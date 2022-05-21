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https://tr.sputniknews.com/20220521/israilli-yerlesimci-filistinli-genci-vurdu-1056564908.html
İsrailli yerleşimci, Filistinli genci vurdu
İsrailli yerleşimci, Filistinli genci vurdu
Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde silahlı İsrailli bir yerleşimci, Filistinli bir genci vurarak yaraladı. 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T23:38+0300
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dünya
israil
filistin
yahudi yerleşimciler
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Kudüs’ün Batı Şeria bölgesindeki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde silahlı İsrailli bir yerleşimci, Filistinli genç Muhammed Aşti'ye saldırdı. İsrailli saldırgan, Filistinli gence ateş açarak Aşti'yi karnından yaraladı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda İsrail polisinin gelmesinin üzerine kalabalık dağıtılırken, gence ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Aşti, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
israil
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israil, filistin, yahudi yerleşimciler

İsrailli yerleşimci, Filistinli genci vurdu

23:38 21.05.2022
© REUTERS / Ammar Awadİsrail polisi - Batı Şeria
İsrail polisi - Batı Şeria - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
© REUTERS / Ammar Awad
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Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde silahlı İsrailli bir yerleşimci, Filistinli bir genci vurarak yaraladı.
Kudüs’ün Batı Şeria bölgesindeki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde silahlı İsrailli bir yerleşimci, Filistinli genç Muhammed Aşti'ye saldırdı. İsrailli saldırgan, Filistinli gence ateş açarak Aşti'yi karnından yaraladı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda İsrail polisinin gelmesinin üzerine kalabalık dağıtılırken, gence ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Aşti, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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