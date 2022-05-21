https://tr.sputniknews.com/20220521/taksiciler-tirnakcilik-yontemiyle-turistlerin-3-bin-dolarini-caldi-1056553840.html

Taksiciler, 'tırnakçılık' yöntemiyle turistlerin 3 bin dolarını çaldı

Taksiciler, 'tırnakçılık' yöntemiyle turistlerin 3 bin dolarını çaldı

Şişli’de turistlerin 3 bin 100 dolar ve 300 TL parasını çalan 2 taksici gözaltına alındı. 'Tırnakçılık' yöntemiyle para çaldığı tespit edilen 2 taksici... 21.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-21T06:55+0300

2022-05-21T06:55+0300

2022-05-21T06:55+0300

türkiye

taksici

hırsız

hırsızlık

turist

tutuklama

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Şişli’de bir AVM’den alışveriş yaptıktan sonra taksiye binmek isteyen turistler, ayrı ayrı iki taksiye binmek için taksileri durdurdu. Taksiye binen turistlerle araç hareket etmeden ücret pazarlığına başlayan taksiciler, turistlerin elinden aldıkları paraların yırtık ve AVM dışında geçmeyeceğini iddia ederek 'tırnakçılık' yöntemiyle turistlerin elindeki paranın bir bölümünü çaldı. Turistlerin parasını çalan iki taksici, turistleri de istedikleri yere götürmeyerek araçtan indirdi.Paralarını sayan turistler sayınca eksik olduğunu gördü. Bunun üzerine emniyete giderek şikayetçi oldu.Kameralardan tespit edildiŞişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay anına ait görüntülere ulaştı. Kamera görüntülerinden taksicinin para sayma anları da tespit edildi. Polis, taksicinin, turistlerin parasını sayarken toplamda 3100 dolar ve 300 Türk Lirasını (TL) 'tırnakçılık' yöntemiyle çaldığını güvenlik kameralarından tespit etti.Plakası belirlenen iki taksici Serkan Yüksek ve Emre Baş isimli şüphelileri polis ekipleri olayın gerçekleştiği AVM’nin önünde gözaltına aldı. Yakalanan iki taksici emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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taksici, hırsız, hırsızlık, turist, tutuklama