https://tr.sputniknews.com/20220521/ikmib-rusya-ile-ticaret-iliskilerimizi-gelistirmeyi-hedefliyoruz-1056554961.html

İKMİB: Rusya ile ticaret ilişkilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz

İKMİB: Rusya ile ticaret ilişkilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz

Tataristan’ın başkenti Kazan’da, İslam aleminin en önemli ekonomik olaylarından biri olan uluslararası Rusya-İslam Alemi: KazanSummit 2022 forumu devam ediyor... 21.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-21T11:35+0300

2022-05-21T11:35+0300

2022-05-21T11:35+0300

görüş

türkiye

tataristan

helal

ticaret

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Sputnik’e verdiği demeçte İKMİB’in fuardaki temsilcisi Batuhan Özdemir, Russia Halal Expo fuarının faydalı bir etkinlik olduğunubelirterek Rusya ile ticaret ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.“Russia Halal Expo fuarına biz ikinci kez katılıyoruz. Bu fuarın, İKMİB olarak bizim Rusya’da neler yapabileceğimizi, üyelerimize ne gibi hizmetler sunabileceğimizi ve burada sektörümüzle ilgili ne gibi imkanların olduğunu öğrenmek açısından faydalı bir fuar olarak değerlendiriyoruz. Burada özellikle medikal ürünler, ilaçlar ve kozmetik ürünlere yönelik büyük bir ilginin olduğunu gördük. Ve özellikle kozmetikte çok yüksek bir potansiyelin olduğunu gördük. Bunu üyelerimize anlatıp üyelerimizle birlikte gelerek burası ile ticaret ilişkilerini geliştirmeyi hedefliyoruz”.Türkiye’nin Rusya ile kimyevi ürünler konusunda ne gibi perspektiflerin beklendiği sorusuna da Özdemir şunları söyledi.“Bazı Türk firmalar, üretimlerinin bir kısmını Rusya’ya taşıma yönünde ilgili araştırmalar yapmakta. Biz özellikle son gelişmelerden sonra bu bölgeye daha fazla firma getirebilmek ve daha fazla buradaki imkanları anlatabilmek istiyoruz. Bu anlamda ilgili çalışmalar sürdürüyoruz. Ve Türk firmaları buraya getirip bu pazarla tanıştırmak istiyoruz. Rusya komşumuz. Burası ile ticaret yapmamız ve dostane ilişkilerimizi geliştirmemiz bence çok önemli. Lojistik anlamda Rusya’nın çok yüksek imkanları var. Denizden, karadan, tren yoluyla lojistik sağlayan bir yığın firma mevcut. Bunun dışında kültürlerimiz birbirine çok benziyor. Dolasyısıyla firmalarımızın Rusya ile ticaret yapması kolay ve doğaldır."

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2022

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türkiye, tataristan, helal, ticaret