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https://tr.sputniknews.com/20220521/aksener-iyi-partinin-oy-oranini-acikladi-1056551732.html
Akşener İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı
Akşener İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 7 araştırma şirketine abone olduklarını belirterek "Bu şirketlerin verdiği ortalama veri nisan ayı için yüzde 18" dedi. 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T00:11+0300
2022-05-21T00:11+0300
politika
meral akşener
iyi parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV'de Liderler Özel programında Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sorularını cevapladı. Akşener, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı.Halk TV'de konuşan Meral Akşener, partisinin oy oranına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akşener, "7 araştırma şirketine aboneyiz. Bu şirketlerin verdiği ortalama veri nisan ayı için yüzde 18. Biz haziran ayında yüzde 20'yi göreceğiz. Sahada gördüğüm bu." ifadelerini kullandı.Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin soruyu yanıtlayan Meral Akşener, "Masada hiç konuşulmadı. Tek adayla gidilmenin gerektiğini düşünüyorum, adayın o masadan çıkması gerektiğini düşünüyorum. Biz 24 Haziran 2018'da seçime sokulmamız yönünde bir adımla karşılaştık. Biz seçime girmeseydik, Türkiye bugün ne ile karşı karşıya kalırdı?" dedi.İstanbul Havalimanı'nın adını değiştireceklerini de söyleyen Akşener, "Atatürk Havalimanı'nın kapladığı alan bin 178 hektar, değeri 3.8 milyar dolar. Şu anda çalışıyor olsaydı 15 bin kişilik iş gücü sağlayacaktı. İstanbul deprem bölgesi. Avrupa ülkelerinde şehir merkezlerinde daha küçük havalimanları var. Havalimanı tarifinden çıkarılmak üzere bir millet bahçesi konuluyor. AVM ve ranta açılıyor yani. Uyarıyorum. İYİ Parti iktidarında buranın kırılmasında imza atan, buranın kırılması için görev alan, talimatı veren her kim varsa hesap sorulacak. 1 yıllık süreç içerisinde böyle hızlı bir iş yapılmaya karışılıyor, buraya dokunulmaması gerekiyor. İstanbul Havalimanı'nın adını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Havalimanı yapacağız." ifadelerini kullandı.
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meral akşener, iyi parti

Akşener İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı

00:11 21.05.2022
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
© AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 7 araştırma şirketine abone olduklarını belirterek "Bu şirketlerin verdiği ortalama veri nisan ayı için yüzde 18" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV'de Liderler Özel programında Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sorularını cevapladı. Akşener, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı.
Halk TV'de konuşan Meral Akşener, partisinin oy oranına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akşener, "7 araştırma şirketine aboneyiz. Bu şirketlerin verdiği ortalama veri nisan ayı için yüzde 18. Biz haziran ayında yüzde 20'yi göreceğiz. Sahada gördüğüm bu." ifadelerini kullandı.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin soruyu yanıtlayan Meral Akşener, "Masada hiç konuşulmadı. Tek adayla gidilmenin gerektiğini düşünüyorum, adayın o masadan çıkması gerektiğini düşünüyorum. Biz 24 Haziran 2018'da seçime sokulmamız yönünde bir adımla karşılaştık. Biz seçime girmeseydik, Türkiye bugün ne ile karşı karşıya kalırdı?" dedi.
İstanbul Havalimanı'nın adını değiştireceklerini de söyleyen Akşener, "Atatürk Havalimanı'nın kapladığı alan bin 178 hektar, değeri 3.8 milyar dolar. Şu anda çalışıyor olsaydı 15 bin kişilik iş gücü sağlayacaktı. İstanbul deprem bölgesi. Avrupa ülkelerinde şehir merkezlerinde daha küçük havalimanları var. Havalimanı tarifinden çıkarılmak üzere bir millet bahçesi konuluyor. AVM ve ranta açılıyor yani. Uyarıyorum. İYİ Parti iktidarında buranın kırılmasında imza atan, buranın kırılması için görev alan, talimatı veren her kim varsa hesap sorulacak. 1 yıllık süreç içerisinde böyle hızlı bir iş yapılmaya karışılıyor, buraya dokunulmaması gerekiyor. İstanbul Havalimanı'nın adını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Havalimanı yapacağız." ifadelerini kullandı.
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