https://tr.sputniknews.com/20220521/numan-kurtulmus-stratejik-onemi-giderek-artan-bir-turkiye-soz-konusu-1056556320.html

Numan Kurtulmuş: Stratejik önemi giderek artan bir Türkiye söz konusu

Numan Kurtulmuş: Stratejik önemi giderek artan bir Türkiye söz konusu

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasına ilişkin, "Eğer NATO üyesiysek, NATO'da... 21.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-21T14:57+0300

2022-05-21T14:57+0300

2022-05-21T15:36+0300

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Kurtulmuş, CNN Türk'te yayımlanan 'Hafta Sonu' programında Hakan Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD'ye yaptığı ziyaret ve Kongre'de ayakta alkışlanmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, şunları söyledi:Kurtulmuş, tarihsel olarak Türk-Yunan ilişkilerine bakıldığında, o ilişkilerin gerilimlerinin ortaya çıktığı dönemlerin Yunanistan'ın bazı ülkeler tarafından "şımartıldığı" dönemler olduğunu kaydederek, "Amerikan kamuoyunda, hele hele bu son dönemde Türkiye NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine karşılık bir rezerv koyacağını ortaya koyup ilan edince, belki onun da vermiş olduğu bir psikolojiyle Türkiye'ye karşı belki bir tavır olarak Yunanistan Başbakanı'nın bu kadar alkışlandığını düşünüyoruz." diye konuştu.'Stratejik önemi giderek artan bir Türkiye söz konusu'Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin büyük gerilimleri içinde barındırdığını aktaran Kurtulmuş, "Rusya Finlandiya'ya doğalgazı kesti. Rus doğalgazı kesildiği zaman Avrupa ne yapacaktır? Batı'nın bir de böyle bir sorunu var. Bu çerçevede böyle bir dönemde, böyle bir bölgede stratejik önemi giderek artan bir Türkiye söz konusudur. Ben hiçbir ülkenin bunu Amerika Birleşik Devletleri'ni de dahil ederek söylüyorum, Avrupa Birliği ülkelerini de dahil ederek söylüyorum, hiç kimse Türkiye'yi böyle değerinden daha az değerlendirme lüksüne sahip değildir. Türkiye bölgenin en önemli strateji ülkesidir. Büyük bir güç sahibidir. Bunu da göstermiştir." dedi.Rusya-Ukrayna krizi sırasında Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi'nden ortaya çıkan haklarını kullanarak savaşın Karadeniz'e yayılmasını önleyen bir ülke olduğunu, böylesine büyük bir gücü olan ülkeyi kimsenin göz ardı edemeyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Ama özellikle ben Amerikan Senatosu'ndaki alkışlama durumunun ya da böyle çok hararetli karşılama töreninin, biraz da NATO'daki tavrımıza cevap olarak geliştiğini düşünüyorum. Siyasetin pratik uygulamasına etkisi olacak hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur." ifadelerini kullandı.'Türkiye etrafında yapılan bu tahkimatın çok da iyi niyetli olmadığının farkında'Numan Kurtulmuş, ABD'nin Yunanistan'la yaptığı üs anlaşmaları ve özellikle Dedeağaç'a yönelik yaptığı yığınağın Türkiye'yi hedef alıp almadığı sorusuna şu yanıtı verdi:Dünyanın hemen her bölgesinde ABD, Rusya, Çin, Avrupa Birliği olarak 4 temel eksen üzerinde ortaya çıkan güç ve çatışma alanları olduğunu gördüklerini aktaran Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna krizinin de bu küresel güç mücadelesinin sonuçlarından olduğunu dile getirdi.Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna krizinin, artan bu gerilimin ortaya koyduğu bir savaş olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:ABD'nin NATO'yu araç olarak kullanarak Avrupa'yı tekrar avucuna almaya çalıştığını ve buna karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Kurtulmuş, Rusya'nın hemen karşı kartını koyarak Finlandiya'nın doğalgazını kestiğini belirterek, şöyle devam etti:'Güvenlik endişelerimizin karşılandığı bir sürecin ortaya konması lazım'Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım sürecine ilişkin değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, Türkiye'nin dünyanın en stratejik noktasında bulunduğunu, bütün çatışmaların orta noktasının Türkiye olduğunu söyledi.Türkiye'nin stratejik bakış açısının da bölgede savaş potansiyeli ve gerilim unsurları taşıyan bütün problemlerin ortadan kaldırılabilmesi ve bunun için müzakerelerin yapılması olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:Türkiye'nin NATO'ya giriş müzakereleri yapılırken bütün terör örgütlerine karşı bu ülkelerin acilen tedbirlerini alması ve bunların garanti altına alınmasını istediğini vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye'nin güvenlik meselesinden çok çektiğini söyledi.Kurtulmuş, "Bizim güvenlik endişelerimizin tamamının açık bir şekilde karşılandığı bir sürecin ortaya konması lazım. Türkiye bunu elini kuvvetlendirmek için, ortaya çıkacak siyasal baskıları azaltmak için yapmıyor. Bunu hayati bir mesele olarak söylüyor." dedi.'Güvenli bölgeler oluşturuldukça Suriyelilerin gideceğini düşünüyoruz'Numan Kurtulmuş, diğer ülkelerden gelen yabancıların ne zaman geri döneceklerine ilişkin soruya da sınır ötesi operasyonların yapılma sebeplerinden birinin orada güvenli bölge oluşturarak geri dönüşleri özendirmek olduğunu, insanların gönüllü ve istekli bir şekilde geri dönüşünün sağlanması gerektiğini vurguladı.Bu anlamda 500 bine yakın Suriyelinin geri döndüğüne işaret eden Kurtulmuş, güvenli bölgeler oluşturuldukça oralara Suriyelilerin gideceğini düşündüklerini, 1 milyona yakın Suriyelinin şartlar oluşturulur oluşturulmaz gideceklerinden emin olduklarını kaydetti.'Atatürk Havalimanı'nın çevresinin imara açılması konusu kesinlikle yalan'Numan Kurtulmuş, Atatürk Havalimanı'na ilişkin soruya da Türkiye'de anlamadan, dinlemeden, ne olduğunu görmeden, meseleyi iyi analiz etmeden istediğini söyleyen bir çevrenin olduğunu belirterek, şunları söyledi:Atatürk Havalimanı için "uçuşa tamamen kapatılıyor" şeklinde bir algının doğru olmadığını açıklayan Kurtulmuş, havalimanının en azından pistlerinin bir tanesi korunarak gerektiğinde kullanılabilecek bir havalimanı olarak İstanbullulara hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.Kurtulmuş, çevresinin imara açılacağı iddialarıyla ilgili de "Yalandır, hiçbir şekilde öyle bir şey yoktur." dedi.Bu alanda milyonlarca metrekarede ağaçlandırma, yeşillendirme faaliyetleri yapılacağını anlatan Kurtulmuş, burada gençlere yönelik kültürel, sportif aktivitelerin yapıldığı büyük bir cazibe merkezi haline geleceğini dile getirdi.Yargıtayın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verdiği karar hakkındaki değerlendirmesi de sorulan Kurtulmuş, AK Parti olarak Türkiye'deki siyasi yasakların hepsine başından beri karşı olduklarını belirterek, "Ama bu dosyaların siyaset içeriğiyle ilgisi olmadığını biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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numan kurtulmuş, rusya, türkiye, ukrayna krizi, abd, avrupa, nato