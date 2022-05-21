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Mobilya ve beyaz eşyada taksit sayısı artırılsın talebi
Mobilya ve beyaz eşyada taksit sayısı artırılsın talebi
TESK Başkanı Palandöken, evlenen çiftler için bankaların düşük faizli kredi sağlaması gerektiğini kaydetti 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T14:33+0300
2022-05-21T14:33+0300
ekonomi
tess
bendevi palandöken
mobilya
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yıl yaklaşık 1 milyon çiftin evlenmesinin beklendiğini belirterek, mobilya ve beyaz eşyada taksit sayısının artırılmasını istedi.Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, mobilya ve beyaz eşya piyasasındaki durgunluğun giderilmesi, yeni evlenecek çiftlerin yuva kurmalarına destek olunması için bazı önerilerde bulundu.Fiyat artışlarının vatandaşların alım gücünü düşürdüğünü vurgulayan Palandöken, bunun da esnafın işlerini zorlaştırdığını ifade etti.Palandöken, Covid-19 salgınının geride bırakılmasıyla bu yıl yaklaşık 1 milyon çiftin evlenmesinin beklendiğini belirterek, yıllık bazda mobilya ve beyaz eşyada önemli ölçüde fiyat artışları yaşandığına dikkati çekti.Palandöken, şunları kaydetti: "Durumun böyle olması evlenmeyi düşünen çiftlerimizi düğünün ertelemesine veya ikinci el ürün almaya yönlendiriyor. Eşya dizmekte zorlanan vatandaşlarımıza, ev kuracak çiftlerimize alım kolaylığı sağlanmalı. Bunun için kredi kartı taksit sınırı güncel piyasa şartlarına göre yeniden düzenlenmeli.Mobilya ve beyaz eşyada taksit sayısı artırılmalı ki çiftler de evini daha rahat şekilde kurabilsin. Yeni evlenecek çiftler, ev alanlar, eşyalarını değiştirmek isteyenler için taksit sayısı fiyatlar göz önüne alınarak 24 ayın altında olmayacak şekilde yükseltilmeli. Bununla birlikte bankalar da ellerini taşın altına koyarak düşük faizli ihtiyaç kredisi imkânı sunmalı."
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tess, bendevi palandöken, mobilya

Mobilya ve beyaz eşyada taksit sayısı artırılsın talebi

14:33 21.05.2022
© DHAMobilya
Mobilya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
© DHA
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TESK Başkanı Palandöken, evlenen çiftler için bankaların düşük faizli kredi sağlaması gerektiğini kaydetti
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yıl yaklaşık 1 milyon çiftin evlenmesinin beklendiğini belirterek, mobilya ve beyaz eşyada taksit sayısının artırılmasını istedi.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, mobilya ve beyaz eşya piyasasındaki durgunluğun giderilmesi, yeni evlenecek çiftlerin yuva kurmalarına destek olunması için bazı önerilerde bulundu.

Fiyat artışlarının vatandaşların alım gücünü düşürdüğünü vurgulayan Palandöken, bunun da esnafın işlerini zorlaştırdığını ifade etti.
Palandöken, Covid-19 salgınının geride bırakılmasıyla bu yıl yaklaşık 1 milyon çiftin evlenmesinin beklendiğini belirterek, yıllık bazda mobilya ve beyaz eşyada önemli ölçüde fiyat artışları yaşandığına dikkati çekti.

Palandöken, şunları kaydetti: "Durumun böyle olması evlenmeyi düşünen çiftlerimizi düğünün ertelemesine veya ikinci el ürün almaya yönlendiriyor. Eşya dizmekte zorlanan vatandaşlarımıza, ev kuracak çiftlerimize alım kolaylığı sağlanmalı. Bunun için kredi kartı taksit sınırı güncel piyasa şartlarına göre yeniden düzenlenmeli.

Mobilya ve beyaz eşyada taksit sayısı artırılmalı ki çiftler de evini daha rahat şekilde kurabilsin. Yeni evlenecek çiftler, ev alanlar, eşyalarını değiştirmek isteyenler için taksit sayısı fiyatlar göz önüne alınarak 24 ayın altında olmayacak şekilde yükseltilmeli. Bununla birlikte bankalar da ellerini taşın altına koyarak düşük faizli ihtiyaç kredisi imkânı sunmalı."
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