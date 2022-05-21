https://tr.sputniknews.com/20220521/meksikada-orman-yanginlari-saltilloda-uzaktan-egitime-gecildi-1056564564.html

Meksika’da orman yangınları: Saltillo'da uzaktan eğitime geçildi

Meksika’da orman yangınları: Saltillo'da uzaktan eğitime geçildi

Meksika’da devam eden orman yangınları nedeniyle Saltillo kentinde uzaktan eğitime geçildi. 21.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-21T23:13+0300

2022-05-21T23:13+0300

2022-05-21T23:13+0300

dünya

meksika

orman yangını

uzaktan eğitim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1b/1055076682_0:0:741:416_1920x0_80_0_0_6e752e2f55d3d881d43ec66e1a5e4b7b.png

Meksika'nın kuzeyindeki Coahuila eyaletinde yer alan Saltillo'da kent yakınlarında çıkan orman yangınları nedeniyle anaokulu ve ilkokullarda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim sistemine geçildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Saltillo kentine yakın mesafede 2 ayrı yangının çıktığını ve yangın sebebiyle şehrin bazı kesimlerinde kül yağışı görüldüğü belirtildi. Açıklamada, öğrencilerin zarar görmemesi için okullarda yüz yüze eğitime ara verme kararının alındığı açıklandı.Coahuila eyaleti yönetimi ise eyalet genelinde şu an toplam 9 aktif orman yangını olduğunu bildirerek bu yangınlarla mücadelenin itfaiye ekipleri ve Meksika Ordusu personelinin yanı sıra 4 söndürme helikopteri ve 1 adet DC-10 tipi uçağın katılımıyla devam ettiğini açıkladı.Öte yandan Meksika Ulusal Orman Komisyonu (Conafor) tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde şu anda 135 ayrı noktada aktif orman yangını olduğu ve bu yangınlarda 68 bin 530 hektarlık alanın yok olduğu bildirilirken söndürme çalışmalarında 3 bin 885 itfaiyecinin görev yaptığı belirtildi.

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meksika, orman yangını, uzaktan eğitim