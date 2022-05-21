https://tr.sputniknews.com/20220521/kadikoy-belediyesindeki-operasyonda-32-kisi-tutuklandi-1056554537.html
Kadıköy Belediyesi’ndeki operasyonda 32 kişi tutuklandı
Kadıköy Belediyesi’ndeki operasyonda 32 kişi tutuklandı
Kadıköy Belediyesi’nde 224 kişiye yönelik başlatılan rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı. 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T09:46+0300
2022-05-21T09:46+0300
2022-05-21T09:46+0300
türkiye
kadıköy belediyesi
operasyon
tutuklama
tutuklama kararı
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Kadıköy Belediyesi çalışanlarının bulunduğu 160 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmış, 124 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe gönderilmişti.32 tutuklamaKadıköy Belediyesi’nde görevli 1 zabıta komiseri, 24 zabıta memuru ve 2 mühendis olmak üzere 27’si belediye çalışanı toplamda 32 kişi tutuklandı.128’i hakkında ise; 2’si ev hapsi, 10’u toplam 1 milyon 650 bin TL para cezası olmak üzere adli kontrol kararı verildi.
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kadıköy belediyesi, operasyon, tutuklama, tutuklama kararı
Kadıköy Belediyesi’ndeki operasyonda 32 kişi tutuklandı
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Kadıköy Belediyesi’nde 224 kişiye yönelik başlatılan rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Kadıköy Belediyesi çalışanlarının bulunduğu 160 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmış, 124 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe gönderilmişti.
32 tutuklama
Kadıköy Belediyesi’nde görevli 1 zabıta komiseri, 24 zabıta memuru ve 2 mühendis olmak üzere 27’si belediye çalışanı toplamda 32 kişi tutuklandı.
128’i hakkında ise; 2’si ev hapsi, 10’u toplam 1 milyon 650 bin TL para cezası olmak üzere adli kontrol kararı verildi.