https://tr.sputniknews.com/20220521/maymun-cicegi-virusu-isvicrede-de-goruldu-1056564754.html

Maymun çiçeği virüsü İsviçre'de de görüldü

Maymun çiçeği virüsü İsviçre'de de görüldü

Dünya genelinde yayılmaya devam eden ve şu ana kadar 12 ülkede görülen maymun çiçeği virüsü, İsviçre'de de görüldü. 21.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-21T23:22+0300

2022-05-21T23:22+0300

2022-05-21T23:22+0300

yaşam

maymun çiçeği virüsü

isviçre

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Bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya, Avustralya, İsrail'de görülen maymun çiçeği virüsü, İsviçre'de 1 kişide tespit edildi.Yetkililer, başkent Bern'de yaşayan bir vatandaşta virüse rastladıklarını belirterek, hastanın evde tecrit edilerek tedavi gördüğünü açıkladı. Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, hasta ile irtibata geçmiş kişilerin bilgilendirildiği belirtilerek, "Bildiğimiz kadarıyla ilgili kişi virüse yurtdışında maruz kaldı" denildi.Bunun yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, yaptığı açıklamada, virüsün Avrupa'ya yayılması devam ettikçe vakaların önümüzdeki aylarda hızlanabileceği konusunda uyardı.

https://tr.sputniknews.com/20220521/dso-dunya-genelinde-dogrulanmis-80-maymun-cicegi-vakasi-var-1056560009.html

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maymun çiçeği virüsü, isviçre