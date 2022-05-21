https://tr.sputniknews.com/20220521/emniyet-teskilatinda-3-bin-688-personel-ust-rutbeye-terfi-ettirildi-1056564666.html

Emniyet teşkilatında 3 bin 688 personel üst rütbeye terfi ettirildi

Emniyet teşkilatında 3 bin 688 personel üst rütbeye terfi ettirildi

Emniyet teşkilatı amir sınıfı personele ilişkin terfi kararları açıklandı. 3 bin 688 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi. 21.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-21T23:17+0300

2022-05-21T23:17+0300

2022-05-21T23:17+0300

türkiye

emniyet genel müdürlüğü (egm)

terfi

rütbe

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre; 2022 yılı itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu'nca yürütülen rütbe terfi işlemlerine dair alınan kararlar açıklandı. Bu doğrultuda; 291 personel ikinci sınıf emniyet müdürü rütbesine, 148 personel üçüncü sınıf emniyet müdürü rütbesine, 98 personel dördüncü sınıf emniyet müdürü rütbesine, 76 personel emniyet amiri rütbesine, 221 personel başkomiser rütbesine, 2 bin 854 personel ise komiser rütbesine terfi ettirildi.Öte yandan birinci sınıf 131, ikinci sınıf 86, üçüncü sınıf 4, dördüncü sınıf 1 emniyet müdürü ve 3 emniyet amirinin, 2 yıl süreyle görevine devamına, 44 personelin ise emekliye sevkine karar verildi.

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emniyet genel müdürlüğü (egm), terfi, rütbe