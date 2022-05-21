https://tr.sputniknews.com/20220521/finlandiya-lideri-niinisto-helsinki-ve-ankara-birbirlerinin-guvenligini-taahhut-edecek-1056560212.html

Finlandiya lideri Niinistö: Helsinki ve Ankara, birbirlerinin güvenliğini taahhüt edecek

Finlandiya lideri Niinistö: Helsinki ve Ankara, birbirlerinin güvenliğini taahhüt edecek

Finlandiya Devlet Başkanı Niinistö, Finlandiya ve Türkiye'nin birbirlerinin güvenliğini taahhüt edeceğini ve bu şekilde ilişkilerin daha da güçleneceğini... 21.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-21T19:14+0300

2022-05-21T19:14+0300

2022-05-21T19:14+0300

sauli niinistö

finlandiya

türkiye

recep tayyip erdoğan

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Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü duyurdu.Niinistö, paylaşımında "NATO müttefiki olarak Finlandiya ve Türkiye'nin birbirlerinin güvenliğini taahhüt edeceğini ve bu şekilde ilişkilerimizin daha da güçleneceğini belirttim" ifadelerini kullandı.Yakın diyaloğun sürdüğünü vurgulayan Niinistö, Finlandiya'nın terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınadığını kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220521/stoltenberg-turkiyenin-guvenlik-endiseleri-giderilmeli-1056558886.html

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sauli niinistö, finlandiya, türkiye, recep tayyip erdoğan