CANLI | Macaristan Başbakanı Orban: Rusya'ya yönelik yaptırımlar atom bombası gibi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatı ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Avrupalı şirketlerin talebi üzerine bugün tarihinde Ukrayna üzerinden Avrupa'ya 45.9 milyon metreküp gaz pompalandığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington'un yaptırımlarına cevaben 963 ABD vatandaşının ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu ABD tarafından sürekli olarak yürürlüğe koyulan Rusya karşıtı yaptırımlara yönelik misilleme önlemleri kapsamında Rusya'ya girişi kalıcı olarak yasaklanan 963 ABD vatandaşının listesini yayınlayan bakanlık, "Bumerang etkisiyle ABD'nin kendisine dönecek olan Washington'un hasmane eylemlerine bundan sonra da gereken karşılık verilecektir" vurgusunu yaptı.
Rusya, Kanada hükümeti tarafından yürürlüğe koyulan, siyasi, askeri ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra kara listedeki isimlerin yakın akrabalarını hedef alan yaptırımlara cevaben 26 Kanada vatandaşının ülkeye girişini kalıcı olarak yasakladı.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: