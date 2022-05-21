https://tr.sputniknews.com/20220521/cumhurbaskani-erdogan-isvecin-teror-orgutlerine-yonelik-desteginin-son-bulmasi-gerekiyor-1056557216.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç’in terör örgütlerine yönelik desteğinin son bulması gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç’in terör örgütlerine yönelik desteğinin son bulması gerekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 21.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-21T16:05+0300

2022-05-21T16:05+0300

2022-05-21T16:17+0300

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terör

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin NATO’nun açık kapı politikasına bugüne kadar hep tam destek verdiğini belirterek, ittifak içinde hem üye ülkelerin güvenliği hem de kolektif güvenlik açısından dayanışmanın esas bir değer olduğuna işaret etti.Türkiye’nin, İsveç’in terör örgütü PKK/YPG/PYD güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarından rahatsızlık duyduğunu uzun zamandır dikkate getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ terör örgütünün İsveç’teki mevcudiyet ve faaliyetlerinin de sürdüğüne dikkati çekti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sonrasında savunma sanayii alanında İsveç’in Türkiye’ye uyguladığı kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini ifade etti.

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türkiye, isveç, nato, terör