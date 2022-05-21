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Ankara'da açılış yapan mağazada indirim izdihamı
Ankara'da açılış yapan mağazada indirim izdihamı
Ankara’da açılış yapan bir mağazada bir gün öncesinde kuyruğa giren müşteriler izdihama neden oldu. 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T15:54+0300
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türkiye
ankara
izdiham
mağaza
müşteri
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Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir mağaza, açılış için indirimli fiyatlarla duyuru yaptı. Ev ve elektronik eşya dükkanının açılışında müşterilerin geceden sıra oluşturduğu öğrenildi. Açılış saatinin gelmesi ile oluşan izdihamda müşteriler, dükkan içindeki indirimli ürünlere koştu.
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ankara, izdiham, mağaza, müşteri

Ankara'da açılış yapan mağazada indirim izdihamı

15:54 21.05.2022 (güncellendi: 16:27 21.05.2022)
© İHA / MUHAMMED MUSAB GÜMÜŞER - OĞUZHAN HALİL ÖZBEK-AW625169Ankara'da açılış yapan bir mağazada bir gün öncesinde kuyruğa giren müşteriler izdihama neden oldu.
Ankara'da açılış yapan bir mağazada bir gün öncesinde kuyruğa giren müşteriler izdihama neden oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
© İHA / MUHAMMED MUSAB GÜMÜŞER - OĞUZHAN HALİL ÖZBEK-AW625169
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Ankara’da açılış yapan bir mağazada bir gün öncesinde kuyruğa giren müşteriler izdihama neden oldu.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir mağaza, açılış için indirimli fiyatlarla duyuru yaptı. Ev ve elektronik eşya dükkanının açılışında müşterilerin geceden sıra oluşturduğu öğrenildi. Açılış saatinin gelmesi ile oluşan izdihamda müşteriler, dükkan içindeki indirimli ürünlere koştu.
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