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Meksika’da orman yangınları: Saltillo'da uzaktan eğitime geçildi
Meksika’da orman yangınları: Saltillo'da uzaktan eğitime geçildi
Meksika’da devam eden orman yangınları nedeniyle Saltillo kentinde uzaktan eğitime geçildi. 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T23:13+0300
2022-05-21T23:13+0300
dünya
meksika
orman yangını
uzaktan eğitim
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Meksika'nın kuzeyindeki Coahuila eyaletinde yer alan Saltillo'da kent yakınlarında çıkan orman yangınları nedeniyle anaokulu ve ilkokullarda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim sistemine geçildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Saltillo kentine yakın mesafede 2 ayrı yangının çıktığını ve yangın sebebiyle şehrin bazı kesimlerinde kül yağışı görüldüğü belirtildi. Açıklamada, öğrencilerin zarar görmemesi için okullarda yüz yüze eğitime ara verme kararının alındığı açıklandı.Coahuila eyaleti yönetimi ise eyalet genelinde şu an toplam 9 aktif orman yangını olduğunu bildirerek bu yangınlarla mücadelenin itfaiye ekipleri ve Meksika Ordusu personelinin yanı sıra 4 söndürme helikopteri ve 1 adet DC-10 tipi uçağın katılımıyla devam ettiğini açıkladı.Öte yandan Meksika Ulusal Orman Komisyonu (Conafor) tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde şu anda 135 ayrı noktada aktif orman yangını olduğu ve bu yangınlarda 68 bin 530 hektarlık alanın yok olduğu bildirilirken söndürme çalışmalarında 3 bin 885 itfaiyecinin görev yaptığı belirtildi.
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meksika, orman yangını, uzaktan eğitim

Meksika’da orman yangınları: Saltillo'da uzaktan eğitime geçildi

23:13 21.05.2022
© İHAMeksika’da 33 ayrı noktada orman yangını
Meksika’da 33 ayrı noktada orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
© İHA
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Meksika’da devam eden orman yangınları nedeniyle Saltillo kentinde uzaktan eğitime geçildi.
Meksika'nın kuzeyindeki Coahuila eyaletinde yer alan Saltillo'da kent yakınlarında çıkan orman yangınları nedeniyle anaokulu ve ilkokullarda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim sistemine geçildi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Saltillo kentine yakın mesafede 2 ayrı yangının çıktığını ve yangın sebebiyle şehrin bazı kesimlerinde kül yağışı görüldüğü belirtildi. Açıklamada, öğrencilerin zarar görmemesi için okullarda yüz yüze eğitime ara verme kararının alındığı açıklandı.
Coahuila eyaleti yönetimi ise eyalet genelinde şu an toplam 9 aktif orman yangını olduğunu bildirerek bu yangınlarla mücadelenin itfaiye ekipleri ve Meksika Ordusu personelinin yanı sıra 4 söndürme helikopteri ve 1 adet DC-10 tipi uçağın katılımıyla devam ettiğini açıkladı.
Öte yandan Meksika Ulusal Orman Komisyonu (Conafor) tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde şu anda 135 ayrı noktada aktif orman yangını olduğu ve bu yangınlarda 68 bin 530 hektarlık alanın yok olduğu bildirilirken söndürme çalışmalarında 3 bin 885 itfaiyecinin görev yaptığı belirtildi.
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