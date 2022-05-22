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6 yaşındaki işitme engelli kızını bıçaklayarak öldürdü
6 yaşındaki işitme engelli kızını bıçaklayarak öldürdü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Sevda K., 6 yaşındaki işitme engelli kızı Ela K.'yi, bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan annenin ilk ifadesinde 'cinnet... 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T16:03+0300
2022-05-22T16:03+0300
türkiye
tekirdağ
anne
işitme engelli
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Tekirdağ'da bir anne 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü.Olay, saat 12.30 sıralarında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Eşi Ayhan K.'nin evde bulunmadığı sırada, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Sevda K. (25), işitme engelli kızı Ela K.'yi bıçaklayarak öldürdü.Ardından karşı komşusuna giden Sevda K., çocuğunu öldürdüğünü söyleyerek yardım istedi. Eve giden komşuları çocuğu kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen polis ve sağlık ekipleri yaptığı incelemede Ela K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Savcının incelemesinin ardından küçük kızın cansız bedeni Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.'Cinnet getirip öldürdüm'Gözaltına alınan Sevda K.'nin ilk ifadesinde cinnet getirip çocuğunu bıçaklayarak öldürdüğü ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211004/antalyada-ejder-meyvesi-tartismasi-karakolda-son-buldu-meyveleri-alinca-cinnet-gecirdim-1049507909.html
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tekirdağ, anne, işitme engelli

6 yaşındaki işitme engelli kızını bıçaklayarak öldürdü

16:03 22.05.2022
© DHA6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü
6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© DHA
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Sevda K., 6 yaşındaki işitme engelli kızı Ela K.'yi, bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan annenin ilk ifadesinde 'cinnet getirip çocuğunu öldürdüğü ve pişman olduğunu' söylediği öğrenildi.
Tekirdağ'da bir anne 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 12.30 sıralarında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Eşi Ayhan K.'nin evde bulunmadığı sırada, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Sevda K. (25), işitme engelli kızı Ela K.'yi bıçaklayarak öldürdü.

Ardından karşı komşusuna giden Sevda K., çocuğunu öldürdüğünü söyleyerek yardım istedi. Eve giden komşuları çocuğu kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen polis ve sağlık ekipleri yaptığı incelemede Ela K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Savcının incelemesinin ardından küçük kızın cansız bedeni Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'Cinnet getirip öldürdüm'

Gözaltına alınan Sevda K.'nin ilk ifadesinde cinnet getirip çocuğunu bıçaklayarak öldürdüğü ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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