https://tr.sputniknews.com/20220521/hatayda-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-15-hektar-alan-zarar-gordu-1056559459.html

Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı: 15 hektar alan zarar gördü

Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı: 15 hektar alan zarar gördü

Hatay’ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda bugün öğleden sonra çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangında 15 hektar alan zarar gördü. 21.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-21T18:24+0300

2022-05-21T18:24+0300

2022-05-21T18:24+0300

türkiye

hatay

orman yangını

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/15/1056559432_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_11f6c6895c142f4e8fb19b8add974dac.jpg

Edinilen bilgiye, Belen İlçesi Sarımazı Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki ormanlık alanda başlayan yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonrası kısa sürede kontrol alındı.Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yaklaşık 15 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220520/hatayda-ormanlik-alanlara-giris-31-ekime-kadar-yasaklandi-1056535622.html

türkiye

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hatay, orman yangını