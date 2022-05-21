https://tr.sputniknews.com/20220521/kadikoy-belediyesindeki-operasyonda-32-kisi-tutuklandi-1056554537.html

Kadıköy Belediyesi’ndeki operasyonda 32 kişi tutuklandı

Kadıköy Belediyesi’ndeki operasyonda 32 kişi tutuklandı

Kadıköy Belediyesi’nde 224 kişiye yönelik başlatılan rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı. 21.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-21T09:46+0300

2022-05-21T09:46+0300

2022-05-21T09:46+0300

türkiye

kadıköy belediyesi

operasyon

tutuklama

tutuklama kararı

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Kadıköy Belediyesi çalışanlarının bulunduğu 160 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmış, 124 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe gönderilmişti.32 tutuklamaKadıköy Belediyesi’nde görevli 1 zabıta komiseri, 24 zabıta memuru ve 2 mühendis olmak üzere 27’si belediye çalışanı toplamda 32 kişi tutuklandı.128’i hakkında ise; 2’si ev hapsi, 10’u toplam 1 milyon 650 bin TL para cezası olmak üzere adli kontrol kararı verildi.

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kadıköy belediyesi, operasyon, tutuklama, tutuklama kararı