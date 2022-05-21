https://tr.sputniknews.com/20220521/maymun-cicegi-virusu-isvicrede-de-goruldu-1056564754.html
Maymun çiçeği virüsü İsviçre'de de görüldü
Maymun çiçeği virüsü İsviçre'de de görüldü
Dünya genelinde yayılmaya devam eden ve şu ana kadar 12 ülkede görülen maymun çiçeği virüsü, İsviçre'de de görüldü. 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T23:22+0300
2022-05-21T23:22+0300
2022-05-21T23:22+0300
yaşam
maymun çiçeği virüsü
isviçre
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Bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya, Avustralya, İsrail'de görülen maymun çiçeği virüsü, İsviçre'de 1 kişide tespit edildi.Yetkililer, başkent Bern'de yaşayan bir vatandaşta virüse rastladıklarını belirterek, hastanın evde tecrit edilerek tedavi gördüğünü açıkladı. Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, hasta ile irtibata geçmiş kişilerin bilgilendirildiği belirtilerek, "Bildiğimiz kadarıyla ilgili kişi virüse yurtdışında maruz kaldı" denildi.Bunun yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, yaptığı açıklamada, virüsün Avrupa'ya yayılması devam ettikçe vakaların önümüzdeki aylarda hızlanabileceği konusunda uyardı.
https://tr.sputniknews.com/20220521/dso-dunya-genelinde-dogrulanmis-80-maymun-cicegi-vakasi-var-1056560009.html
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maymun çiçeği virüsü, isviçre
Maymun çiçeği virüsü İsviçre'de de görüldü
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Dünya genelinde yayılmaya devam eden ve şu ana kadar 12 ülkede görülen maymun çiçeği virüsü, İsviçre'de de görüldü.
Bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya, Avustralya, İsrail'de görülen maymun çiçeği virüsü, İsviçre'de 1 kişide tespit edildi.
Yetkililer, başkent Bern'de yaşayan bir vatandaşta virüse rastladıklarını belirterek, hastanın evde tecrit edilerek tedavi gördüğünü açıkladı. Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, hasta ile irtibata geçmiş kişilerin bilgilendirildiği belirtilerek, "Bildiğimiz kadarıyla ilgili kişi virüse yurtdışında maruz kaldı" denildi.
Bunun yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, yaptığı açıklamada, virüsün Avrupa'ya yayılması devam ettikçe vakaların önümüzdeki aylarda hızlanabileceği konusunda uyardı.