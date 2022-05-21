https://tr.sputniknews.com/20220521/pekinde-yerel-kaynakli-vakalar-nedeniyle-kovid-19-tedbirleri-genisletildi-1056559230.html

Pekin'de yerel kaynaklı vakalar nedeniyle Kovid-19 tedbirleri genişletildi

Pekin'de yerel kaynaklı vakalar nedeniyle Kovid-19 tedbirleri genişletildi

Çin'in başkenti Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'da görülen Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan... 21.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-21T17:57+0300

2022-05-21T17:57+0300

2022-05-21T17:57+0300

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Pekin Şehir Yönetimi Sözcüsü Şu Hıcien, yaptığı açıklamada, toplu testlerde topluluk içi yayılmaya rastlandığı için tedbirlerin genişletilerek sürdürüleceğini bildirdi.Şu, tüm kentte anaokullar ile ilk ve orta dereceli okulların çevrim içi eğitimi sürdüreceği, restoranların yalnızca sipariş hizmeti vermeye devam edeceğini belirtti.Kentte spor salonları, sinemalar ve diğer kapalı eğlence merkezleri geçici süreyle kapatıldı. Vakaların görüldüğü şehrin güneybatısındaki Fıngtay ilçesinde yaşayanlara evlerinden çalışmaları bildirildi. İlçede ana iki tren istasyonu çevresindekiler dışında tüm otobüs ve metro istasyonları kapatıldı.Güneybatıdaki Fangşan ilçesinde yaşayanlara da evlerinden çalışmaları tavsiye edilirken kuzeybatıdaki Haydien ilçesinde kurum ve kuruluşlardan ofislerde çalışanların sayısını azaltmaları istendi.Fangşan ilçesindeki Pekin Teknoloji Enstitüsü'nde 18 Mayıs'tan bu yana 11 vaka tespit edilmesi nedeniyle 670'ten fazla öğrenci ve öğretmen merkezi karantinaya alındı.Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 58, göstermeyen 12 vaka kaydedildi.Pekin'de Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakalar, ilk kez 22 Nisan'da görülmüş, virüsün bundan önce bir haftadır fak edilmeden yayıldığı anlaşılmıştı.Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali bulunuyor.

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