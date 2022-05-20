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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220520/youtube-rusya-federasyonu-komunist-partisinin-hesabini-engelledi-1056547422.html
YouTube, Rusya Federasyonu Komünist Partisi’nin hesabını engelledi
YouTube, Rusya Federasyonu Komünist Partisi’nin hesabını engelledi
Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF) Başkan Yardımcısı Dmitriy Novikov, YouTube’un partiye ait ‘Krasnaya Liniya’ (Kızıl Çizgi) hesabını engellediğini... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T19:18+0300
2022-05-20T19:19+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya federasyonu komünist partisi
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Novikov, “Parti temsilcilerinin, Zafer Günü vesilesiyle 8 Mayıs’ta Meçhul Asker Anıtı’na çiçek bırakmasıyla ilgili YouTube’dan paylaşılan video nedeniyle Krasnaya Liniya’nın çalışmalarının durdurulduğu yönünde resmi bildiri aldık. Video kaldırıldı” ifadesini kullandı.Videoda, KPRF Başkanı Gennadiy Zyuganov’un Ukrayna’daki durumla ilgili açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220509/youtube-roscosmos-baskan-rogozinin-tum-videolarini-kaldirdi-1056195030.html
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rusya, rusya federasyonu komünist partisi, youtube, sansür

YouTube, Rusya Federasyonu Komünist Partisi’nin hesabını engelledi

19:18 20.05.2022 (güncellendi: 19:19 20.05.2022)
© Sputnik / Максим БлиновRussia Communist Rally
Russia Communist Rally - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF) Başkan Yardımcısı Dmitriy Novikov, YouTube’un partiye ait ‘Krasnaya Liniya’ (Kızıl Çizgi) hesabını engellediğini belirtti.
Novikov, “Parti temsilcilerinin, Zafer Günü vesilesiyle 8 Mayıs’ta Meçhul Asker Anıtı’na çiçek bırakmasıyla ilgili YouTube’dan paylaşılan video nedeniyle Krasnaya Liniya’nın çalışmalarının durdurulduğu yönünde resmi bildiri aldık. Video kaldırıldı” ifadesini kullandı.
Videoda, KPRF Başkanı Gennadiy Zyuganov’un Ukrayna’daki durumla ilgili açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.
Dmitriy Rogozin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
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YouTube, Roscosmos Başkanı Rogozin’in tüm videolarını kaldırdı
9 Mayıs, 01:52
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