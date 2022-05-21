Moskova’daki Türk Sokak Lezzetleri Festivaline büyük ilgi

Sayın Cumhurbaşkanımızın Refikaları Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde hazırlanan bir kitaptan hareketle 21-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında Türk Mutfağı Haftası olarak ilan edildi. Bu hafta çerçevesinde Büyükelçilik olarak Moskova’da Türk Sokak Lezzetleri Festivalini düzenliyoruz. Etkinliğimiz kapsamında asırlara dayanan Türk mutfağının tanıtımı yapılmaktadır. Türk Mutfağı Haftası içinde bir dizi etkinlik düzenleniyor. Ve bugünkü VDNH’daki etkinliğimiz bu etkinliklerden bir tanesi. Burada kitapta yer alan Türk mutfağının ayrılmaz parçası olan köfte ve tulumba tatlısı, ev baklavası gibi şerbetli tatlılarımızı sunuyoruz. Ayrıca limonata ve Türk kahvesi gibi ikramlarımız da var.