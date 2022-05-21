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Premier Lig'de yılın futbolcusu Kevin De Bruyne oldu
Premier Lig'de yılın futbolcusu Kevin De Bruyne oldu
Manchester City'nin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, İngiltere Premier Lig'de 2021-2022 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi. 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T17:23+0300
2022-05-21T17:23+0300
spor
kevin de bruyne
manchester city
premier lig
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Organizasyondan yapılan açıklamaya göre De Bruyne, taraftarların yanı sıra ligdeki 20 takımın kaptanları ve futbol yorumcularından oluşan heyetin de katıldığı oylamada Trent Alexander-Arnold, Jarrod Bowen, Bukayo Saka, Muhammed Salah, Son Heung-min, James Ward-Prowse ve Joao Cancelo'yu geride bırakarak ödülün sahibi oldu.Premier Lig'de 2019-2020 sezonunda da en iyi futbolcu seçilen De Bruyne, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo ve Nemanja Vidic ile birlikte ödülü iki kez kazanan oyuncular arasına girdi.
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kevin de bruyne, manchester city, premier lig

Premier Lig'de yılın futbolcusu Kevin De Bruyne oldu

17:23 21.05.2022
© AFP 2022Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
© AFP 2022
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Manchester City'nin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, İngiltere Premier Lig'de 2021-2022 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre De Bruyne, taraftarların yanı sıra ligdeki 20 takımın kaptanları ve futbol yorumcularından oluşan heyetin de katıldığı oylamada Trent Alexander-Arnold, Jarrod Bowen, Bukayo Saka, Muhammed Salah, Son Heung-min, James Ward-Prowse ve Joao Cancelo'yu geride bırakarak ödülün sahibi oldu.
Premier Lig'de 2019-2020 sezonunda da en iyi futbolcu seçilen De Bruyne, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo ve Nemanja Vidic ile birlikte ödülü iki kez kazanan oyuncular arasına girdi.
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