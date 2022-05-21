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Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü: Duvarın altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü: Duvarın altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Beşiktaş’ta Nispetiye Caddesi üzerinde ünlü restoranın istinat duvarı çöktü. Arkadaşıyla gezintiye çıkan yabancı uyruklu iki kişi, kaldırımda yürürken duvarın... 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T01:20+0300
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türkiye
beşiktaş
istanbul
istinat duvarı
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Olay, saat 23.30 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan bir televizyon kanalında program yapan Somer Şef olarak bilinen Somer Sivrioğlu’na ait lüks restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, otomobille Nispetiye Caddesi’ne gelen iki arkadaş kaldırımda yürümeye başladı. O sırada çöken duvar iki arkadaşın üzerine devrildi. Beton blokların altında kalan iki kişiyi gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çöken duvarın altında kalan Ahmet Salim Subbed ve Bahaettin Shanableh adlı kişileri çıkarmak için çalışma yaptı. Sağlık ekiplerinin de anında müdahale ettiği yaralılar, çöken duvarın altından çıkarılıp ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve durumun ağır olduğu öğrenilen Ahmed Salim Subbed yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bahaettin Shanableh’ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Olaya şahit olan bir vatandaş, "Bir araba geldi arabadan 5 6 kişi indi. O esnada arabadan iner inmez bütün blok üzerlerine devrildi. 2 kişi altında kaldı. Vatandaşlar olarak kaldırmaya çalıştık. Vatandaşlar ekiplerle beraber kurtarmaya çalıştı. Duvarın altında kalan 2 kişiydi, birinin durumu ağırdı" dedi.
türkiye
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Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü: Duvarın altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

01:20 21.05.2022 (güncellendi: 02:12 21.05.2022)
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞBeşiktaş’ta Nispetiye Caddesi üzerinde ünlü restoranın istinat duvarı çöktü. Arkadaşıyla gezintiye çıkan yabancı uyruklu iki kişi, kaldırımda yürürken duvarın çökmesi sonucu beton blokların altında kaldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki arkadaştan durumu ağır olan Ahmet Salim Subbed hayatını kaybetti.
Beşiktaş’ta Nispetiye Caddesi üzerinde ünlü restoranın istinat duvarı çöktü. Arkadaşıyla gezintiye çıkan yabancı uyruklu iki kişi, kaldırımda yürürken duvarın çökmesi sonucu beton blokların altında kaldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki arkadaştan durumu ağır olan Ahmet Salim Subbed hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ
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Beşiktaş’ta Nispetiye Caddesi üzerinde ünlü restoranın istinat duvarı çöktü. Arkadaşıyla gezintiye çıkan yabancı uyruklu iki kişi, kaldırımda yürürken duvarın çökmesi sonucu beton blokların altında kaldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki arkadaştan durumu ağır olan Ahmet Salim Subbed hayatını kaybetti.
Olay, saat 23.30 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan bir televizyon kanalında program yapan Somer Şef olarak bilinen Somer Sivrioğlu’na ait lüks restoranın önünde meydana geldi.
İddiaya göre, otomobille Nispetiye Caddesi’ne gelen iki arkadaş kaldırımda yürümeye başladı. O sırada çöken duvar iki arkadaşın üzerine devrildi. Beton blokların altında kalan iki kişiyi gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çöken duvarın altında kalan Ahmet Salim Subbed ve Bahaettin Shanableh adlı kişileri çıkarmak için çalışma yaptı. Sağlık ekiplerinin de anında müdahale ettiği yaralılar, çöken duvarın altından çıkarılıp ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan ve durumun ağır olduğu öğrenilen Ahmed Salim Subbed yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bahaettin Shanableh’ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Olaya şahit olan bir vatandaş, "Bir araba geldi arabadan 5 6 kişi indi. O esnada arabadan iner inmez bütün blok üzerlerine devrildi. 2 kişi altında kaldı. Vatandaşlar olarak kaldırmaya çalıştık. Vatandaşlar ekiplerle beraber kurtarmaya çalıştı. Duvarın altında kalan 2 kişiydi, birinin durumu ağırdı" dedi.
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