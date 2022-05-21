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https://tr.sputniknews.com/20220521/rami-kislasi-kutuphanesi-restorasyonunda-is-kazasi-bir-isci-agir-yarali-1056558720.html
Rami Kışlası Kütüphanesi restorasyonunda iş kazası: Bir işçi ağır yaralı
Rami Kışlası Kütüphanesi restorasyonunda iş kazası: Bir işçi ağır yaralı
Bakanlık projesinin taşeron şirketi Adamak Restorasyon’da çalışan İlyas Bilen, bozuk makineyi kullanmak zorunda bırakıldı. İskelenin bozulmasıyla gerçekleşen... 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T17:36+0300
2022-05-21T17:36+0300
türkiye
iş kazası
rami kışlası
inşaat
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İstanbul Eyüp Sultan’da devam eden Rami Kışlası Kütüphanesi restorasyon projesinde çalışan bir işçi iş makinesi ile duvar arasına sıkışarak ağır bir şekilde yaralandı.SoL'da yer alan habere göre, Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın paylaştığı bilgilerde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen projenin taşeron şirketi olan Adamak Restorasyon’da çalışan İlyas Bilen, bozuk olduğu bilinen makineyi kullanmak zorunda bırakıldı. 18 Mayıs 2022’de çalıştığı sırada iskelenin bozulmasıyla gerçekleşen iş kazasında işçi ağır yaralandı. İstinye Üniversitesi Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılan Bilen yaşam mücadelesi veriyor.Bozuk olan liftle tavan arasına sıkıştıPatronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, İlyas Bilen’in üzerinde olduğu elektrikli iskelenin yükselerek Bilen’i tavan ile makine arasına sıkıştırdığını aktardı. Bunu gören iş arkadaşları hemen yardımına koştu ancak hiçbir sorumlunun olmadığı, makineyi kullanmayı bilen birinin bulunmadığı işyerinde, 25 dakika boyunca makineye asılarak müdahale eden işçiler bozuk olan iskeleyi indirmeyi başaramadı. 25 dakikanın sonunda gelen elektrikçinin müdahalesi sonrası İlyas Bilen indirildi. İşyerinde sağlıkçı bulunmadığından bir müddet sağlık ekipleri beklendi. Ambulans geldiğinde kalbi duran İlyas’ı gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi hayata döndürdü. Şu an yoğun bakımda yaşam mücadelesine devam ediyor.'Makinenin bozuk olduğu biliniyordu'İlyas Bilen’in iş arkadaşlarının anlattığına göre daha önceden de makinenin bozuk olduğu biliniyordu. İşçiler, şantiye şefine makinenin bozuk olduğu hakkında bilgi verdiklerini, 16 Mayıs’ta tamir edilmek için alınan götürülen elektrikli iskelenin bir gün sonra aynı şekilde geri getirildiğini belirtti.İşçiler, makineyle ilgili kendilerine hiçbir eğitimin verilmediğini ve kullanmayı bilmediklerini, bunun yanında 400 kişinin çalıştığı işyerinde aktif bir revirin ve doktorun bulunmadığını, depo olarak kullanılan bir alanın revir olarak gösterildiğini aktardılar.Şantiyede çalışan işçiler, yaşanan olayla ilgili eksikleri dile getirmesinden dolayı bir kişinin de işten çıkarıldığını aktardılar.
türkiye
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iş kazası, rami kışlası, inşaat

Rami Kışlası Kütüphanesi restorasyonunda iş kazası: Bir işçi ağır yaralı

17:36 21.05.2022
© İHARami Kışlası Kütüphanesi
Rami Kışlası Kütüphanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
© İHA
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Bakanlık projesinin taşeron şirketi Adamak Restorasyon’da çalışan İlyas Bilen, bozuk makineyi kullanmak zorunda bırakıldı. İskelenin bozulmasıyla gerçekleşen kazada Bilen ağır yaralandı.
İstanbul Eyüp Sultan’da devam eden Rami Kışlası Kütüphanesi restorasyon projesinde çalışan bir işçi iş makinesi ile duvar arasına sıkışarak ağır bir şekilde yaralandı.
SoL'da yer alan habere göre, Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın paylaştığı bilgilerde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen projenin taşeron şirketi olan Adamak Restorasyon’da çalışan İlyas Bilen, bozuk olduğu bilinen makineyi kullanmak zorunda bırakıldı. 18 Mayıs 2022’de çalıştığı sırada iskelenin bozulmasıyla gerçekleşen iş kazasında işçi ağır yaralandı. İstinye Üniversitesi Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılan Bilen yaşam mücadelesi veriyor.

Bozuk olan liftle tavan arasına sıkıştı

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, İlyas Bilen’in üzerinde olduğu elektrikli iskelenin yükselerek Bilen’i tavan ile makine arasına sıkıştırdığını aktardı. Bunu gören iş arkadaşları hemen yardımına koştu ancak hiçbir sorumlunun olmadığı, makineyi kullanmayı bilen birinin bulunmadığı işyerinde, 25 dakika boyunca makineye asılarak müdahale eden işçiler bozuk olan iskeleyi indirmeyi başaramadı. 25 dakikanın sonunda gelen elektrikçinin müdahalesi sonrası İlyas Bilen indirildi. İşyerinde sağlıkçı bulunmadığından bir müddet sağlık ekipleri beklendi. Ambulans geldiğinde kalbi duran İlyas’ı gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi hayata döndürdü. Şu an yoğun bakımda yaşam mücadelesine devam ediyor.

'Makinenin bozuk olduğu biliniyordu'

İlyas Bilen’in iş arkadaşlarının anlattığına göre daha önceden de makinenin bozuk olduğu biliniyordu. İşçiler, şantiye şefine makinenin bozuk olduğu hakkında bilgi verdiklerini, 16 Mayıs’ta tamir edilmek için alınan götürülen elektrikli iskelenin bir gün sonra aynı şekilde geri getirildiğini belirtti.
İşçiler, makineyle ilgili kendilerine hiçbir eğitimin verilmediğini ve kullanmayı bilmediklerini, bunun yanında 400 kişinin çalıştığı işyerinde aktif bir revirin ve doktorun bulunmadığını, depo olarak kullanılan bir alanın revir olarak gösterildiğini aktardılar.
Şantiyede çalışan işçiler, yaşanan olayla ilgili eksikleri dile getirmesinden dolayı bir kişinin de işten çıkarıldığını aktardılar.
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