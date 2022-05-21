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İsveç Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi
İsveç Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin, terörle mücadeleyi ve PKK'nın terör listesine alınmasını açık şekilde desteklediğini söyledi. 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T22:37+0300
2022-05-21T22:37+0300
türkiye
isveç
magdalena andersson
recep tayyip erdoğan
nato
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Başbakan Andersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu.PKK'nın terör listesinde olmasını desteklediklerini kaydeden Andersson, Erdoğan ile yaptığı görüşmede "İsveç'in uluslararası terörle iş birliği mücadelesini memnuniyetle karşıladığını vurguladım. Terörle mücadelede PKK'nın terör listesinde bulunmasını açık şekilde desteklediğimi belirttim." diye konuştu.Andersson ayrıca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç'in NATO uygulamasına ilişkin bugünkü görüşmemizi takdirle karşılıyoruz. Barış, güvenlik ve terörle mücadele de dahil olmak üzere, ikili ilişkilerimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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türkiye, isveç, magdalena andersson, recep tayyip erdoğan, nato, pkk

İsveç Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi

22:37 21.05.2022
© REUTERS / TT NEWS AGENCYİsveç'te Magdalena Andersson ülkenin ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçti
İsveç'te Magdalena Andersson ülkenin ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
© REUTERS / TT NEWS AGENCY
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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin, terörle mücadeleyi ve PKK'nın terör listesine alınmasını açık şekilde desteklediğini söyledi.
Başbakan Andersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu.
PKK'nın terör listesinde olmasını desteklediklerini kaydeden Andersson, Erdoğan ile yaptığı görüşmede "İsveç'in uluslararası terörle iş birliği mücadelesini memnuniyetle karşıladığını vurguladım. Terörle mücadelede PKK'nın terör listesinde bulunmasını açık şekilde desteklediğimi belirttim." diye konuştu.
Andersson ayrıca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç'in NATO uygulamasına ilişkin bugünkü görüşmemizi takdirle karşılıyoruz. Barış, güvenlik ve terörle mücadele de dahil olmak üzere, ikili ilişkilerimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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