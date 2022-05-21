https://tr.sputniknews.com/20220521/israilli-yerlesimci-filistinli-genci-vurdu-1056564908.html
İsrailli yerleşimci, Filistinli genci vurdu
İsrailli yerleşimci, Filistinli genci vurdu
Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde silahlı İsrailli bir yerleşimci, Filistinli bir genci vurarak yaraladı. 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T23:38+0300
2022-05-21T23:38+0300
2022-05-21T23:38+0300
dünya
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Kudüs’ün Batı Şeria bölgesindeki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde silahlı İsrailli bir yerleşimci, Filistinli genç Muhammed Aşti'ye saldırdı. İsrailli saldırgan, Filistinli gence ateş açarak Aşti'yi karnından yaraladı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda İsrail polisinin gelmesinin üzerine kalabalık dağıtılırken, gence ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Aşti, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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israil, filistin, yahudi yerleşimciler
İsrailli yerleşimci, Filistinli genci vurdu
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Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde silahlı İsrailli bir yerleşimci, Filistinli bir genci vurarak yaraladı.
Kudüs’ün Batı Şeria bölgesindeki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde silahlı İsrailli bir yerleşimci, Filistinli genç Muhammed Aşti'ye saldırdı. İsrailli saldırgan, Filistinli gence ateş açarak Aşti'yi karnından yaraladı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda İsrail polisinin gelmesinin üzerine kalabalık dağıtılırken, gence ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Aşti, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.