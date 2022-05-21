https://tr.sputniknews.com/20220521/internette-escort-ilani-vererek-yuzlerce-kisiyi-bulusma-vaadiyle-dolandirdilar-11-tutuklama-1056555608.html
İnternette 'escort' ilanı vererek yüzlerce kişiyi buluşma vaadiyle dolandırdılar: 11 tutuklama
İnternette 'escort' ilanı vererek yüzlerce kişiyi buluşma vaadiyle dolandırdılar: 11 tutuklama
İnternette 'escort' ilanı vererek yüzlerce kişiyi buluşma vaadi ile dolandıran şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 32 kişiden 11'i... 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T12:47+0300
2022-05-21T12:47+0300
2022-05-21T12:47+0300
türkiye
dolandırıcılık
eskort
tutuklama
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İnternet sitelerine 'escort' adı altında ilanlar vererek yüzlerce kişiyi dolandıran şebekenin 11 üyesi tutuklandı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, internet sitelerine 'escort' adı altında ilanlar vererek dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik soruşturma başlattı.23 şüpheli gözaltına alındıŞebekenin, yabancı uyruklu kişiler adına alınmış telefon numaraları üzerinden iletişim kurup buluşma vaadiyle banka hesaplarına havale yaptırdığı belirlendi.Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık yapan şebekenin çökertilmesi amacıyla Denizli, Antalya ve Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan toplam 15 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin kullandığı çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka kartı, flaş bellek, laptop ve dolandırıcılık ile ilgili bilgilerin olduğu ajanda ile notlar ele geçirilerek muhafaza altına alındı.Alınan ifadeler ve dosya dahilindeki deliller doğrultusunda 7 şüpheli serbest bırakıldı. Denizli Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen diğer şüphelilerden 11’i tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı
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dolandırıcılık, eskort, tutuklama
İnternette 'escort' ilanı vererek yüzlerce kişiyi buluşma vaadiyle dolandırdılar: 11 tutuklama
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İnternette 'escort' ilanı vererek yüzlerce kişiyi buluşma vaadi ile dolandıran şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 32 kişiden 11'i tutuklandı.
İnternet sitelerine 'escort' adı altında ilanlar vererek yüzlerce kişiyi dolandıran şebekenin 11 üyesi tutuklandı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, internet sitelerine 'escort' adı altında ilanlar vererek dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik soruşturma başlattı.
23 şüpheli gözaltına alındı
Şebekenin, yabancı uyruklu kişiler adına alınmış telefon numaraları üzerinden iletişim kurup buluşma vaadiyle banka hesaplarına havale yaptırdığı belirlendi.
Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık yapan şebekenin çökertilmesi amacıyla Denizli, Antalya ve Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan toplam 15 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin kullandığı çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka kartı, flaş bellek, laptop ve dolandırıcılık ile ilgili bilgilerin olduğu ajanda ile notlar ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Alınan ifadeler ve dosya dahilindeki deliller doğrultusunda 7 şüpheli serbest bırakıldı. Denizli Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen diğer şüphelilerden 11’i tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı