https://tr.sputniknews.com/20220521/isvec-basbakani-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusmesini-degerlendirdi-1056563999.html

İsveç Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi

İsveç Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin, terörle mücadeleyi ve PKK'nın terör listesine alınmasını açık şekilde desteklediğini söyledi. 21.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-21T22:37+0300

2022-05-21T22:37+0300

2022-05-21T22:37+0300

türkiye

isveç

magdalena andersson

recep tayyip erdoğan

nato

pkk

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Başbakan Andersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu.PKK'nın terör listesinde olmasını desteklediklerini kaydeden Andersson, Erdoğan ile yaptığı görüşmede "İsveç'in uluslararası terörle iş birliği mücadelesini memnuniyetle karşıladığını vurguladım. Terörle mücadelede PKK'nın terör listesinde bulunmasını açık şekilde desteklediğimi belirttim." diye konuştu.Andersson ayrıca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç'in NATO uygulamasına ilişkin bugünkü görüşmemizi takdirle karşılıyoruz. Barış, güvenlik ve terörle mücadele de dahil olmak üzere, ikili ilişkilerimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

isveç

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türkiye, isveç, magdalena andersson, recep tayyip erdoğan, nato, pkk