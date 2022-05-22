https://tr.sputniknews.com/20220522/6-yasindaki-isitme-engelli-kizini-bicaklayarak-oldurdu-1056573844.html

6 yaşındaki işitme engelli kızını bıçaklayarak öldürdü

6 yaşındaki işitme engelli kızını bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Sevda K., 6 yaşındaki işitme engelli kızı Ela K.'yi, bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan annenin ilk ifadesinde 'cinnet... 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T16:03+0300

2022-05-22T16:03+0300

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türkiye

tekirdağ

anne

işitme engelli

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Tekirdağ'da bir anne 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü.Olay, saat 12.30 sıralarında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Eşi Ayhan K.'nin evde bulunmadığı sırada, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Sevda K. (25), işitme engelli kızı Ela K.'yi bıçaklayarak öldürdü.Ardından karşı komşusuna giden Sevda K., çocuğunu öldürdüğünü söyleyerek yardım istedi. Eve giden komşuları çocuğu kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen polis ve sağlık ekipleri yaptığı incelemede Ela K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Savcının incelemesinin ardından küçük kızın cansız bedeni Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.'Cinnet getirip öldürdüm'Gözaltına alınan Sevda K.'nin ilk ifadesinde cinnet getirip çocuğunu bıçaklayarak öldürdüğü ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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