https://tr.sputniknews.com/20220521/meteorolojiden-iki-bolgeye-saganak-uyarisi-1056555805.html
Meteoroloji'den iki bölgeye sağanak uyarısı
Meteoroloji'den iki bölgeye sağanak uyarısı
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün Güney Ege ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu... 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T13:25+0300
2022-05-21T13:25+0300
2022-05-21T13:25+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
yağmur
ege
sağanak yağış
akdeniz
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; Türkiye'nin güneybatı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Güney Ege ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İç ve doğu kesimlerde sıcaklık artıyor Hava sıcaklığı, iç ve doğu ve kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.İllere göre hava durumu ve sıcaklıklar ANKARA: 25, Parçalı ve az bulutlu.İSTANBUL: 24, Az bulutlu ve açık.İZMİR: 29, Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.KOCAELİ: 30, Az bulutlu ve açık.EDİRNE: 29, Az bulutlu ve açık.KIRKLARELİ: 26, Az bulutlu ve açık.MANİSA: 31, Parçalı bulutlu.ADANA: 33, Parçalı ve az bulutlu.ANTALYA: 27, il merkezi ve kıyı kesimleri parçalı az bulutlu, iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı.HATAY: 30, Parçalı ve az bulutlu.MERSİN: 28, Parçalı ve az bulutlu.ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve az bulutlu.KONYA: 24, Parçalı ve az bulutlu.BOLU: 24, Parçalı ve az bulutlu.SİNOP: 21, Parçalı ve az bulutlu.ZONGULDAK: 23, Parçalı ve az bulutlu.SAMSUN: 22, Parçalı ve az bulutlu.ORDU: 19, Parçalı ve az bulutlu.TRABZON: 18, Parçalı ve az bulutlu.ERZURUM: 17, Parçalı ve az bulutlu.KARS: 16, Parçalı ve az bulutlu.VAN: 16, Parçalı ve az bulutlu.DİYARBAKIR: 26, Parçalı ve az bulutlu.GAZİANTEP: 27, Parçalı ve az bulutlu.SİİRT: 25, Parçalı ve az bulutlu.ŞANLIURFA: 28, Parçalı ve az bulutlu.
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meteoroloji genel müdürlüğü, yağmur, ege, sağanak yağış, akdeniz
Meteoroloji'den iki bölgeye sağanak uyarısı
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Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün Güney Ege ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2-5 derece artıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; Türkiye'nin güneybatı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Güney Ege ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İç ve doğu kesimlerde sıcaklık artıyor
Hava sıcaklığı, iç ve doğu ve kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İllere göre hava durumu ve sıcaklıklar
ANKARA: 25, Parçalı ve az bulutlu.
İSTANBUL: 24, Az bulutlu ve açık.
İZMİR: 29, Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KOCAELİ: 30, Az bulutlu ve açık.
EDİRNE: 29, Az bulutlu ve açık.
KIRKLARELİ: 26, Az bulutlu ve açık.
MANİSA: 31, Parçalı bulutlu.
ADANA: 33, Parçalı ve az bulutlu.
ANTALYA: 27, il merkezi ve kıyı kesimleri parçalı az bulutlu, iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı.
HATAY: 30, Parçalı ve az bulutlu.
MERSİN: 28, Parçalı ve az bulutlu.
ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve az bulutlu.
KONYA: 24, Parçalı ve az bulutlu.
BOLU: 24, Parçalı ve az bulutlu.
SİNOP: 21, Parçalı ve az bulutlu.
ZONGULDAK: 23, Parçalı ve az bulutlu.
SAMSUN: 22, Parçalı ve az bulutlu.
ORDU: 19, Parçalı ve az bulutlu.
TRABZON: 18, Parçalı ve az bulutlu.
ERZURUM: 17, Parçalı ve az bulutlu.
KARS: 16, Parçalı ve az bulutlu.
VAN: 16, Parçalı ve az bulutlu.
DİYARBAKIR: 26, Parçalı ve az bulutlu.
GAZİANTEP: 27, Parçalı ve az bulutlu.
SİİRT: 25, Parçalı ve az bulutlu.
ŞANLIURFA: 28, Parçalı ve az bulutlu.