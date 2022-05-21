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Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı: 15 hektar alan zarar gördü
Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı: 15 hektar alan zarar gördü
Hatay’ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda bugün öğleden sonra çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangında 15 hektar alan zarar gördü. 21.05.2022, Sputnik Türkiye
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Edinilen bilgiye, Belen İlçesi Sarımazı Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki ormanlık alanda başlayan yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonrası kısa sürede kontrol alındı.Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yaklaşık 15 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220520/hatayda-ormanlik-alanlara-giris-31-ekime-kadar-yasaklandi-1056535622.html
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hatay, orman yangını

Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı: 15 hektar alan zarar gördü

18:24 21.05.2022
© İHAHatay’ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda bugün öğleden sonra çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangında 15 hektar alan zarar gördü.
Hatay’ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda bugün öğleden sonra çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangında 15 hektar alan zarar gördü. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
© İHA
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Hatay’ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda bugün öğleden sonra çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangında 15 hektar alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye, Belen İlçesi Sarımazı Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki ormanlık alanda başlayan yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonrası kısa sürede kontrol alındı.
Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yaklaşık 15 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
hatay / orman - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
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