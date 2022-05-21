https://tr.sputniknews.com/20220521/dugunde-cikan-arbedede-polise-tasli-sopali-saldiri-3-yarali-10-gozalti-1056552746.html

Düğünde çıkan arbedede polise taşlı, sopalı saldırı: 3 yaralı, 10 gözaltı

Düğünde çıkan arbedede polise taşlı, sopalı saldırı: 3 yaralı, 10 gözaltı

Şanlıurfa'da düğünde çıkan arbedede 3 polis hafif yaralandı. 21.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-21T02:28+0300

2022-05-21T02:28+0300

2022-05-21T02:28+0300

türkiye

şanlıurfa

polis

düğün

arbede

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İddiaya göre, merkez Haliliye ilçesindeki Devteşti Mahallesi'nde sokak arasında yapılan düğünde gece geç saatte yüksek sesli müzik çalındığı şikayeti üzerine polis ekipleri, olay yerine giderek düğündekileri uyardı.Düğündekilerin polise mukavemet göstermesi üzerine arbede çıktı.Arbedede 3 polis hafif yaralandı, ekiplere mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.

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şanlıurfa, polis, düğün, arbede