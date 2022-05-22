https://tr.sputniknews.com/20220522/7-ay-once-satin-aldiklari-arac-calinti-cikti-1056572029.html

7 ay önce satın aldıkları araç çalıntı çıktı

7 ay önce satın aldıkları araç çalıntı çıktı

Arnavutköy’de bir ekspertiz firmasına götürülen aracın üzerinden üç şasi numarası çıktı. Polis ekiplerine haber verilmesi üzerine araç yediemin otoparkına... 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T14:10+0300

2022-05-22T14:10+0300

2022-05-22T14:10+0300

türkiye

türkiye

otomobil

ekspertiz

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İstanbul'da yaşayan ve iddiaya göre 7 ay önce Konya’daki bir kişiden alan satın alan vatandaş, aracı başka birine satmak için ekspertiz firmasına geldiğinde aracın çalıntı olduğunu öğrendi. Çalıntı aracın hurdaya çıkmış başka bir aracın şase numarası ile piyasaya sürüldüğü belirlendi. Şasi numarasının bir tanesinde hasar kaydı yoktur yazarken, diğerinde aracın hurdaya ayrılmış olduğu görüldü. Yapılan incelemelerin ardından sahte şasi numaraları ile değiştirilen çalıntı araç, polis ekipleri tarafından yediemin otoparkına çekildi.Aracın çalıntı olduğunu fark eden ekspertiz ustası Ferdi Gökçe, “Bu araç 2017 model bir araç, bir alıcı, bir de satıcı tarafından ekspertiz yapılmak üzere buraya geldi. Bizden kapsamlı bir ekspertiz paketi istediler. Biz de aracı aldık, detaylı şekilde incelediğimizde bu aracın üzerinde iki ayrı şase numarasını fark ettik. Bunlardan bir tanesinde aracın hasar kaydı olmadığı, diğerinde ise aracın ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Daha da detaylı inceleme yaptığımızda aracın benzinli olduğunu ama dizel bir kupa ile değiştirildiğini fark ettik, yani aracın hırsızlık malı olduğu ortaya çıktı. Satan arkadaş aracını 7 ay önce satın aldığını ve ekspertiz yaptırdığını söylüyor, elinde rapor olduğunu söylüyor ki bizde baktık gerçekten elinde o güne ait raporlar var. Onu da kandırmışlar belli ki. Bu araç çalınmış, çok büyükte bir kaza görünce, olmayacak hale gelince ikisini birleştirmişler adeta ve bugünkü satıcıya arabayı Konya’da satmışlar” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220223/ekspertizler-uyardi-turkiyede-2-el-arac-piyasasinda-4-aractan-1i-agir-hasarli-1054156985.html

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türkiye, otomobil, ekspertiz