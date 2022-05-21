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https://tr.sputniknews.com/20220521/moskovadaki-turk-sokak-lezzetleri-festivaline-buyuk-ilgi-1056563367.html
Moskova’daki Türk Sokak Lezzetleri Festivaline büyük ilgi
Moskova’daki Türk Sokak Lezzetleri Festivaline büyük ilgi
Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde hazırlanan “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı”... 21.05.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
türkiye
cumhurbaşkanlığı
emine erdoğan
moskova
türk mutfağı
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Etkinlik kapsamında Moskovalılara Türk kahvesi ve tatlılarının yanı sıra Türk mutfağının ayrılmaz bir parçası olan sokak lezzetleri sunuldu.Etkinliğe katılan T.C. Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı Zeynep Savaş, Sputnik’e verdiği demeçte, Sokak Lezzetleri Festivalini şu sözlerle anlattı.Etkinliğin organizasyonunda Moskova Belediyesi ve VDNH yetkililerinin önemli rolünü belirten Savaş, konuşmasını şu sözlerle devam etti.
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türkiye, cumhurbaşkanlığı, emine erdoğan, moskova, türk mutfağı

Moskova’daki Türk Sokak Lezzetleri Festivaline büyük ilgi

22:19 21.05.2022 (güncellendi: 22:25 21.05.2022)
© Sputnik / Amur GadjievMoskova'da Türk Sokak Lezzetleri Festivali
Moskova'da Türk Sokak Lezzetleri Festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
© Sputnik / Amur Gadjiev
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Amur Gadjiev - Sputnik Türkiye
Amur Gadjiev
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Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde hazırlanan “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” adlı kitabından esinlenerek ilan edilen 21-27 Mayıs Uluslararası Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Moskova’nın Tüm Rusya Fuar Merkezi’nde (VDNH) Türk Sokak Lezzetleri Festivali düzenlendi.
Etkinlik kapsamında Moskovalılara Türk kahvesi ve tatlılarının yanı sıra Türk mutfağının ayrılmaz bir parçası olan sokak lezzetleri sunuldu.
Etkinliğe katılan T.C. Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı Zeynep Savaş, Sputnik’e verdiği demeçte, Sokak Lezzetleri Festivalini şu sözlerle anlattı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Refikaları Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde hazırlanan bir kitaptan hareketle 21-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında Türk Mutfağı Haftası olarak ilan edildi. Bu hafta çerçevesinde Büyükelçilik olarak Moskova’da Türk Sokak Lezzetleri Festivalini düzenliyoruz. Etkinliğimiz kapsamında asırlara dayanan Türk mutfağının tanıtımı yapılmaktadır. Türk Mutfağı Haftası içinde bir dizi etkinlik düzenleniyor. Ve bugünkü VDNH’daki etkinliğimiz bu etkinliklerden bir tanesi. Burada kitapta yer alan Türk mutfağının ayrılmaz parçası olan köfte ve tulumba tatlısı, ev baklavası gibi şerbetli tatlılarımızı sunuyoruz. Ayrıca limonata ve Türk kahvesi gibi ikramlarımız da var.

© Sputnik / Amur GadjievMoskova'da Türk Sokak Lezzetleri Festivali
Moskova'da Türk Sokak Lezzetleri Festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
Moskova'da Türk Sokak Lezzetleri Festivali
© Sputnik / Amur Gadjiev
Etkinliğin organizasyonunda Moskova Belediyesi ve VDNH yetkililerinin önemli rolünü belirten Savaş, konuşmasını şu sözlerle devam etti.

Moskova Belediyesi ve VDNH’nın Büyükelçiliğe sağlamış oldukları imkanlar ve işbirliğiyle geniş bir alanda burada böyle bir stant açtık. Ve ilginin de çok büyük olduğunu görüyoruz. Bundan da çok memnuniyet duyuyoruz. Umarız Moskova halkı sunduğumuz yemekleri beğeniyle tatmıştır. Bundan sonra diğer bazı etkinliklerimiz de olacak”.

© Sputnik / Amur GadjiyevMoskova'da Türk Sokak Lezzetleri Festivali
Moskova'da Türk Sokak Lezzetleri Festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
Moskova'da Türk Sokak Lezzetleri Festivali
© Sputnik / Amur Gadjiyev
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