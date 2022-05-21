https://tr.sputniknews.com/20220521/israil-ordusu-17-yasindaki-bir-filistinliyi-oldurdu-1056554167.html

İsrail ordusu 17 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu 17 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında bir Filistinliyi öldürdü, bir kişiyi yaraladı. 21.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-21T08:01+0300

2022-05-21T08:01+0300

2022-05-21T08:01+0300

dünya

israil

israil ordusu

israil ordusu (idf)

filistin

israil-filistin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104231/62/1042316226_0:108:3079:1840_1920x0_80_0_0_84977f3907f3a242a67cd5bc62127dfc.jpg

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'e düzenlediği baskın sırasında 17 yaşındaki bir gencin öldüğü, 18 yaşındaki bir gencin de ağır yaralandığı kaydedildi.Cenin kentindeki İbni Sina Hastanesi Müdürü Cani Ebu Cuha da yaptığı açıklamada, hastaneye biri göğsünden ağır yaralı olmak üzere 2 kişinin getirildiğini belirtti.Ebu Cuha, göğsünden ağır yaralı kişinin müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ifade etti.Filistin resmi televizyonu ise Emced Velid el-Fayid'in, Cenin'de İsrail askerlerinin mermisiyle vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), filistin, israil-filistin