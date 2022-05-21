https://tr.sputniknews.com/20220521/dugunde-cikan-arbedede-polise-tasli-sopali-saldiri-3-yarali-10-gozalti-1056552746.html
Düğünde çıkan arbedede polise taşlı, sopalı saldırı: 3 yaralı, 10 gözaltı
Düğünde çıkan arbedede polise taşlı, sopalı saldırı: 3 yaralı, 10 gözaltı
Şanlıurfa'da düğünde çıkan arbedede 3 polis hafif yaralandı. 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T02:28+0300
2022-05-21T02:28+0300
2022-05-21T02:28+0300
türkiye
şanlıurfa
polis
düğün
arbede
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İddiaya göre, merkez Haliliye ilçesindeki Devteşti Mahallesi'nde sokak arasında yapılan düğünde gece geç saatte yüksek sesli müzik çalındığı şikayeti üzerine polis ekipleri, olay yerine giderek düğündekileri uyardı.Düğündekilerin polise mukavemet göstermesi üzerine arbede çıktı.Arbedede 3 polis hafif yaralandı, ekiplere mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.
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şanlıurfa, polis, düğün, arbede
Düğünde çıkan arbedede polise taşlı, sopalı saldırı: 3 yaralı, 10 gözaltı
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Şanlıurfa'da düğünde çıkan arbedede 3 polis hafif yaralandı.
İddiaya göre, merkez Haliliye ilçesindeki Devteşti Mahallesi'nde sokak arasında yapılan düğünde gece geç saatte yüksek sesli müzik çalındığı şikayeti üzerine polis ekipleri, olay yerine giderek düğündekileri uyardı.
Düğündekilerin polise mukavemet göstermesi üzerine arbede çıktı.
Arbedede 3 polis hafif yaralandı, ekiplere mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.