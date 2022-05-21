https://tr.sputniknews.com/20220521/premier-ligde-yilin-futbolcusu-kevin-de-bruyne-oldu-1056558348.html

Premier Lig'de yılın futbolcusu Kevin De Bruyne oldu

Premier Lig'de yılın futbolcusu Kevin De Bruyne oldu

Manchester City'nin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, İngiltere Premier Lig'de 2021-2022 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi. 21.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-21T17:23+0300

2022-05-21T17:23+0300

2022-05-21T17:23+0300

spor

kevin de bruyne

manchester city

premier lig

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Organizasyondan yapılan açıklamaya göre De Bruyne, taraftarların yanı sıra ligdeki 20 takımın kaptanları ve futbol yorumcularından oluşan heyetin de katıldığı oylamada Trent Alexander-Arnold, Jarrod Bowen, Bukayo Saka, Muhammed Salah, Son Heung-min, James Ward-Prowse ve Joao Cancelo'yu geride bırakarak ödülün sahibi oldu.Premier Lig'de 2019-2020 sezonunda da en iyi futbolcu seçilen De Bruyne, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo ve Nemanja Vidic ile birlikte ödülü iki kez kazanan oyuncular arasına girdi.

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kevin de bruyne, manchester city, premier lig