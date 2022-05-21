https://tr.sputniknews.com/20220521/ankarada-acilis-yapan-magazada-indirim-izdihami-1056556970.html
Ankara'da açılış yapan mağazada indirim izdihamı
Ankara'da açılış yapan mağazada indirim izdihamı
Ankara’da açılış yapan bir mağazada bir gün öncesinde kuyruğa giren müşteriler izdihama neden oldu. 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T15:54+0300
2022-05-21T15:54+0300
2022-05-21T16:27+0300
türkiye
ankara
izdiham
mağaza
müşteri
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Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir mağaza, açılış için indirimli fiyatlarla duyuru yaptı. Ev ve elektronik eşya dükkanının açılışında müşterilerin geceden sıra oluşturduğu öğrenildi. Açılış saatinin gelmesi ile oluşan izdihamda müşteriler, dükkan içindeki indirimli ürünlere koştu.
türkiye
ankara
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ankara, izdiham, mağaza, müşteri
Ankara'da açılış yapan mağazada indirim izdihamı
15:54 21.05.2022 (güncellendi: 16:27 21.05.2022) Abone ol
Ankara’da açılış yapan bir mağazada bir gün öncesinde kuyruğa giren müşteriler izdihama neden oldu.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir mağaza, açılış için indirimli fiyatlarla duyuru yaptı. Ev ve elektronik eşya dükkanının açılışında müşterilerin geceden sıra oluşturduğu öğrenildi. Açılış saatinin gelmesi ile oluşan izdihamda müşteriler, dükkan içindeki indirimli ürünlere koştu.