7 derece gözleri bozuk, ehliyeti yok. Serbest bırakılmasıyla gerçekten biz de öldük" diye konuştu.'Bizim nezdimizde bu bir cinayet'Hayatını kaybeden kadının diğer kardeşi Emre Doğan ise "Bence bu kaza değil, bizim nezdimizde bir cinayet. Gözlük numarasından dolayı bu kişiye ehliyet verilmiyor" dedi.Seda Doğan'ın diğer ablası Eda Türk de sürücünün kaza sonrası kaçmasına tepki göstedi. Hastanenin 7 dakika uzaklıkta olduğunu söyleyen Türk, "Benim kardeşim yerde 40 dakika boyunca yatmış. Belki arabayla götürse içimiz soğurdu. Bu kaza değil cinayet. Yaya geçidinden geçerken korkuyorum. Hakimin kararı bizi bir kez daha yıktı" diye konuştu.

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yaya geçidi, ehliyet, kaza, tahliye