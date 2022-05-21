https://tr.sputniknews.com/20220521/hafta-icerisinde-iki-kez-zamlanan-benzine-1-lira-indirim-geldi-1056552844.html

Hafta içerisinde iki kez zamlanan benzine 1 lira indirim geldi

Hafta içerisinde iki kez zamlanan benzine 1 lira indirim geldi

Bu hafta iki kez zam gelen benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira indirim geldi. İndirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 22 lira 86... 21.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-21T03:38+0300

2022-05-21T03:38+0300

2022-05-21T03:38+0300

ekonomi

türkiye

benzin fiyatları

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimi dikkatle takip ediyor.Benzinin litre fiyatı 17 Mayıs tarihinde 1 lira 70 kuruş, 19 Mayıs tarihinde ise 1 lira 4 kuruş olmak üzere toplamda 2 lira 74 kuruş artmıştı.Son zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 24 lira sınırına dayanmışken, bu kez bir indirim haberi geldi.Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira fiyat indirimi yapıldı. İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22 lira 86 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 22 lira 97 kuruşa düştü.

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2022

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türkiye, benzin fiyatları