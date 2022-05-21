https://tr.sputniknews.com/20220521/cumhurbaskanligi-karari-ile-yapilan-atamalar-resmi-gazetede-yayimlandi-1056552554.html
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile atama ve görevden alımlar gerçekleştirildi. Karara göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi... 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T02:15+0300
2022-05-21T02:15+0300
2022-05-21T02:15+0300
türkiye
resmi gazete
atama
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nejat Fırat ve yine bakanlığın Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Seyrekoğlu görevden alındı.Milli Eğitim Bakanlığı Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu da görevden alındı.Sağlık Bakanlığı’nda açık bulunan müfettişliğe, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Duygu Kara atandı.Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda açık bulunan Spor Müşavirliği’ne ise Metehan Başar atandı.
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resmi gazete, atama, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile atama ve görevden alımlar gerçekleştirildi. Karara göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nejat Fırat görevden alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nejat Fırat ve yine bakanlığın Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Seyrekoğlu görevden alındı.
Milli Eğitim Bakanlığı Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu da görevden alındı.
Sağlık Bakanlığı’nda açık bulunan müfettişliğe, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Duygu Kara atandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda açık bulunan Spor Müşavirliği’ne ise Metehan Başar atandı.