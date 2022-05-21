https://tr.sputniknews.com/20220521/kadikoyde-dis-hekimi-calistigi-ofiste-olu-bulundu-1056553556.html

Kadıköy'de diş hekimi, çalıştığı ofiste ölü bulundu

Kadıköy'de diş hekimi, çalıştığı ofiste ölü bulundu

Kadıköy’de 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran, 6 katlı binanın 1’inci katında bulunan ofisinde öldürüldü. 21.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-21T05:27+0300

2022-05-21T05:27+0300

2022-05-21T05:27+0300

türkiye

istanbul

kadıköy

diş hekimi

cinayet

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Olay, Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın 1’inci katındaki dairede gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, diş hekimi Şeyma Biran(64)’dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Kapının açılmasının ardından vahşet ortaya çıktı. Kan gölüne dönen ofisin içinde yerde kanlar içinde yatan Birkan sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından vahşice katledilen kadının cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.Polis tarafından yapılan kontrolde Şeyma Biran’ın, başka bir diş hekimiyle ortak olarak kullandıkları ofisinde cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri çevrede önlem alırken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, diş hekiminin ofisinde saatlerce inceleme yaptı.Yapılan incelemenin ardından toplanan deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü. Yapılan inceleme sonrasında Şeyma Biran’ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diş hekiminin boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu belirtildi.Polis ekipleri cinayeti işleyen kişi yada kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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istanbul, kadıköy, diş hekimi, cinayet