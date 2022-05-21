https://tr.sputniknews.com/20220521/ankarada-acilis-yapan-magazada-indirim-izdihami-1056556970.html

Ankara'da açılış yapan mağazada indirim izdihamı

Ankara'da açılış yapan mağazada indirim izdihamı

Ankara’da açılış yapan bir mağazada bir gün öncesinde kuyruğa giren müşteriler izdihama neden oldu. 21.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-21T15:54+0300

2022-05-21T15:54+0300

2022-05-21T16:27+0300

türkiye

ankara

izdiham

mağaza

müşteri

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Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir mağaza, açılış için indirimli fiyatlarla duyuru yaptı. Ev ve elektronik eşya dükkanının açılışında müşterilerin geceden sıra oluşturduğu öğrenildi. Açılış saatinin gelmesi ile oluşan izdihamda müşteriler, dükkan içindeki indirimli ürünlere koştu.

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ankara, izdiham, mağaza, müşteri