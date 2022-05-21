Türkiye
CANLI | Macaristan Başbakanı Orban: Rusya'ya yönelik yaptırımlar atom bombası gibi
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220521/bidendan-kuzey-kore-lideri-kim-ile-gorusebilecegi-sinyali-1056558963.html
Biden'dan Kuzey Kore lideri Kim ile görüşebileceği sinyali
Biden'dan Kuzey Kore lideri Kim ile görüşebileceği sinyali
ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 'samimi ve ciddi' olması halinde görüşebileceği sinyali verdi. 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T17:40+0300
2022-05-21T17:40+0300
dünya
joe biden
abd
kuzey kore
kim yo jong
güney kore
görüşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1055751022_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_57aa65c40f5efe4dc0389b67cdbc10c4.jpg
Yonhap'ta yer alan habere göre, Biden dün başladığı Asya ziyaretinin ilk ayağında, Güney Kore'nin başkenti Seul'de 11 gün önce görevi devralan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.İki lider, Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehditlerine karşı daha büyük askeri tatbikatlar düzenleme ve Pyongyang'ı caydırmak için daha fazla ABD silahı konuşlandırılabileceği konusunda anlaştı.Güney Kore ile ABD arasındaki ittifakın hiç bu kadar güçlü ve canlı olmadığını kaydeden Biden, "Başkan Yoon ve ben, caydırıcı duruşumuzu daha da pekiştirerek ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması için çalışarak, Kuzey Kore'den kaynaklanan tehdit dahil olmak üzere bölgesel güvenliğin zorluklarıyla mücadele etmek için yakın ilişkimizi güçlendirmeyi ve birlikte çalışmayı taahhüt ettik. ABD ile Güney Kore arasındaki iş birliği tüm tehditleri birlikte göğüslemeye hazır olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye açık olup olmadığı konusunda değerlendirmelerde bulunan Biden, "Bu, (Kim'in) samimi ve ciddi olup olmadığına bağlı" dedi.Öte yandan, Washington'un, Çin ve Kuzey Kore'ye Kovid-19 aşısı gönderme teklifinde bulunduğunu söyleyen Biden, ancak bu teklife yanıt alamadıklarını kaydetti. Biden, Hint-Pasifik bölgesinin 'özgür ve açık' kalması için 1950-1953 Kore Savaşı'na uzanan ABD ile Güney Kore arasındaki ittifakın daha da gelişmesi gerektiğini vurguladı.Pasifik'teki demokrasiler arasında çok daha yakın iş birliğine ihtiyaç olduğuna değinen Biden, "Sadece askeri değil, ekonomik ve politik olarak açıdan da" ifadelerini kullandı.Biden, Güney Kore ziyaretinin ardından Japonya'ya geçerek ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan'ın oluşturduğu Quad İttifakı'nın 24 Mayıs'ta Tokyo'da düzenleyeceği zirve toplantısına katılacak.
https://tr.sputniknews.com/20220521/guney-kore-devlet-baskani-yoon-kuzey-korenin-nukleerden-arindirilmasi-ortak-hedef-1056557869.html
kuzey kore
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1055751022_67:0:2796:2047_1920x0_80_0_0_a00d58eea4a1970f89abf390e26ed2bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
joe biden, abd, kuzey kore, kim yo jong, güney kore, görüşme

Biden'dan Kuzey Kore lideri Kim ile görüşebileceği sinyali

17:40 21.05.2022
© Sputnik / СтрингерABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
© Sputnik / Стрингер
Abone olTelegram
ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 'samimi ve ciddi' olması halinde görüşebileceği sinyali verdi.
Yonhap'ta yer alan habere göre, Biden dün başladığı Asya ziyaretinin ilk ayağında, Güney Kore'nin başkenti Seul'de 11 gün önce görevi devralan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
İki lider, Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehditlerine karşı daha büyük askeri tatbikatlar düzenleme ve Pyongyang'ı caydırmak için daha fazla ABD silahı konuşlandırılabileceği konusunda anlaştı.
Güney Kore ile ABD arasındaki ittifakın hiç bu kadar güçlü ve canlı olmadığını kaydeden Biden, "Başkan Yoon ve ben, caydırıcı duruşumuzu daha da pekiştirerek ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması için çalışarak, Kuzey Kore'den kaynaklanan tehdit dahil olmak üzere bölgesel güvenliğin zorluklarıyla mücadele etmek için yakın ilişkimizi güçlendirmeyi ve birlikte çalışmayı taahhüt ettik. ABD ile Güney Kore arasındaki iş birliği tüm tehditleri birlikte göğüslemeye hazır olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye açık olup olmadığı konusunda değerlendirmelerde bulunan Biden, "Bu, (Kim'in) samimi ve ciddi olup olmadığına bağlı" dedi.
Öte yandan, Washington'un, Çin ve Kuzey Kore'ye Kovid-19 aşısı gönderme teklifinde bulunduğunu söyleyen Biden, ancak bu teklife yanıt alamadıklarını kaydetti. Biden, Hint-Pasifik bölgesinin 'özgür ve açık' kalması için 1950-1953 Kore Savaşı'na uzanan ABD ile Güney Kore arasındaki ittifakın daha da gelişmesi gerektiğini vurguladı.
Pasifik'teki demokrasiler arasında çok daha yakın iş birliğine ihtiyaç olduğuna değinen Biden, "Sadece askeri değil, ekonomik ve politik olarak açıdan da" ifadelerini kullandı.
Biden, Güney Kore ziyaretinin ardından Japonya'ya geçerek ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan'ın oluşturduğu Quad İttifakı'nın 24 Mayıs'ta Tokyo'da düzenleyeceği zirve toplantısına katılacak.
Yoon Suk-yeol - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
DÜNYA
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon: Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması ortak hedef
17:02
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала