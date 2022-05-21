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CANLI | Macaristan Başbakanı Orban: Rusya'ya yönelik yaptırımlar atom bombası gibi
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220521/canli--biden-ukraynaya-40-milyar-dolarlik-yardim-kararini-imzaladi-1056557483.html
CANLI | Macaristan Başbakanı Orban: Rusya'ya yönelik yaptırımlar atom bombası gibi
CANLI | Macaristan Başbakanı Orban: Rusya'ya yönelik yaptırımlar atom bombası gibi
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ile düzenlediği basın... 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T16:56+0300
2022-05-21T17:28+0300
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye

CANLI | Macaristan Başbakanı Orban: Rusya'ya yönelik yaptırımlar atom bombası gibi

16:56 21.05.2022 (güncellendi: 17:28 21.05.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ile düzenlediği basın toplantısında, Budapeşte’nin sonuçları bir atom bombasının etkisiyle karşılaştırılabilecek Rusya'ya karşı iyi düşünülmeniş yaptırımlara katılmadığını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatı ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Avrupalı şirketlerin talebi üzerine bugün tarihinde Ukrayna üzerinden Avrupa'ya 45.9 milyon metreküp gaz pompalandığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington'un yaptırımlarına cevaben 963 ABD vatandaşının ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu ABD tarafından sürekli olarak yürürlüğe koyulan Rusya karşıtı yaptırımlara yönelik misilleme önlemleri kapsamında Rusya'ya girişi kalıcı olarak yasaklanan 963 ABD vatandaşının listesini yayınlayan bakanlık, "Bumerang etkisiyle ABD'nin kendisine dönecek olan Washington'un hasmane eylemlerine bundan sonra da gereken karşılık verilecektir" vurgusunu yaptı.
Rusya, Kanada hükümeti tarafından yürürlüğe koyulan, siyasi, askeri ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra kara listedeki isimlerin yakın akrabalarını hedef alan yaptırımlara cevaben 26 Kanada vatandaşının ülkeye girişini kalıcı olarak yasakladı.
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Macaristan Başbakanı Orban: Rusya'ya yönelik yaptırımlar atom bombası gibi
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ile düzenlediği basın toplantısında, Budapeşte’nin sonuçları bir atom bombasının etkisiyle karşılaştırılabilecek Rusya'ya karşı iyi düşünülmeniş yaptırımlara katılmadığını söyledi.
Orban, “Macaristan, daha yüksek fiyatlara, kıtlığa ve benzeri görülmemiş kitlesel göçe yol açacak Rusya’ya karşı makul olmayan ve kabul edilemez önlemler konusunda Brüksel ile aynı fikirde değil. Moskova'ya karşı aceleci ve iyi düşünülmemiş yaptırımlar uygulanmamalı, çünkü etkisi atom bombası gibi” dedi.
Orban, ülkenin Avrupa Birliği üyesi olması nedeniyle zor günler geçirdiğini de sözlerine ekledi.
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Asya turuna devam eden ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı. Eylül ayına kadar Ukrayna'yı desteklemeyi amaçlayan yardım paketi kapsamında ABD, 20 milyar dolarlık askeri yardım yapacak.
ABD, Ukrayna'ya genel ekonomik destek için 8 milyar dolar, ülke tarımının çöküşünden kaynaklanabilecek küresel gıda kıtlığına karşı 5 milyar dolar ve mültecilere yardım için 1 milyar dolar destek verecek.
ABD Senatosu, 19 Mayıs'ta Biden'ın Ukrayna için 33 milyar dolar olarak talep ettiği ve Temsilciler Meclisi'nin 40 milyar dolara çıkardığı yardım paketini onaylamıştı. Biden'ın onayıyla birlikte paket resmileşti.
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