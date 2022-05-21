https://tr.sputniknews.com/20220521/acun-ilicali-kulubu-icin-yapacagi-ilk-transferi-acikladi-1056554273.html
Acun Ilıcalı, kulübü için yapacağı ilk transferi açıkladı
Acun Ilıcalı, kulübü için yapacağı ilk transferi açıkladı
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, kulübü gelecek sezon Premier Lig'e çıkarmak istediklerini söylerken transfer yönelik... 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T08:43+0300
2022-05-21T08:43+0300
2022-05-21T08:43+0300
spor
acun ilıcalı
hull city
transfer
açıklama
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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yaz transfer sezonunda ilk transferini Süper Lig'den yapıyor. Ilıcalı transfere yönelik açıklamalarda bulunurken ilk takviyenin bitme noktasına geldiğini söyledi.Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Hull City Başkan Yardımcısı Tan Kesler ile birlikte transfer süreci ve kulübün durumu hakkında basın toplantısı düzenledi.Hull City taraftar grubuyla ilgili de konuşan Acun Ilıcalı, taraftarları Kuzey tribününe çekmeye çalışıyor.Acun Ilıcalı, gelecek sezondan itibaren 10 yaş ve altı çocuk taraftarların, bir yetişkin eşliğinde takımın maçlarına ücretsiz bir şekilde girebileceklerini belirtti.Hull City Başkan Yardımcısı Tan Kesler, George Honeyman'ın sözleşmesinde yer alan opsiyonu zorunlu olarak kullandıklarını da belirtti.Oyuncuyla görüşmelerinin devam ettiğini belirten Tan Kesler, daha uzun bir anlaşma yapmak istediklerinin de altını çizdi.İngiltere Championship ekibinin patronu Ilıcalı, Süper Lig'den yapacağı ilk transferi resmen paylaştı.Hatayspor formasını giyen Adama Traore'nin transferi hakkında da konuşan Ilıcalı, "Neredeyse bitti" ifadesini kullandı.
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acun ilıcalı, hull city, transfer, açıklama
Acun Ilıcalı, kulübü için yapacağı ilk transferi açıkladı
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, kulübü gelecek sezon Premier Lig'e çıkarmak istediklerini söylerken transfer yönelik açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Süper Lig'den yapacağı ilk transferi de açıkladı.
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yaz transfer sezonunda ilk transferini Süper Lig'den yapıyor. Ilıcalı transfere yönelik açıklamalarda bulunurken ilk takviyenin bitme noktasına geldiğini söyledi.
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Hull City Başkan Yardımcısı Tan Kesler ile birlikte transfer süreci ve kulübün durumu hakkında basın toplantısı düzenledi.
Hull City taraftar grubuyla ilgili de konuşan Acun Ilıcalı, taraftarları Kuzey tribününe çekmeye çalışıyor.
Acun Ilıcalı, gelecek sezondan itibaren 10 yaş ve altı çocuk taraftarların, bir yetişkin eşliğinde takımın maçlarına ücretsiz bir şekilde girebileceklerini belirtti.
Hull City Başkan Yardımcısı Tan Kesler, George Honeyman'ın sözleşmesinde yer alan opsiyonu zorunlu olarak kullandıklarını da belirtti.
Oyuncuyla görüşmelerinin devam ettiğini belirten Tan Kesler, daha uzun bir anlaşma yapmak istediklerinin de altını çizdi.
İngiltere Championship ekibinin patronu Ilıcalı, Süper Lig'den yapacağı ilk transferi resmen paylaştı.
Hatayspor formasını giyen Adama Traore'nin transferi hakkında da konuşan Ilıcalı, "Neredeyse bitti" ifadesini kullandı.