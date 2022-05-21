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İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili: İstanbulkart sahibi 1.6 milyon yabancı var, yüzde 42'si Suriyeli
İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili: İstanbulkart sahibi 1.6 milyon yabancı var, yüzde 42'si Suriyeli
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul'daki sığınmacıların sayısının 500 bin olduğunu açıklamasından sonra İYİ Partili İbrahim Özkan, "Belbim... 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T14:15+0300
2022-05-21T14:15+0300
politika
göçmen krizi
istanbul
iyi parti
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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında Esenler ve İstanbul'daki sığınmacılarla ilgili açıklamalarda bulundu.Göksü, "Esenler'de mülteci nüfusu ne kadar?" sorusu üzerine "57 bin civarında mülteci var. Bize yansıyan, sorun olarak gördüğümüz pek bir şey yok doğrusu" dedi.İstanbul'daki sığınmacı sayısı için ise Göksu "500 bin kadar mülteci var" ifadelerini kullandı.'Yüzde 42'İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ise sosyal medya hesabından Göksu'yu yalanlar nitelikte bir paylaşım yaptı.İBB'nin Belbim kayıtlarında ise 1.6 milyon yabancı uyruklu kişinin İstanbulkart aldığını ifaden eden Özkan, sadece bu sayısını yüzde 42'sinin Suriyeli olduğunu ifade etti.Özkan'ın paylaşımı şu şekilde:
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göçmen krizi, istanbul, iyi parti

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili: İstanbulkart sahibi 1.6 milyon yabancı var, yüzde 42'si Suriyeli

14:15 21.05.2022
© AAİstanbulKart
İstanbulKart - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
© AA
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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul'daki sığınmacıların sayısının 500 bin olduğunu açıklamasından sonra İYİ Partili İbrahim Özkan, "Belbim kayıtlarına göre 1.6 milyon yabacı uyruklu İstanbulkart almış ve yüzde 42 si Suriyeli!" ifadelerini kullandı.
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında Esenler ve İstanbul'daki sığınmacılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Göksü, "Esenler'de mülteci nüfusu ne kadar?" sorusu üzerine "57 bin civarında mülteci var. Bize yansıyan, sorun olarak gördüğümüz pek bir şey yok doğrusu" dedi.
İstanbul'daki sığınmacı sayısı için ise Göksu "500 bin kadar mülteci var" ifadelerini kullandı.

'Yüzde 42'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ise sosyal medya hesabından Göksu'yu yalanlar nitelikte bir paylaşım yaptı.
İBB'nin Belbim kayıtlarında ise 1.6 milyon yabancı uyruklu kişinin İstanbulkart aldığını ifaden eden Özkan, sadece bu sayısını yüzde 42'sinin Suriyeli olduğunu ifade etti.
Özkan'ın paylaşımı şu şekilde:
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