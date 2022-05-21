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https://tr.sputniknews.com/20220521/finlandiya-lideri-niinisto-helsinki-ve-ankara-birbirlerinin-guvenligini-taahhut-edecek-1056560212.html
Finlandiya lideri Niinistö: Helsinki ve Ankara, birbirlerinin güvenliğini taahhüt edecek
Finlandiya lideri Niinistö: Helsinki ve Ankara, birbirlerinin güvenliğini taahhüt edecek
Finlandiya Devlet Başkanı Niinistö, Finlandiya ve Türkiye'nin birbirlerinin güvenliğini taahhüt edeceğini ve bu şekilde ilişkilerin daha da güçleneceğini... 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T19:14+0300
2022-05-21T19:14+0300
sauli niinistö
finlandiya
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü duyurdu.Niinistö, paylaşımında "NATO müttefiki olarak Finlandiya ve Türkiye'nin birbirlerinin güvenliğini taahhüt edeceğini ve bu şekilde ilişkilerimizin daha da güçleneceğini belirttim" ifadelerini kullandı.Yakın diyaloğun sürdüğünü vurgulayan Niinistö, Finlandiya'nın terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınadığını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220521/stoltenberg-turkiyenin-guvenlik-endiseleri-giderilmeli-1056558886.html
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sauli niinistö, finlandiya, türkiye, recep tayyip erdoğan

Finlandiya lideri Niinistö: Helsinki ve Ankara, birbirlerinin güvenliğini taahhüt edecek

19:14 21.05.2022
© REUTERS / Heikki Saukkomaa / LehtikuvaSauli Niinistö
Sauli Niinistö - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
© REUTERS / Heikki Saukkomaa / Lehtikuva
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Finlandiya Devlet Başkanı Niinistö, Finlandiya ve Türkiye'nin birbirlerinin güvenliğini taahhüt edeceğini ve bu şekilde ilişkilerin daha da güçleneceğini belirtti.
Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü duyurdu.
Niinistö, paylaşımında "NATO müttefiki olarak Finlandiya ve Türkiye'nin birbirlerinin güvenliğini taahhüt edeceğini ve bu şekilde ilişkilerimizin daha da güçleneceğini belirttim" ifadelerini kullandı.
Yakın diyaloğun sürdüğünü vurgulayan Niinistö, Finlandiya'nın terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınadığını kaydetti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
Stoltenberg: Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmeli
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