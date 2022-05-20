https://tr.sputniknews.com/20220520/youtube-rusya-federasyonu-komunist-partisinin-hesabini-engelledi-1056547422.html
YouTube, Rusya Federasyonu Komünist Partisi’nin hesabını engelledi
YouTube, Rusya Federasyonu Komünist Partisi’nin hesabını engelledi
Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF) Başkan Yardımcısı Dmitriy Novikov, YouTube’un partiye ait ‘Krasnaya Liniya’ (Kızıl Çizgi) hesabını engellediğini... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T19:18+0300
2022-05-20T19:18+0300
2022-05-20T19:19+0300
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Novikov, “Parti temsilcilerinin, Zafer Günü vesilesiyle 8 Mayıs’ta Meçhul Asker Anıtı’na çiçek bırakmasıyla ilgili YouTube’dan paylaşılan video nedeniyle Krasnaya Liniya’nın çalışmalarının durdurulduğu yönünde resmi bildiri aldık. Video kaldırıldı” ifadesini kullandı.Videoda, KPRF Başkanı Gennadiy Zyuganov’un Ukrayna’daki durumla ilgili açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220509/youtube-roscosmos-baskan-rogozinin-tum-videolarini-kaldirdi-1056195030.html
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rusya, rusya federasyonu komünist partisi, youtube, sansür
YouTube, Rusya Federasyonu Komünist Partisi’nin hesabını engelledi
19:18 20.05.2022 (güncellendi: 19:19 20.05.2022) Abone ol
Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF) Başkan Yardımcısı Dmitriy Novikov, YouTube’un partiye ait ‘Krasnaya Liniya’ (Kızıl Çizgi) hesabını engellediğini belirtti.
Novikov, “Parti temsilcilerinin, Zafer Günü vesilesiyle 8 Mayıs’ta Meçhul Asker Anıtı’na çiçek bırakmasıyla ilgili YouTube’dan paylaşılan video nedeniyle Krasnaya Liniya’nın çalışmalarının durdurulduğu yönünde resmi bildiri aldık. Video kaldırıldı” ifadesini kullandı.
Videoda, KPRF Başkanı Gennadiy Zyuganov’un Ukrayna’daki durumla ilgili açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.