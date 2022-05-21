https://tr.sputniknews.com/20220521/israil-ordusu-17-yasindaki-bir-filistinliyi-oldurdu-1056554167.html
İsrail ordusu 17 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü
İsrail ordusu 17 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında bir Filistinliyi öldürdü, bir kişiyi yaraladı. 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T08:01+0300
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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'e düzenlediği baskın sırasında 17 yaşındaki bir gencin öldüğü, 18 yaşındaki bir gencin de ağır yaralandığı kaydedildi.Cenin kentindeki İbni Sina Hastanesi Müdürü Cani Ebu Cuha da yaptığı açıklamada, hastaneye biri göğsünden ağır yaralı olmak üzere 2 kişinin getirildiğini belirtti.Ebu Cuha, göğsünden ağır yaralı kişinin müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ifade etti.Filistin resmi televizyonu ise Emced Velid el-Fayid'in, Cenin'de İsrail askerlerinin mermisiyle vurularak öldürüldüğünü duyurdu.
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israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), filistin, israil-filistin
İsrail ordusu 17 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında bir Filistinliyi öldürdü, bir kişiyi yaraladı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'e düzenlediği baskın sırasında 17 yaşındaki bir gencin öldüğü, 18 yaşındaki bir gencin de ağır yaralandığı kaydedildi.
Cenin kentindeki İbni Sina Hastanesi Müdürü Cani Ebu Cuha da yaptığı açıklamada, hastaneye biri göğsünden ağır yaralı olmak üzere 2 kişinin getirildiğini belirtti.
Ebu Cuha, göğsünden ağır yaralı kişinin müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ifade etti.
Filistin resmi televizyonu ise Emced Velid el-Fayid'in, Cenin'de İsrail askerlerinin mermisiyle vurularak öldürüldüğünü duyurdu.