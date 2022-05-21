https://tr.sputniknews.com/20220521/dso-dunya-genelinde-dogrulanmis-80-maymun-cicegi-vakasi-var-1056560009.html

DSÖ: Dünya genelinde doğrulanmış 80 maymun çiçeği vakası var

DSÖ: Dünya genelinde doğrulanmış 80 maymun çiçeği vakası var

Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında teyitli 80 maymun çiçeği vakası olduğunu, 50 vakanın da inceleme altında olduğunu duyurdu. 21.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-21T19:08+0300

2022-05-21T19:08+0300

2022-05-21T19:08+0300

yaşam

dsö

maymun çiçeği virüsü

salgın

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DSÖ'den yapılan açıklamada, maymun çiçeği salgının nedeni ve kapsamını araştırdıklarını belirterek şimdilik 11 ülkede teyit edilmiş 80 vaka olduğunu belirtti.50 vakanın ise incelendiğini ifade eden DSÖ, denetlemenin artmasına bağlı olarak daha fazla vaka görülebileceği konusunda uyardı. DSÖ açıklamasında, endişeleri gidererek “Virüs, bazı ülkelerdeki bazı hayvan popülasyonlarında endemiktir (bölgeye özgü bulaşıcı hastalık), yerel halk ve gezginler arasında ara sıra salgınlara yol açar” ifadelerini kullandı.Maymun çiçeği virüsü, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bu türlerden Kongo virüsü, ölüm riski en yüksek virüs olarak biliniyor.Maymun çiçeği vakalarının başka ülkelere yayılarak küresel salgına dönüşme ihtimali tartışılırken, virüsün ölüm riskine karşı etkili bir aşının olup olmadığı da merak ediliyor.Konuya ilişkin İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, maymun çiçeği virüsü için özel bir aşı olmadığını, ancak çiçek hastalığı aşısının bir miktar koruma sağladığını belirterek, ihtiyaç duyulanlara aşının teklif edildiği bilgisini paylaştı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri de çiçek hastalığını yok etmek için kullanılan aşıların maymun çiçeği virüsü hastalığına karşı da yüzde 85'e kadar etkili olduğunu gösteriyor.

https://tr.sputniknews.com/20220520/maymun-cicegi-virusu-hizla-yayiliyor-kanada-avustralya-ve-isvecte-yeni-vakalar--1056524776.html

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dsö, maymun çiçeği virüsü, salgın