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https://tr.sputniknews.com/20220521/hafta-icerisinde-iki-kez-zamlanan-benzine-1-lira-indirim-geldi-1056552844.html
Hafta içerisinde iki kez zamlanan benzine 1 lira indirim geldi
Hafta içerisinde iki kez zamlanan benzine 1 lira indirim geldi
Bu hafta iki kez zam gelen benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira indirim geldi. İndirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 22 lira 86... 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T03:38+0300
2022-05-21T03:38+0300
ekonomi
türkiye
benzin fiyatları
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimi dikkatle takip ediyor.Benzinin litre fiyatı 17 Mayıs tarihinde 1 lira 70 kuruş, 19 Mayıs tarihinde ise 1 lira 4 kuruş olmak üzere toplamda 2 lira 74 kuruş artmıştı.Son zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 24 lira sınırına dayanmışken, bu kez bir indirim haberi geldi.Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira fiyat indirimi yapıldı. İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22 lira 86 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 22 lira 97 kuruşa düştü.
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türkiye, benzin fiyatları

Hafta içerisinde iki kez zamlanan benzine 1 lira indirim geldi

03:38 21.05.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDER
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Bu hafta iki kez zam gelen benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira indirim geldi. İndirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 22 lira 86 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 22 lira 97 kuruşa düştü.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimi dikkatle takip ediyor.
Benzinin litre fiyatı 17 Mayıs tarihinde 1 lira 70 kuruş, 19 Mayıs tarihinde ise 1 lira 4 kuruş olmak üzere toplamda 2 lira 74 kuruş artmıştı.
Son zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 24 lira sınırına dayanmışken, bu kez bir indirim haberi geldi.
Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira fiyat indirimi yapıldı. İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22 lira 86 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 22 lira 97 kuruşa düştü.
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