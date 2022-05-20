https://tr.sputniknews.com/20220520/zonguldaktaki-sokak-kopegi-londradan-sahiplenildi-fotografini-gorunce-almaya-karar-verdim--1056527612.html
Zonguldak’taki sokak köpeği, Londra’dan sahiplenildi: 'Fotoğrafını görünce almaya karar verdim'
Zonguldak’taki sokak köpeği, Londra’dan sahiplenildi: 'Fotoğrafını görünce almaya karar verdim'
Zonguldak'ta ayağının kırılması nedeniyle barınağa alınan sokak köpeğinin tedavisini sağlayan tarih öğretmeni Doğan Yıldız, köpeğin barınağa dönmemesi için... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T11:02+0300
2022-05-20T11:02+0300
2022-05-20T11:04+0300
yaşam
sokak köpeği
köpek
türkiye
ingiltere
londra
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1056527176_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_e58dccb12b0861075ed37008109fbfa7.jpg
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde geçen yıl ağustos ayında bir sokak köpeğinin ayağı kırıldı. Köpek, Çatalağzı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Köpek daha sonra özel bir klinikte tedavi edildi. Barınakta gönüllü çalışan tarih öğretmeni Doğan Yıldız, sokak köpeğinin barınağa gitmemesi için sosyal medyadan 'sahiplendirme' paylaşımında bulundu.Leishmania hastası da olan Poppy'nin barınakta hayatta kalamayacağını düşünen ve kalıcı yuva arayışına giren Yıldız, “Ayağı kırıktı, uyuzdu ve insanlardan şiddet gördüğü için bayağı korkuyordu. Zaten güçsüz olduğu için diğer büyük köpekler tarafından şiddet görüyordu. Köpekleri ayrı ayrı koyacağımız kulübeler, kafesler yok. Orta alanda olduğu için diğer köpekler tarafından ısırılmıştı. Durumuna üzüldük ve özel bir kliniğe aldık. Yuva arayışına girdik" dedi.İngiltere'ye gönderilmesi işlemi 2 bin sterlini bulduPaylaşım, İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Kirsty Lucas tarafından görüldü. Lucas, fotoğrafı görür görmez köpeği sahiplenmeye karar verdi ve gerekli işlemler başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220513/erdogandan-sokak-kopekleri-talimati-sorundan-ve-cozumden-belediye-baskanlari-bizzat-sorumlu-1056331785.html
ingiltere
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1056527176_0:0:563:422_1920x0_80_0_0_f100eda5974925f449d05e43bc8dc13f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sokak köpeği, köpek, türkiye, ingiltere, londra
Zonguldak’taki sokak köpeği, Londra’dan sahiplenildi: 'Fotoğrafını görünce almaya karar verdim'
11:02 20.05.2022 (güncellendi: 11:04 20.05.2022) Abone ol
Zonguldak'ta ayağının kırılması nedeniyle barınağa alınan sokak köpeğinin tedavisini sağlayan tarih öğretmeni Doğan Yıldız, köpeğin barınağa dönmemesi için sosyal medyadan sahiplendirme ilanı paylaştı. Londra’da yaşayan Kirsty Lucas ilanı görerek köpeği sahiplendi.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde geçen yıl ağustos ayında bir sokak köpeğinin ayağı kırıldı. Köpek, Çatalağzı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Köpek daha sonra özel bir klinikte tedavi edildi. Barınakta gönüllü çalışan tarih öğretmeni Doğan Yıldız, sokak köpeğinin barınağa gitmemesi için sosyal medyadan 'sahiplendirme' paylaşımında bulundu.
Leishmania hastası da olan Poppy'nin barınakta hayatta kalamayacağını düşünen ve kalıcı yuva arayışına giren Yıldız, “Ayağı kırıktı, uyuzdu ve insanlardan şiddet gördüğü için bayağı korkuyordu. Zaten güçsüz olduğu için diğer büyük köpekler tarafından şiddet görüyordu. Köpekleri ayrı ayrı koyacağımız kulübeler, kafesler yok. Orta alanda olduğu için diğer köpekler tarafından ısırılmıştı. Durumuna üzüldük ve özel bir kliniğe aldık. Yuva arayışına girdik" dedi.
İngiltere'ye gönderilmesi işlemi 2 bin sterlini buldu
Paylaşım, İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Kirsty Lucas tarafından görüldü. Lucas, fotoğrafı görür görmez köpeği sahiplenmeye karar verdi ve gerekli işlemler başlatıldı.
"Poppy’i sahiplenmeyi fotoğrafını gördüğümde karar verdim. Barınakta kalan köpeklerin hepsi sahiplenilse müthiş olur. Ne yazık ki çoğu insan maliyetinden dolayı bunu yapamıyor. Poppy’in, Türkiye’den bana gelmesi neredeyse 2 bin pound tuttu. Leishmania hastası olduğu için de ömrü boyunca ilaçla yaşayacak. O, pahalı bir sokak köpeği. Burada diğer köpeklerin arkadaşlığından memnun. Güneş varken arabaların altında uyumayı çok seviyor, çok mutlu. Sahiplenilmese yaşama şansı olmayacak bir köpeği kurtarmak istedim. Biz Birleşik Krallık’ta köpekleri çok seviyoruz. Keşke köpek sahiplenmek bu kadar zor ve pahalı olmasaydı. Birleşik Krallık’ta farkındalık yaratıp daha fazla köpeği barınaktan kurtarmak istiyorum.”