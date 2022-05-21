Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220521/dugunde-cikan-arbedede-polise-tasli-sopali-saldiri-3-yarali-10-gozalti-1056552746.html
Düğünde çıkan arbedede polise taşlı, sopalı saldırı: 3 yaralı, 10 gözaltı
Düğünde çıkan arbedede polise taşlı, sopalı saldırı: 3 yaralı, 10 gözaltı
Şanlıurfa'da düğünde çıkan arbedede 3 polis hafif yaralandı. 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T02:28+0300
2022-05-21T02:28+0300
türkiye
şanlıurfa
polis
düğün
arbede
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/15/1056552721_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_4282dffd5152d3bf6e957b54e9d63ddb.jpg
İddiaya göre, merkez Haliliye ilçesindeki Devteşti Mahallesi'nde sokak arasında yapılan düğünde gece geç saatte yüksek sesli müzik çalındığı şikayeti üzerine polis ekipleri, olay yerine giderek düğündekileri uyardı.Düğündekilerin polise mukavemet göstermesi üzerine arbede çıktı.Arbedede 3 polis hafif yaralandı, ekiplere mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.
türkiye
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/15/1056552721_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_66be1ba945a929e1aadce7bc096e8d02.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şanlıurfa, polis, düğün, arbede

Düğünde çıkan arbedede polise taşlı, sopalı saldırı: 3 yaralı, 10 gözaltı

02:28 21.05.2022
© AAŞanlıurfa'da düğünde çıkan arbedede 3 polis hafif yaralandı.
Şanlıurfa'da düğünde çıkan arbedede 3 polis hafif yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Şanlıurfa'da düğünde çıkan arbedede 3 polis hafif yaralandı.
İddiaya göre, merkez Haliliye ilçesindeki Devteşti Mahallesi'nde sokak arasında yapılan düğünde gece geç saatte yüksek sesli müzik çalındığı şikayeti üzerine polis ekipleri, olay yerine giderek düğündekileri uyardı.
Düğündekilerin polise mukavemet göstermesi üzerine arbede çıktı.
Arbedede 3 polis hafif yaralandı, ekiplere mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала